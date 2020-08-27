Как стало известно, мужчина отдыхал на скамейке близ жилого дома на улице Трубная, никому не причиняя неудобств. В этот момент к нему подошла 21-летняя девушка с компанией друзей, которые совместными усилиями принялись наносить удары бездомному, пока тот не испустил дух. Впоследствии у него были зафиксированы тупая травма живота, переломы рёбер и разрыв внутренних органов.