Я нашел этот запертый чемодан в задней части кладовки в отеле, где я работаю. Я открыл её, и это маленькая капсула времени.





Некоторые вещи живут очень долгую жизнь и даже могут пережить своих владельцев. И тем приятнее и трепетнее находить их. Представьте, каково это открыть старинную книжку и обнаружить в ней засушенный клевер? Ведь кто-то больше века назад вложил его туда. От этого веет тайной и загадками. Или, например, подумайте, сколько всего повидали старые монеты, которые передавались из рук в руки? Непостижимо!

Я нашёл 5 долларов 1934 года