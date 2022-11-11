Полицейские поймали воровку, специализировавшуюся на плюшевых мишках

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51-летняя женщина, укравшая у своего начальника редких плюшевых мишек на сумму около 120 000 долларов, приговорена к одному году тюремного заключения. Как призналась осужденная, мишек она продала на eBay, чтобы профинансировать зависимость от азартных игр, которая у нее развилась в ходе изоляции во время эпидемии коронавируса.
51-летняя женщина, зависимая от азартных игр, украла более 1000 рколлекционных плюшевых мишек у своего руководителя, чтобы продать их в интернете по бросовым ценам, была приговорена к году тюрьмы. Услышав приговор, она расплакалась.
51-летняя Лиза Норьега разграбила коллекцию редких мишек , каждый из которых стоит около 120 долларов, работая в ремесленном центре, и продала их на eBay, используя учетную запись своего бывшего мужа. К тому времени, когда сотрудники компании Cheshire Bear Company, базирующейся недалеко от Нантвича и специализирующейся на торговле коллекционными игрушками, обнаружили кражу, мишек на сумму более 120 000 долларов уже было невозможно обнаружить. Убытки были настолько серьезными, что руководителю фирмы Джону Ричардсу, который сам год оставался без зарплаты, оставив Норьегу на полной зарплате, пришлось закрыть одно из ее отделений.
Лиза Норьега из Тамворта, Стаффордшир, заявила, что увлеклась азартными онлайн-играми после того, как изоляция в ходе эпидемии Covid-19 лишила ее возможности навещать дочь в университете.
Вынося ей приговор в Королевском суде Честера в пятницу утром, судья Алистер Макдональд сказал: «Вы знали, что ваши действия причинили серьезный вред вашему боссу и трем другим сотрудникам вашей компании. Мистер Ричардс доверял вам вам и оставил вас в отпуске с полной оплатой на протяжении всего карантина, и вот как вы отплатили ему. Вы использовали счет своего мужа, чтобы продать этих медведей, и за что? Просто для того, чтобы получить дешевое удовольствие от азартных игр через онлайн-сайты — даже не ради чего-то стоящего или хотя бы реального».
51-летняя Лиза Норьега разграбила коллекцию редких мишек , каждый из которых стоит около 120 долларов, работая в ремесленном центре, и продала их на eBay, используя учетную запись своего бывшего мужа. К тому времени, когда сотрудники компании Cheshire Bear Company, базирующейся недалеко от Нантвича и специализирующейся на торговле коллекционными игрушками, обнаружили кражу, мишек на сумму более 120 000 долларов уже было невозможно обнаружить. Убытки были настолько серьезными, что руководителю фирмы Джону Ричардсу, который сам год оставался без зарплаты, оставив Норьегу на полной зарплате, пришлось закрыть одно из ее отделений.
Лиза Норьега из Тамворта, Стаффордшир, заявила, что увлеклась азартными онлайн-играми после того, как изоляция в ходе эпидемии Covid-19 лишила ее возможности навещать дочь в университете.
Вынося ей приговор в Королевском суде Честера в пятницу утром, судья Алистер Макдональд сказал: «Вы знали, что ваши действия причинили серьезный вред вашему боссу и трем другим сотрудникам вашей компании. Мистер Ричардс доверял вам вам и оставил вас в отпуске с полной оплатой на протяжении всего карантина, и вот как вы отплатили ему. Вы использовали счет своего мужа, чтобы продать этих медведей, и за что? Просто для того, чтобы получить дешевое удовольствие от азартных игр через онлайн-сайты — даже не ради чего-то стоящего или хотя бы реального».
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Норьега сумела разграбить коллекцию коллекцию, в одиночку отправляя заказы по почте , в то время как другие коллеги были в отпуске. Она работала в другой компании Ричардса в течение 14 лет, а в 2019 году перешла в Cheshire Bear.
Пол Вуд, обвинитель, рассказал: «Когда разразилась пандемия, обвиняемая сказала мистеру Ричардсу, что хотела бы работать все это время, и может организовать доставку заказов по почте в трех филиалах компании. Мистер Ричардс разрешил ей это, и она осталась на полной зарплате, в то время как трое других сотрудников были в неоплачиваемом отпуске. В течение 18 месяцев Норьега украла редких мишек на сумму 101 670 фунтов стерлингов. Но однажды внимание мистера Ричардса привлекла страница eBay, которую его коллега нашел в Интернете. Коллега спросил его, видел ли он, что владелец страницы продает точно таких же медведей, которые, как заметил мистер Ричардс, отсутствовали в недавно проведенной им инвентаризации. Среди предметов, о которых идет речь, было несколько редких игрушек, включая медведей из «Звездных войн».
