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10 отвергнутых дизайнов знаменитых сооружений

10 отвергнутых дизайнов знаменитых сооружений (19 фото)

Автор:
08 сентября 2020 08:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   в мире   дизайн   подборка   сооружение   фото   
1935
19
Да, это было бы очень непривычно!

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Метки: архитектура   в мире   дизайн   подборка   сооружение   фото   
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1  комментарий
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livaneth 40 минут назад
Санкт _Петербург, второй корпус Мариинского театра.
Его сделали в стиле ДК семидесятых.
А мог бы он стать вот таким

Санкт _Петербург, второй корпус Мариинского театра. Его сделали в стиле ДК семидесятых. А мог бы он стать вот таким
Санкт _Петербург, второй корпус Мариинского театра. Его сделали в стиле ДК семидесятых. А мог бы он стать вот таким
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