Домашние офисы, вдохновленные сериалами и фильмами

«Чарльз Монтгомери Бернс, он же «Монти», он же мистер Бернс – печально известный, жадный владелец Спрингфилдской АЭС. В «Симпсонах» в его офисе происходит множество разных событий: люди падают в люки, за ними наблюдают на мониторах, а еще там однажды открылся портал в ад. Останется ли у Бернса место для злости, если ему придется переехать в меньший офис? (Скорее всего, да.)

Мимо этого садового офиса нельзя пройти: это готовый судебный иск, который только и ждет своего часа (а их в сериале много). От забора из колючей проволоки до ярко-желтого знака со словом «ЯДЕРНЫЙ»: любой посетитель поймет, что садовый офис Бернса – это не то место, куда можно просто зайти. Конечно, если вы не хотите, чтобы он спустил на вас собак.