Пол Вуд, обвинитель, рассказал: «Когда разразилась пандемия, обвиняемая сказала мистеру Ричардсу, что хотела бы работать все это время, и может организовать доставку заказов по почте в трех филиалах компании. Мистер Ричардс разрешил ей это, и она осталась на полной зарплате, в то время как трое других сотрудников были в неоплачиваемом отпуске. В течение 18 месяцев Норьега украла редких мишек на сумму 101 670 фунтов стерлингов. Но однажды внимание мистера Ричардса привлекла страница eBay, которую его коллега нашел в Интернете. Коллега спросил его, видел ли он, что владелец страницы продает точно таких же медведей, которые, как заметил мистер Ричардс, отсутствовали в недавно проведенной им инвентаризации. Среди предметов, о которых идет речь, было несколько редких игрушек, включая медведей из «Звездных войн».
«Мистер Ричардс считал, что только один человек может иметь доступ к этим редким медведям — подсудимая, - рассказал прокурор. - Поэтому в августе 2021 года он спросил обвиняемую , знала ли она учетную запись на eBay, под которой продавали медведей. Она сказала, что не знала ничего об учетной записи, но затем мистер Ричардс показал ей изображение Google Street View, на котором был дом, где была зарегистрирована учетная запись. Это был дом ее мужа. После этого обвиняемая полностью признала кражу. На вопрос, почему она это сделала, подсудимая сказала, что у нее проблемы с азартными играми, и что эта проблема привела ее к таким действиям».
Суд узнал, что кражи оказали огромное влияние на семейную компанию, которой пришлось выживать за счет кредитов, в то время как сам Ричардс был вынужден отказаться от зарплаты более чем на год. По словам Ричардса, вся его семья жила в напряжении из-за этого испытания.
Суд узнал, что кражи оказали огромное влияние на семейную компанию, которой пришлось выживать за счет кредитов, в то время как сам Ричардс был вынужден отказаться от зарплаты более чем на год. По словам Ричардса, вся его семья жила в напряжении из-за этого испытания.
Адвокат подсудимой Оливер Кинг призвал суд войти в положение подсудимой, заявив: «Мы должны учитывать сложные личные обстоятельства, с которыми она столкнулась в то время. Ее давний партнер недавно ушел от нее, а ее единственная дочь только что поступила в университет. Это оставило ее дома одну на долгое время, а пандемия означала, что она не могла навещать свою дочь. Это привело к тому, что она стала очень одинокой. Именно в это время она открыла для себя онлайн-азартные игры. Она начинала с небольших ставок, но со временем это стало привычкой и способом заставить ее чувствовать себя немного лучше в ее ситуации. Однако привычка росла, и ей нужен был способ ее финансировать. В то время она работала в компании Cheshire Bear и увидела в краже возможность заработать немного денег, воруя и продавая медведей. Эти действия были совершенно не в характере, о чем свидетельствовуют ее возраст и отсутствие судимостей. Она глубоко пристыжена и раскаивается в своих действиях. Она сказала мне, что даже подумывала продать свой дом, чтобы расплатиться с мистером Ричардсом, но не могла, потому что она владела недвижимостью вместе со своим бывшим мужем. Она приложила усилия, чтобы вернуть свою жизнь в нужное русло. Она обратилась за консультацией в Армию Спасения и подписалась на программу GameStop, чтобы избавиться от игровой зависимости. Ее семья также пытается помешать ей пользоваться приложениями. Эта дама сделала все возможное, чтобы загладить свою вину».
Тем не менее, при вынесении приговора судья Макдональд заявил, что доводы защиты не являются полностью состоятельными, добавив: «Кража у работодателя всегда является серьезным преступлением, тем более учитывая стоимость украденного. Это не было мгновенной кражей, это была непрерывная схема, которая действовала в течение 18 месяцев, и подсудимая смогла осуществить ее только благодаря доверию, которое оказал ей мистер Ричардс. Как теперь он будет доверять кому-то еще в будущем?»
Тем не менее, при вынесении приговора судья Макдональд заявил, что доводы защиты не являются полностью состоятельными, добавив: «Кража у работодателя всегда является серьезным преступлением, тем более учитывая стоимость украденного. Это не было мгновенной кражей, это была непрерывная схема, которая действовала в течение 18 месяцев, и подсудимая смогла осуществить ее только благодаря доверию, которое оказал ей мистер Ричардс. Как теперь он будет доверять кому-то еще в будущем?»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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