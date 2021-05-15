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18 людей, которые обнаружили тайники и секретные комнаты в своих домах

18 людей, которые обнаружили тайники и секретные комнаты в своих домах (19 фото)

Автор:
15 мая 2021 11:51
Сообщество : Истории
Метки: дом   интересно   истории   находки   неожиданно   подборка   тайные комнаты   фото   
1178
19
Чудеса и тайны иногда могут оказаться прямо у нас под носом. Например, когда люди переезжают в новый дом, во время ремонта или каких-то переделок они обнаруживают очень интересные и даже пугающие находки. Вот несколько подобных примеров!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дом   интересно   истории   находки   неожиданно   подборка   тайные комнаты   фото   
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5  комментариев
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9
26121991 44 минуты назад
Из серии - язык мой, враг мой.
Более адекватные, при подобной находке, постараются без шума и огласки исследовать и задействовать находку
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13k
Александр Минуту назад
А они там скелет юного волшебника не нашли ?
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6k
Elena Ki 3 минуты назад
Удачно зашли они... Приятного вам ботулизма!
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21k
dna72 8 минут назад
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ЦСКА 11 минут назад
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