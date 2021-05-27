Домашние офисы, вдохновленные сериалами и фильмами

Дизайнеры из HouseholdQuotes решили вдохновить тех, кто из-за пандемии вынужден работать дома, и подкинуть им пару идей, как можно украсить домашний офис в стиле любимого сериала или фильма. Они представили шесть дизайнов «садовых офисов», которые могли бы принадлежать таким персонажам, как, например, профессор Дамблдор из "Гарри Поттера" или Дон Дрейпер из «Безумцев».
«Майкл Скотт – региональный менеджер в Dunder Mifflin, но, будем честными, он практически ничего не делает. Вообще-то, Джим однажды даже сделал график, который показал, что Майкл тратит 80 процентов своего времени, отвлекая других от работы, 19 процентов времени прокрастинирует и 1 процент – думает. Так что, возможно, будь у него сарай в саду вместо офиса, Майкл действительно мог бы… сделать хоть что-то? Если вы смотрели «Офис», то внешний вид этого сарая, скорее всего, покажется вам знакомым. Классические, несколько индустриальные оттенки серого, квадратная форма офисного здания. Все в дизайне этого садового офиса говорит: это место для бизнеса, место, где делаются дела.
Внутри этого садового офиса, вдохновленного Майклом Скоттом, есть все необходимое для продуктивного дня в бизнесе по распространению бумаги: много места для хранения, много места на столе, стены успокаивающего оттенка зеленого… Конечно, если вы Майкл Скотт, вы все равно найдете чем себя отвлечь... Заметили здесь что-нибудь знакомое?».
«Чарльз Монтгомери Бернс, он же «Монти», он же мистер Бернс – печально известный, жадный владелец Спрингфилдской АЭС. В «Симпсонах» в его офисе происходит множество разных событий: люди падают в люки, за ними наблюдают на мониторах, а еще там однажды открылся портал в ад. Останется ли у Бернса место для злости, если ему придется переехать в меньший офис? (Скорее всего, да.)
Мимо этого садового офиса нельзя пройти: это готовый судебный иск, который только и ждет своего часа (а их в сериале много). От забора из колючей проволоки до ярко-желтого знака со словом «ЯДЕРНЫЙ»: любой посетитель поймет, что садовый офис Бернса – это не то место, куда можно просто зайти. Конечно, если вы не хотите, чтобы он спустил на вас собак.
«Бернс» – это офис, который буквально кричит о своем богатстве и значимости: книги в кожаных переплетах вдоль стен, роскошные деревянные поверхности, классический фиолетовый стол с бархатной столешницей. Если бы Бернс приносил работу домой, мы предположили, что его офис дома выглядел бы почти так же, но немного более современным. Вместо чучела полярного медведя – мраморная скульптура; более тонкие мониторы, чтобы шпионить за сотрудниками, и, конечно же, удобный способ избавиться от них, если они начнут раздражать».
«Дон Дрейпер – типичный руководитель отдела рекламы 1960-х годов. Он доминирующий, целеустремленный, женоненавистник, и его диета на 90 процентов состоит из виски и сигарет. В сериале офис Дрейпера с годами претерпевает изменения – в какой-то момент он и вовсе переезжает. Так как бы это выглядело, если бы Дрейперу пришлось перенести свой офис ... на задний двор дома?
Трудно представить себе Дона Дрейпера, который с энтузиазмом работал бы в чем-то попроще, чем небоскреб в Нью-Йорке, но, если бы ему пришлось, мы представляем, что его офис выглядел бы примерно так: много больших окон, высоких, узких, с видом на красивый сад и пастбище. Потому что этому парню не помешало бы немного умиротворения.
Внутри этот офис – настоящий мужской клуб, как и офис Дрейпера в Нью-Йорке. Комьютера нет – сложно представить, что Дон Дрейпер когда-нибудь привык бы к нему, – много дерева и отделки как в пятидесятых, и, конечно же – как не пропустить стаканчик-другой посреди рабочего дня?».
«Саймон Бассет, он же герцог Гастингс, вероятно, лучше других в этом списке приспособился к работе из дома. В конце концов, в Бриджертоне он работает как раз из домашнего офиса… Конечно, его дом – это дворец, а его офис размером с квартиру в Нью-Йорке. Но если бы ему пришлось работать в садовом офисе, по крайней мере, он был бы роскошным.
Кабинет Саймона в сериале окрашен в канареечно-желтые и лесные цвета, поэтому внешний вид этого садового офиса выполнен в таком же стиле. Конечно, живые изгороди не такие идеальные, а деревья не такие ухоженные, как в замке Кливедон, но мы думаем, что Саймон может с этим смириться. Особенно после того, как увидит интерьер.
Опять же, зелено-желтая цветовая гамма придает интерьеру офиса теплый, но роскошный вид. Намеки на золото в аксессуарах, а также использование деревянных панелей, половиц и лестниц, напоминающих библиотечные, создают ощущение простой роскоши. И, конечно, это был бы не кабинет герцога Гастингского без дани уважения его любимому животному».
«Лесли Ноуп – заместительница начальника департамента парков и зон отдыха города Пауни. Она не останавливается на достигнутом и всегда справляется с ударами. Мы считаем, что ей бы понравился этот садовый офис, а если бы не понравился, она бы, безусловно, нашла в нем свои плюсы.
Как и здание мэрии Пауни, этот офис, вдохновленный Лесли, имеет перпендикулярные линии, двойные двери и вывеску: «Shed Hall». Вместо величественной каменной лестницы, ведущей ко входу, мы слегка приподняли сарай, окружили его камнями и ухоженной лужайкой – в конце концов, она же глава департамента парков и зон отдыха.
Внутри все довольно просто: палитра в серых оттенках, не так много безделушек… В конце концов, у Лесли есть склонность отвлекаться от работы. Но это бы не был офис в стиле «Парков и зон отдыха» без вдохновляющих лиц, пары флагов и одного заветного подарка [автограф баскетболиста Ларри Берда]».
«Офис Дамблдбора – удивительное место. Он полон волшебных стеклянных безделушек, могущественных артефактов, секретов и, конечно же, там долгие годы живет и сам волшебник. Трудно представить, что Дамблдор мог променять свой прекрасный кабинет в Хогвартсе на вершине волшебной винтовой лестницы на что-то маленькое, вроде сарая в саду. Но всегда же можно применить незаметное заклинение расширения пространства. Вместительнус Экстремус!
Снаружи этот садовый офис представляет собой замок Хогвартс и хижину Хагрида. Линии округлые, окна маленькие, и в этом определенно есть что-то волшебное. Маленький офис окружают лужайка (где, скорее всего, можно встретить волшебников, отдыхающих между встречами) и вечнозеленые деревья, очень похожие на те, что стоят в Запретном лесу…
Как и в офисе Дамблдора в Хогвартсе, в этом присутствуют округлые линии, резные и скошенные стены. Любой уважающий себя волшебник заполнит пространство книгами, множеством стеклянных бутылочек (многие их которых наверняка наполнены воспоминаниями) и тем удивительным предметом, в котором можно посмотреть эти воспоминания. Стол также уставлен знакомыми предметами (Фоукс, скорее всего, отлучился) и чрезвычайно важным подарком от Гриффиндора».
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