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Девушка из зависти выбросила ребенка подруги из окна

Девушка из зависти выбросила ребенка подруги из окна (6 фото + 1 видео)

Автор:
17 июня 2021 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: Зависть   Москва   женские дела   кошмар   криминал   приговор   суд   убийство   
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К 17 годам тюрьмы приговорил суд 31-летнюю жительницу Подмосковья Дарью Шавелкину за умышленное убийство ребенка подруги. В приговоре говорится, что женщина совершила убийство из зависти.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Зависть   Москва   женские дела   кошмар   криминал   приговор   суд   убийство   
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1k
Broscan Час назад
Женская дружба!?
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344
3,14здун-фантаст 8 минут назад
и после такого бабы еще хотят руководить страной или служить в армии офицерами... пздц.
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146
Михаил Андреев 9 минут назад
На моих глазах подруга девушки с ребенком бросила каляску при выходе из автобуса, благо ребенок был пристегнут.

А потом эти же бабы пишут:

Агрессивное мужло эксплуатирует бедных женчинек. Все беды от мужиков и пр.
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−25
Fedor 16 минут назад
а чего только 17 лет? аа, так как жээнщина, а мужчинам за аналогичные преступления, не только описываемое в статье, ПЗ
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152
raael13 17 минут назад
Такой [мат] я вижу впервые.
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28k
Snork Snorkoff 19 минут назад
Хз.. по моему такое не может совершить человек с нормальными мозгами. Не знаю чем, но она по любому больна и тюрьма её не вылечит. Т.е. нужно быть готовым к тому, что если доживёт до выхода, она еще раз кого ни будь убьёт. ИМХО суд и психиатрия пошли здесь на поводу давления общественности, типа дурка это не наказание и бла, бла, бла.
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510
Игорь Меншиков 19 минут назад
По ходу муж подруги заделал ей ребенка и послал, просто выбросить из зависти?? Да нее
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4k
heta 24 минуты назад
Здоровый и умственно полноценный человек не может такого сделать.
Следовательно возникает вопрос - а ранее эта "подруга" не подавала поводов сомневаться в её адекватности и вообще в душевном здоровье? Вот не верю, что было всё замечательно, и тут вдруг, ни с того ни с сего - такое.
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28k
Кот Баюн Полчаса назад
Таких мразей не лечить надо, а заживо сжигать.
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64k
Максим Полчаса назад
Смотрим на фоточки из инстаграма.. смотрим на еплище из суда, что косметика и фильтры творят. 17 лет.. надеюсь по УДО не выйдет тварина.. Я бы за своего ребенка её следом запулил .. догонять
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1k
Руслан Новак Полчаса назад
Как-то всё недосказано. Нормальный человек такого не сделает. Просто из зависти? Ладно то чужого ребенка не пожалела, хотя такое даже представить тяжело. Но она же знала что её за это посадят, что это конец её нормальной жизни. Вряд ли она пыталась просто закосить под дурочку.
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156k
☭Cheкаво☭ 37 минут назад
А чему она завидовала, понимаю, если бы сама не могла родить, и на почве этого крыша поехала(так часто у женщин бывает), а тут беременная......видать тот чел который ей ребенка сделал, бросил ее, та вся в расстройствах и совершила этот поступок.
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985
Mirza Huseyinov 41 минуту назад
С одной стороны 17 лет мало для такой убийцы, но с другой стороны, достаточно.. Вот именно, достаточно. 17 лет за ней будут "ухаживать" там
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780
Электрик 49 минут назад
Эту суку надо на куски разрезать - лишила жизни невинное дитя - из зависти!!! Это же даже не тварь, для этой мрази слово придумать невозможно!!!!
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16k
Андрей 58 минут назад
Даже комментировать не буду столь тяжкий поступок, это огромная трагедия и никакое наказание не будет справедливым и ничего не исправит.
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28k
Acu900 Час назад
17 лет за такое преступление? Не маловато ли?
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344
3,14здун-фантаст Денис 6 минут назад
через 8-10 лет выйдет по удо. а может и раньше
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