10 отвергнутых дизайнов знаменитых сооружений

Да, это было бы очень непривычно!
Каждое серьёзное сооружение проходит этап утверждения окончательного дизайна, где делается выбор из нескольких или даже многих предложенных вариантов.
Представляете, какая ответственность висит на людях, принимающих решения, когда речь идёт о монументальных постройках, которые должны простоять столетия?
Перед вами 10 знаменитых рукотворных объектов со всего мира и их альтернативные версии, которые действительно существовали и имели шанс быть утверждёнными.
Представляете, какая ответственность висит на людях, принимающих решения, когда речь идёт о монументальных постройках, которые должны простоять столетия?
Перед вами 10 знаменитых рукотворных объектов со всего мира и их альтернативные версии, которые действительно существовали и имели шанс быть утверждёнными.
2. Мемориал Линкольну, Вашингтон
Дата основания: 1922 год.
В 1912 году архитектор Джон Рассел Поуп предлагал построить мемориал в виде массивной пирамиды, но в итоге проект двинулся в «греческом направлении».
В 1912 году архитектор Джон Рассел Поуп предлагал построить мемориал в виде массивной пирамиды, но в итоге проект двинулся в «греческом направлении».
3. Статуя Свободы, Нью-Йорк
Дата основания: 1886 год.
Первоначально будущим главным символом Америки была мусульманская женщина, охраняющая недавно открытый Суэцкий канал. Монумент назывался «Египет несёт свет в Азию», его скульптором был Фредерик Огюст Бартольди. Но от статуи отказались египетский власти, и её идея перешла в другой проект — тот самый подарок США от Франции, к которому позже подключился Гюстав Эйфель.
Первоначально будущим главным символом Америки была мусульманская женщина, охраняющая недавно открытый Суэцкий канал. Монумент назывался «Египет несёт свет в Азию», его скульптором был Фредерик Огюст Бартольди. Но от статуи отказались египетский власти, и её идея перешла в другой проект — тот самый подарок США от Франции, к которому позже подключился Гюстав Эйфель.
5. Эйфелева башня, Париж
Дата основания: 1889 год.
А вы знали, что вовсе не Гюстав Эйфель был дизайнером башни, и не он разработал её итоговый облик? Это сделал Стефан Совестр, который работал с Эйфелем.
А вы знали, что вовсе не Гюстав Эйфель был дизайнером башни, и не он разработал её итоговый облик? Это сделал Стефан Совестр, который работал с Эйфелем.
Дата основания: 1793 год.
Капитолий не только мог выглядеть по-другому, но и на самом деле имел иной вид (по сравнению с сегодняшним днём) до середины 19 века.
Как именно, вы можете взглянуть здесь. В этом посте показано ещё 6 всеми узнаваемых сооружений, которые в прошлых веках выглядели вовсе не так, как мы привыкли.
Капитолий не только мог выглядеть по-другому, но и на самом деле имел иной вид (по сравнению с сегодняшним днём) до середины 19 века.
Как именно, вы можете взглянуть здесь. В этом посте показано ещё 6 всеми узнаваемых сооружений, которые в прошлых веках выглядели вовсе не так, как мы привыкли.
Дата основания: 1925 год.
Президентов на горе хотели изобразить по пояс, но у проекта закончилось финансирование.
Об этом случае мы писали в подборке про знаменитые объекты, которые пережили события, которые известны далеко не всем.
Президентов на горе хотели изобразить по пояс, но у проекта закончилось финансирование.
Об этом случае мы писали в подборке про знаменитые объекты, которые пережили события, которые известны далеко не всем.
10. Триумфальная арка, Париж
Дата основания: 1836 год.
Триумфальная арка действительно могла уступить своё место огромному слону. Идея возникла ещё у Людовика XV, но в его годы воплотить её не вышло из-за пустоты казны.
Наполеон I, узнав о проекте, тоже посчитал идею неплохой (он как раз хотел построить что-то во славу побед Франции), но советники вовремя отговорили его от этой затеи.
Триумфальная арка действительно могла уступить своё место огромному слону. Идея возникла ещё у Людовика XV, но в его годы воплотить её не вышло из-за пустоты казны.
Наполеон I, узнав о проекте, тоже посчитал идею неплохой (он как раз хотел построить что-то во славу побед Франции), но советники вовремя отговорили его от этой затеи.
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 фотографий о необычности нашего мира
- Работы победителей фотоконкурса от National Geographic в категории «Люди»
- Самые красивые посольства со всех уголков мира
- Знаменитости, которые поменяли фамилии ради карьеры
- 50 крутых зданий со всего мира, похожих на резиденции злодеев
Метки: архитектура в мире дизайн подборка сооружение фото
Новости партнёров
Загрузка...
Его сделали в стиле ДК семидесятых.
А мог бы он стать вот таким