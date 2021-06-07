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Медбрат убил коллегу от большой любви

Медбрат убил коллегу от большой любви (8 фото)

Автор:
07 июня 2021 11:04
Сообщество : Криминал
Метки: Нетерои   бразилия   криминал   любовь   однокурсники   ревность   смерть   убийство   
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8
В бразильском городе Нетерои 21-летний Матеуш душ Сантуш убил свою однокурсницу по училищу медсестер, 22-летнюю Виторию Моту. Убийство произошло в торговом центре в разгар рабочего дня. Как сообщют местные СМИ, душ Сантуш был влюблен в Виторию, но она так и не ответила ему взаимностью.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Нетерои   бразилия   криминал   любовь   однокурсники   ревность   смерть   убийство   
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11  комментариев
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14k
KOSTELLO 4 часа назад
Если бы Бразильцы сделали по этому сюжету сериал, то он бы нож только к 236 серии достал.
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992
Mirza Huseyinov 55 минут назад
Когда я учился в Турции, одну мою знакому так убили.
Познакомились, девушке не понравился его манеры, и они расстались, но вот он не соглашался, доводил ее, и она начала избегать встречи.
но вот 1 ден он застал ее возле журфак-а и убил....
А года 3 назад мою троюродную сестру убил бывший. Оны обручались, тоже не сошлись с характером и расстались. Ну вот этот г.а.н.д.о.н. пришел ночю, просьбами только разговаривать открыл дверь, потом начал ударить ножом, на ее крики вышла младшая сестра и ее тоже начал ударить. Она скончалась на месте, младшая сестра чудом выжила.
Такие говновые истории у нас часто случается, к сожалению много раз. Но к счастью абсолютная большинство молодежи и все старейшины против таких. Осудили его на 15 лет. Даже его родственники не навешают его.
А 4 года назад выпустили одного соседа. Он тоже по такой статье сел и вышел через 15 лет.
Никто с ним не разговарил, никто с ним не поздоровался. так и жил. умер 2 года назад.
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732
Александр 3 часа назад
"Так не доставайся ж ты никому! " - бразильский вариант

А. Н. Островский драма "Бесприданница" (1879), слова принадлежат Карандышеву Юлию Капитоновичу.
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1k
веселый просто 3 часа назад
Теперь он будет душем для сокамерников
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−5
Геворг Амбарцумян 4 часа назад
медбрат!

что?

ты мне не брат?
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145
pelzhaus 5 часов назад
я вот тоже душа боюсь..
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29k
Головасыр коричнештанник 5 часов назад
душ сануш прям как Тёрман Мёрман
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10k
Дядя Саша 6 часов назад
Душ Шарко знаю, а этого нет.
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11k
Erorist 6 часов назад
Если бы я убивал каждую, что мне отказала я по колено в трупах бы ходил. Что за отморозок.
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3k
Борис Карабанов 6 часов назад
Ну, всё. Наверное, бразильская госдума, по опыту и логике работы российской, уже готовит пакет поправок по ужесточению оборота кухонных ножей.
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15k
Maks Es 6 часов назад
О женщина, о тварь, как ты со скуки зла!
(С) Шарль Бодлер, "Цветы зла".
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