Суд вынес постановление об аресте жительницы Москвы. Молодую стрит файтершу , перенёсшую в юности душевную травму, обвиняют в убийстве мужчины без определённого места жительства, тело которого обнаружили в центре города.
Как стало известно, мужчина отдыхал на скамейке близ жилого дома на улице Трубная, никому не причиняя неудобств. В этот момент к нему подошла 21-летняя девушка с компанией друзей, которые совместными усилиями принялись наносить удары бездомному, пока тот не испустил дух. Впоследствии у него были зафиксированы тупая травма живота, переломы рёбер и разрыв внутренних органов.
По объяснению самой 21-летней садистки, которые опубликовал Telegram-канал «Голова два ушка», триггером её поступка стало изнасилование в детстве. Тогда над ней совершил половое насилие незнакомый бомж, и таким образом она, якобы решила поквитаться за эту травму.
Обвиняемая оформила явку с повинной, полностью признав свою вину. Суд избрал в отношении "Немезиды" меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть», - сообщает источник.
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