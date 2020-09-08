10 отвергнутых дизайнов знаменитых сооружений

Дата основания: 1793 год.



Капитолий не только мог выглядеть по-другому, но и на самом деле имел иной вид (по сравнению с сегодняшним днём) до середины 19 века.



Как именно, вы можете взглянуть здесь. В этом посте показано ещё 6 всеми узнаваемых сооружений, которые в прошлых веках выглядели вовсе не так, как мы привыкли.