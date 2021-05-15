18 людей, которые обнаружили тайники и секретные комнаты в своих домах

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Чудеса и тайны иногда могут оказаться прямо у нас под носом. Например, когда люди переезжают в новый дом, во время ремонта или каких-то переделок они обнаруживают очень интересные и даже пугающие находки. Вот несколько подобных примеров!
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"Решил сделать небольшой ремонт на кухне, и нашел дверь, которую "спрятали" предыдущие владельцы дома"
"Подвал нашего дома затопило, и мы снесли стены. Там неожиданно заметили старую дверь с сеткой, за которой лежала куча мусора. Там была страница из журнала 1957 года"
"Это дом наших друзей из Мексики. Они решили сделать ремонт, и разбивая стену, обнаружили дверь. За дверью - кирпичи. Пока что они боятся разбивать дальше"
"Проломили кирпичную стену, которую построили на лестнице в старом доме. Лестница привела в комнату, которая, как оценили эксперты, была построена в 19-м веке"
"Во время переделки своей комнаты нашел в стене небольшой тайник, где была корзина со столовым серебром и декоративной уткой. Видимо, для предыдущих хозяев эти вещи были очень ценными"
"После того, как сняли семь слоев пола на кухне, нашли там деревянный люк. Оказалось, он ведет к старому колодцу, и его глубина - где-то шесть метров"
"Когда мы с женой начали переносить все наши вещи в новый дом, случайно заметили небольшой люк в гардеробной. Под ним оказалось мини-хранилище с деревянным ящиком внутри"
"Возле одной из лестниц в моем 125-летнем доме есть потайная мини-комната. Наверное, для какого-нибудь домового"
"Переехал в свой первый дом около 2 недель назад, и я начинаю устраиваться. Разбирая вещи в подвале, заметил эту странную деревянную стену. Оказалось, это вход в мою собственную нарнию. Там было мини-хранилище"
"Обнаружили этот старый чугунный камин 1900-х годов за стеной, когда делали ремонт в нашем доме"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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