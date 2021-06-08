22 любопытных факта обо всем на свете

В Канаде есть легенда, что в 1920-х годах некто по имени Луи Линкен с братом Отто побежали в магазин зимой. На улице было страшно холодно, и Луи серьезно отморозил большой палец ноги. Его пришлось ампутировать - это сделал брат, который позже сохранил палец на память. Больше 50 лет спустя кто-то из персонала бара, в котором оказался заспиртованный палец, выпил из кувшина, где он лежал. Так и появился этот коктейль.