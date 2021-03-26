50 раз, когда архитекторы действительно превзошли самих себя

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Архитектура призвана служить двум основным целям: утилитарной и эстетической, и нельзя поступиться одной в угоду другой - хотя в процентном отношении вклад этих составляющих может сильно различаться. Но лучше рассуждать на эту тему, имея перед глазами хорошие примеры. Такой шанс предоставляет реддит-группа ArchitecturePorn, в описании которой сказано: "Прекрасные невозможности, в которых мы хотим жить".
1. Здание в Албании, частично разрушенное в 1979 году землетрясением. Восстановлено два года назад
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3. Гранд-отель Ciudad De México в стиле модерн, 1899 год, работы французского архитектора Жака Грюбера
4. Винтовая лестница, вырезанная из цельного дерева в 1851 году. Находится в замке Леднице, Чешская Республика
17. Дом в Сиэтле в стиле American Craftsman (художественное движение "Искусство и ремесла"), начало 1900-х годов
19. Ресторан на реке Бол, протекающей через исторический квартал Маленькая Франция Страсбурга, Франция
20. Церковь Грундтвига в Копенгагене, Дания. Был завершен в 1940 году. Стиль - сочетание собора и традиционного датского загородного дома
21. "Лазурно-голубой бассейн" в замке Херст, Сан-Симеон, Калифорния. Построен архитектором Джулией Морган в 1919-1947 гг.
30. Итальянская оранжерея XIX века в замке Эшби-хаус, Нортгемптоншир, Ист-Мидлендс, Англия
34. "Дом над водопадом", загородный дом под Питтсбургом, построенный архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом в 1936-39 гг.
35. Вход в ночной клуб в Сеуле, Южная Корея, спроектированный студией Mvrdv (архитектор Вини Маас)
38. Жилой комплекс Les Espaces D'abraxas в стиле "современный классицизм", Нуази-ле-Гран, Франция
40. Тринити-колледж, Дублин. Здание геологического факультета, спроектированное Томасом Дином и Бенджамином Вудвордом
45. Велл-Корт - жилье для рабочих, построенное в 1886 году в Дин-Виллидж, Эдинбург, Шотландия
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Прекрасные невозможности, в которых мы хотим жить".
в подборке есть церкви, гробницы и некрополи
Ну не в Кадисе, а в провинции Кадис. Не доверяйте авто переводу.