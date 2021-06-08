22 любопытных факта обо всем на свете

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Миру всегда есть чем нас удивить. В этой подборке - небольшие факты из истории, дикой природы, из жизни знаменитых людей и самые простые вещи, о которых многие никогда не задумывались. Пополним копилку знаний.
Некоторые жители нашей планеты - тетрахроматы. Они различают в разы больше цветов, чем обычный человек. Кончетта Антико, австралийская художница, может видеть в 100 раз больше цветов
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Хеди Ламарр, актриса 1930-х годов, также была изобретательницей. Она запатентовала систему, позволяющую дистанционно управлять торпедами, и "Систему секретной связи", включающую передачу ложных каналов на разных частотах
В 50-х проект "Системы секретной связи" отвергли из-за сложности реализации, однако позже его технологии легли в основу связи с расширенным спектром, которая использовалась в мобильных телефонах и Wi-Fi.
Консервированные печеные бобы, как их принято называть - на самом деле не "печеные", а тушеные
В городе Доусон-Сити в Канаде есть коктейль Sourtoe ("Кислый палец"), в состав которого входит высохший отрубленный человеческий палец ноги
В Канаде есть легенда, что в 1920-х годах некто по имени Луи Линкен с братом Отто побежали в магазин зимой. На улице было страшно холодно, и Луи серьезно отморозил большой палец ноги. Его пришлось ампутировать - это сделал брат, который позже сохранил палец на память. Больше 50 лет спустя кто-то из персонала бара, в котором оказался заспиртованный палец, выпил из кувшина, где он лежал. Так и появился этот коктейль.
До 2006 года можно было законно ездить по вершине Великой Китайской стены. После этого ввели жесткие законы о том, что любое повреждение стены влечет за собой огромный штраф или тюремное заключение
В 1518 году в Страсбурге произошло необъяснимое явление под названием "Танцующая чума", в ходе которого 400 человек танцевали в течение нескольких дней без отдыха - некоторые даже умирали в танце
До того, как появилось шампанское, "шипучка" в вине считалась признаком плохого качества, и виноделы пытались избавиться от нее разными способами. Лишь в 1693 году монах Дом Периньон создал первое шампанское, которое стало популярным во Франции
Холодный напиток из чая раньше считался напитком богачей, так как чай, лед и сахар во времена его появления были очень дорогими
В юности президент Авраам Линкольн был опытным рестлером. Он потерпел только 1 поражение в 300 боях, и его включили в Зал Славы
Заявления о том, что инопланетяне якобы подвергали людей "анальному зондированию", стали появляться после 1969 года, когда была введена колоноскопия. Больше всего "фейков" появилось в 1989-м, когда процедуру сделал президент Рональд Рейган
В Антарктиде с 1994 года запрещено держать собак. Единственными разрешенными собаками являются хаски, выведенные там
Джеймс Блант записал свой первый альбом, пока он жил с Кэрри Фишер. Песня "Goodbye My Lover" была записана в ее ванной комнате
"Анна Курникова" - название для стартовой руки в покере в честь знаменитой теннисистки. Она означает "Выглядит хорошо, но выигрывает редко"
Некоторые водные черепахи дышат через задний проход. Кстати, они находятся под угрозой исчезновения
Композитор, гитарист Black Sabbath Тони Айомми потерял кончики среднего и безымянного пальцев из-за несчастного случая в 17 лет
Чтобы облегчить себе игру на гитаре, он опустил струны гитары на тон ниже. К тому же, он разработал свою методику игры квинт-аккордами, чтобы было удобно играть с наперстками. В результате звучание гитары стало "демоническим", что определило звучание хэви-метала. С того времени квинт-аккорды являются неотъемлемой частью рока и метала.
Кошки породы ликой - "кошки-оборотни". Они возникли из-за естественной мутации шерсти домашней короткошерстной кошки, и внешне действительно напоминают оборотней
Инжир "питается" осами
Внутренняя часть инжира — идеальная среда для личинок фиговых ос. Самка осы попадает внутрь инжира сквозь крохотный проход. По пути она чаще всего теряет крылья, поэтому для нее это путешествие в один конец. Внутри она откладывает яйца и умирает. Фермент под названием фицин расщепляет мёртвых ос на белок, который становится частью зрелого плода. Затем внутри плода инжира начинает расти новое поколение ос - самцы оплодотворяют самок, и погибают внутри инжира (они рождаются без крыльев), а самки выбираются наружу, чтобы продолжать процесс заново.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Интересно, и какие же местные виды собак в Антарктиде?
Автор, а слабО вычитывать свой пост прежде, чем тыцнуть на Ленту?