Девушка из зависти выбросила ребенка подруги из окна

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К 17 годам тюрьмы приговорил суд 31-летнюю жительницу Подмосковья Дарью Шавелкину за умышленное убийство ребенка подруги. В приговоре говорится, что женщина совершила убийство из зависти.
Косметолог, выбросившая ребенка своей подруги из окна высотного дома в Москве, приговорена к 17 годам тюремного заключения.
Как выяснил суд, 31-летняя Дарья Шавелкина, консультант по косметике Clarins, давно завидовала своей подруге, 30-летней матери троих детей Ярославе Королевой. У Ярославы был любящий муж и счастливая семья: именно это вызвало зависть Шавелкиной. Беременная Шавелкина пришла в гости к Корлевой, чтобы забрать подержанную детскую одежду. Но когда Ярослава отвернулась, подруга взяла на руки ее двухмесячную дочь и выбросила ребенка из окна.
Как выяснил суд, 31-летняя Дарья Шавелкина, консультант по косметике Clarins, давно завидовала своей подруге, 30-летней матери троих детей Ярославе Королевой. У Ярославы был любящий муж и счастливая семья: именно это вызвало зависть Шавелкиной. Беременная Шавелкина пришла в гости к Корлевой, чтобы забрать подержанную детскую одежду. Но когда Ярослава отвернулась, подруга взяла на руки ее двухмесячную дочь и выбросила ребенка из окна.
По данным уголовного расследования, до инцидента между подругами не было ссор. По словам очевидцев, после происшедшего обезумевшая мать бегом бросилась с 13 этажа вниз, но уже ничем не смогла помочь дочери: ребенок, приземлившись на твердую поверхность, бездыханным лежал на земле.
Как утверждают очевидцы, после происшествия Ярослава, у которой осталось еще двое детей, была в состоянии глубокого шока, ей потребовалась помощь медиков.
Шавелкина была задержана сразу же после происшествия. Она сообщила полиции, что "слышала голоса в голове", которые приказывали ей бросить ребенка в окно. Она утверждала, что психически больна. Однако психиатры, осмотревшие ее в Центре им.Сербского, заявили, что Шавелкина инсценировала шизофрению, чтобы избежать ответственности за убийство.
"Сотрудники Центра имени Сербского провели комплексную экспертизу обвиняемой и не нашли у нее признаков психического заболевания, - сообщила представитель Следственного комитета Юлия Иванова. - По мнению экспертов, женщина симулировала болезнь".
Суд пришел к выводу, что женщина завидовала счастливой семейной жизни подруги, и это заставило ее пойти на убийство.
Уже находясь под стражей, Шавелкина родила ребенка. Но это не помогло ей смягчить приговор. Она была признана виновной в убийстве несовершеннолетней - преступлении, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Суд приговорил 31-летнюю жительницу Московской области
к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Шавелкина обязана выплатить родителям погибшей девочки компенсацию в сумме 5 миллионов рублей.
Уже находясь под стражей, Шавелкина родила ребенка. Но это не помогло ей смягчить приговор. Она была признана виновной в убийстве несовершеннолетней - преступлении, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Суд приговорил 31-летнюю жительницу Московской области
к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Шавелкина обязана выплатить родителям погибшей девочки компенсацию в сумме 5 миллионов рублей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А потом эти же бабы пишут:
Агрессивное мужло эксплуатирует бедных женчинек. Все беды от мужиков и пр.
Следовательно возникает вопрос - а ранее эта "подруга" не подавала поводов сомневаться в её адекватности и вообще в душевном здоровье? Вот не верю, что было всё замечательно, и тут вдруг, ни с того ни с сего - такое.
Понятно, что 17 лет не вернут к жизни ребенка, но и 50 лет их тоже не вернут.