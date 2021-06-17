Девушка из зависти выбросила ребенка подруги из окна

Суд пришел к выводу, что женщина завидовала счастливой семейной жизни подруги, и это заставило ее пойти на убийство.

Уже находясь под стражей, Шавелкина родила ребенка. Но это не помогло ей смягчить приговор. Она была признана виновной в убийстве несовершеннолетней - преступлении, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Суд приговорил 31-летнюю жительницу Московской области

к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Шавелкина обязана выплатить родителям погибшей девочки компенсацию в сумме 5 миллионов рублей.