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Полицейские поймали воровку, специализировавшуюся на плюшевых мишках

Полицейские поймали воровку, специализировавшуюся на плюшевых мишках

Автор:
11 ноября 2022 15:45
Сообщество : Криминал
Метки: Игрушки   воровство   игровая зависимость   криминал   обвинение   плюшевые мишки   приговор   суд   
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51-летняя женщина, укравшая у своего начальника редких плюшевых мишек на сумму около 120 000 долларов, приговорена к одному году тюремного заключения. Как призналась осужденная, мишек она продала на eBay, чтобы профинансировать зависимость от азартных игр, которая у нее развилась в ходе изоляции во время эпидемии коронавируса.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Игрушки   воровство   игровая зависимость   криминал   обвинение   плюшевые мишки   приговор   суд   
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