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Изнасилованная бомжом в&nbsp;детстве девушка отыгралась на незнакомом бродяге, забив его до&nbsp;смерти

Изнасилованная бомжом в детстве девушка отыгралась на незнакомом бродяге, забив его до смерти (2 фото)

Автор:
27 августа 2020 03:59
Сообщество : Криминал
Метки: бомж   источник   криминал   москва   обвиняемая   россия   травмы   убийство   
3214
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Суд вынес постановление об аресте жительницы Москвы. Молодую стрит файтершу , перенёсшую в юности душевную травму, обвиняют в убийстве мужчины без определённого места жительства, тело которого обнаружили в центре города.

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Метки: бомж   источник   криминал   москва   обвиняемая   россия   травмы   убийство   
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12  комментариев
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1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
То есть,если бы,к примеру,над ней надругался бы стоматолог,то она бы "замочила" бы других стоматологов? Думаю,что главным тут остается то,что бомжи наиболее беззащитны и эта конченная дура просто решила развлечься
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11k
Inlex 5 минут назад
зона на 8 лет минимум...
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534
Кукулькан 8 минут назад
Ее приятелей тоже изнасиловали бомжи?
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884
Игорь 13 минут назад
Ну да, конечно. Триггером, вот в чём дело, это слово всё объясняет. Рафик не винуват.
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45k
alertol Час назад
А ничего что это преднамеренное убийство ? Причём не только она но и остальные в деле ?
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3k
panama 2 часа назад
Да врёт сучка! Нужно ответственность нести всем , кто наносил удары.
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2k
Красаучег) 2 часа назад
Щас шестёрочку оттарабанит на лагере и все.. неполноценный отброс общества готов.. а так все хорошо небось начиналось, мечтала о семье, детях, хорошей работе.. щас просто в шоке сидит в камере со сломанной к #уям психикой.. из разгульной жизни с небес в лепешку об тюремный пол..
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18k
pssst Красаучег) 2 часа назад
Потом еще и забьют так же на лавке...
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54
onna.a 2 часа назад
Ну и искала бы именно того бомжа,с ним бы и разбиралась,другие то люди причем? Оригинальная всё таки девушка.
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109k
arek14 2 часа назад
Изнасилованная бомжом в&nbsp;детстве девушка отыгралась на незнакомом бродяге, забив его до&nbsp;смерти
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
А то никто не знает как в таких случаях оформляется явка с повинной.
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17k
Батончик с маком 2 часа назад
ну отдали бы её толпе бомжей, чтоб они воплотили в реальность её больные фантазии про изнасилование
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