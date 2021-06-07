Медбрат убил коллегу от большой любви

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В бразильском городе Нетерои 21-летний Матеуш душ Сантуш убил свою однокурсницу по училищу медсестер, 22-летнюю Виторию Моту. Убийство произошло в торговом центре в разгар рабочего дня. Как сообщют местные СМИ, душ Сантуш был влюблен в Виторию, но она так и не ответила ему взаимностью.
Настоящее преступление страсти произошло в бразильском городе Нетерои. Камера наблюдения в торговом центре зафиксировала, как мужчина подошел к бывшей однокурснице по школе медсестер и зарезал ее на глазах у посетителей..
22-летняя Витория Мота обедала за столиком фуд-корта в Plaza Shopping в центре города Нетерои, когда 21-летний Матеус душ Сантуш несколько раз воткнул нож ей в грудь. На кадрах видеонаблюдения видно, что Мота и душ Сантуш разговаривали меньше двух минут, после чего преступник залез в сумку и вытащил кухонный нож.
22-летняя Витория Мота обедала за столиком фуд-корта в Plaza Shopping в центре города Нетерои, когда 21-летний Матеус душ Сантуш несколько раз воткнул нож ей в грудь. На кадрах видеонаблюдения видно, что Мота и душ Сантуш разговаривали меньше двух минут, после чего преступник залез в сумку и вытащил кухонный нож.
Душ Сантуш набросился на Моту и продолжал наносить ей удары ножом, пока сотрудники службы безопасности торгового центра не оторвали его от женщины, уложив на пол до прибытия полиции.
Бразильский новостной портал G1 сообщил, что Мота и душ Сантуш ранее вместе учились в местной школе медсестер, и что душ Сантуш был влюблен в Моту, но та отвергла его чувства.
Прибывшие на место преступления парамедики попытались спасти жизнь Моты. Она умерла, когда ее везли на машине скорой помощи в государственную больницу Азеведо Лима.
Душ Сантуш был обвинен в убийстве женщины и оставлен под стражей в местном отделении полиции. Следователи уже выяснили, что душ Сантуш прямо перед убийством зашел в магазин в том же торговом центре, чтобы купить нож, которым он убил Моту.
Коллеги тут же отозвались на гибель Витории. В инстаграме кафе появилась такая запись: "Как можно так жестоко лишать человека жизни? Почти три года назад Вик начала работать с нами. Она всегда улыбалась, хотя у нее было бесчисленное множество причин не улыбаться. Всегда добрая, вежливая, прилежная, вдумчивая, умная, очаровательная... Команда @coffeetown_plazashopping убита горем и в ужасе от такой жестокости. Лети, Вик. Небесам нужна была твоя чудесная доброта. Здесь нам будет тебя всегда не хватать".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Познакомились, девушке не понравился его манеры, и они расстались, но вот он не соглашался, доводил ее, и она начала избегать встречи.
но вот 1 ден он застал ее возле журфак-а и убил....
А года 3 назад мою троюродную сестру убил бывший. Оны обручались, тоже не сошлись с характером и расстались. Ну вот этот г.а.н.д.о.н. пришел ночю, просьбами только разговаривать открыл дверь, потом начал ударить ножом, на ее крики вышла младшая сестра и ее тоже начал ударить. Она скончалась на месте, младшая сестра чудом выжила.
Такие говновые истории у нас часто случается, к сожалению много раз. Но к счастью абсолютная большинство молодежи и все старейшины против таких. Осудили его на 15 лет. Даже его родственники не навешают его.
А 4 года назад выпустили одного соседа. Он тоже по такой статье сел и вышел через 15 лет.
Никто с ним не разговарил, никто с ним не поздоровался. так и жил. умер 2 года назад.
А. Н. Островский драма "Бесприданница" (1879), слова принадлежат Карандышеву Юлию Капитоновичу.
что?
ты мне не брат?
(С) Шарль Бодлер, "Цветы зла".