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Домашние офисы, вдохновленные сериалами и фильмами

Домашние офисы, вдохновленные сериалами и фильмами (13 фото)

Автор:
27 мая 2021 08:00
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: архитектура   дизайн   идеи   интерьер   офис   
661
13

Дизайнеры из HouseholdQuotes решили вдохновить тех, кто из-за пандемии вынужден работать дома, и подкинуть им пару идей, как можно украсить домашний офис в стиле любимого сериала или фильма. Они представили шесть дизайнов «садовых офисов», которые могли бы принадлежать таким персонажам, как, например, профессор Дамблдор из "Гарри Поттера" или Дон Дрейпер из «Безумцев».

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Метки: архитектура   дизайн   идеи   интерьер   офис   
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2  комментария
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139
Мимо Пробегала 38 минут назад
Последнее фото скорее из Хоббита, чем из Поттера.
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Максим 52 минуты назад
Комментарий к фото
это скорее изнутри выглядит как Бэг энд.
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