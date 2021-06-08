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22 любопытных факта обо всем на свете

22 любопытных факта обо всем на свете (23 фото)

Автор:
08 июня 2021 14:46
Сообщество : Факты
Метки: Разное   знания   интересно   люди   мир   подборка   факты   фото   
1271
23
Миру всегда есть чем нас удивить. В этой подборке - небольшие факты из истории, дикой природы, из жизни знаменитых людей и самые простые вещи, о которых многие никогда не задумывались. Пополним копилку знаний.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   знания   интересно   люди   мир   подборка   факты   фото   
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7  комментариев
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46k
noName Час назад
Дай ка угадаю что там на Xvideos...
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53k
pynh Полчаса назад
чувствую, теперь буду экономить на инжире
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3k
vorkuta-72 Полчаса назад
И как мне после этого есть мой любимый свежий инжир? Не подскажете?
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13k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"В Антарктиде с 1994 года запрещено держать собак. Единственными разрешенными собаками являются местные виды и хаски, выведенные в Антарктиде."
==============
Интересно, и какие же местные виды собак в Антарктиде?
Автор, а слабО вычитывать свой пост прежде, чем тыцнуть на Ленту?
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sdv
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