Подборка интересных вещей из разных стран, которые стали для обнаруживших их людей приветами из прошлого.
Я нашел этот запертый чемодан в задней части кладовки в отеле, где я работаю. Я открыл её, и это маленькая капсула времени.
Некоторые вещи живут очень долгую жизнь и даже могут пережить своих владельцев. И тем приятнее и трепетнее находить их. Представьте, каково это открыть старинную книжку и обнаружить в ней засушенный клевер? Ведь кто-то больше века назад вложил его туда. От этого веет тайной и загадками. Или, например, подумайте, сколько всего повидали старые монеты, которые передавались из рук в руки? Непостижимо!
Я нашёл 5 долларов 1934 года
Эти старинные вещи я нашёл в мышином гнезде в своей стене
Пенни 1866 года, найденный в стене моего старого дома во время ремонта
Нашёл эту монету 1944 года в бардачке моей машины
Эту книгу по географии, которой исполнился 101 год, я нашёл, когда ремонтировал стену
Нашёл свой первый ноутбук, и он до сих пор работает
При ремонте нашей кухни нашёл монету из нацистской Германии
Нашёл четырёхлистный клевер в старинном сборнике стихов 1889 года
Нашёл свой старый сотовый телефон с дополнительной клавиатурой для «удобного» текстового сообщения
У моего пианино 1885 года есть скрытый выдвижной подсвечник
Коллекция посуды моей мамы из уранового стекла в ультрафиолете
У меня есть треть долларовой банкноты от 17 февраля 1776 года
Она на пару месяцев старше, чем США.
Нашёл тенор-гитару 1957 года в комиссионном магазине
Пришлось потратить некоторое время, чтобы её почистить.
Бутылка виски и пачка сигарет примерно 1900 года. Найдены в стенах моего подвала
Винтажные спички, которые мой брат расточительно использует
Я нашёл эти фотографии в антикварном магазине Сиэтла
Нашёл эту стрелу, копая яму на заднем дворе
Источник:
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