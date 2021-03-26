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50 раз, когда архитекторы действительно превзошли самих себя

50 раз, когда архитекторы действительно превзошли самих себя (51 фото)

Автор:
26 марта 2021 13:22
Сообщество : Путешествия
Метки: Архитектура и сооружения   архитектура   здания   красота   со всего мира   сооружения   
2863
51
Архитектура призвана служить двум основным целям: утилитарной и эстетической, и нельзя поступиться одной в угоду другой - хотя в процентном отношении вклад этих составляющих может сильно различаться. Но лучше рассуждать на эту тему, имея перед глазами хорошие примеры. Такой шанс предоставляет реддит-группа ArchitecturePorn, в описании которой сказано: "Прекрасные невозможности, в которых мы хотим жить".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Архитектура и сооружения   архитектура   здания   красота   со всего мира   сооружения   
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6  комментариев
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3k
Тень 2 часа назад
Рамсес Ви меня позабавил. VI - это шестой.
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32k
Nefrion Полминуты назад
Красиво, но местами нелогично:
"Прекрасные невозможности, в которых мы хотим жить".
в подборке есть церкви, гробницы и некрополи
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16k
Ego sum qui sum 19 минут назад
круть
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12k
Сергей 20 минут назад
Самара. Зубчаниновка. Цыганский дом.
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11k
alexis Полчаса назад
Город Сетениль-де-лас-Бодегас в Кадисе, Испания (С)
Ну не в Кадисе, а в провинции Кадис. Не доверяйте авто переводу.
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36k
dima423 2 часа назад
Да, красиво)
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