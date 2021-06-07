Медбрат убил коллегу от большой любви

Коллеги тут же отозвались на гибель Витории. В инстаграме кафе появилась такая запись: "Как можно так жестоко лишать человека жизни? Почти три года назад Вик начала работать с нами. Она всегда улыбалась, хотя у нее было бесчисленное множество причин не улыбаться. Всегда добрая, вежливая, прилежная, вдумчивая, умная, очаровательная... Команда @coffeetown_plazashopping убита горем и в ужасе от такой жестокости. Лети, Вик. Небесам нужна была твоя чудесная доброта. Здесь нам будет тебя всегда не хватать".