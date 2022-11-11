Полицейские поймали воровку, специализировавшуюся на плюшевых мишках

Адвокат подсудимой Оливер Кинг призвал суд войти в положение подсудимой, заявив: «Мы должны учитывать сложные личные обстоятельства, с которыми она столкнулась в то время. Ее давний партнер недавно ушел от нее, а ее единственная дочь только что поступила в университет. Это оставило ее дома одну на долгое время, а пандемия означала, что она не могла навещать свою дочь. Это привело к тому, что она стала очень одинокой. Именно в это время она открыла для себя онлайн-азартные игры. Она начинала с небольших ставок, но со временем это стало привычкой и способом заставить ее чувствовать себя немного лучше в ее ситуации. Однако привычка росла, и ей нужен был способ ее финансировать. В то время она работала в компании Cheshire Bear и увидела в краже возможность заработать немного денег, воруя и продавая медведей. Эти действия были совершенно не в характере, о чем свидетельствовуют ее возраст и отсутствие судимостей. Она глубоко пристыжена и раскаивается в своих действиях. Она сказала мне, что даже подумывала продать свой дом, чтобы расплатиться с мистером Ричардсом, но не могла, потому что она владела недвижимостью вместе со своим бывшим мужем. Она приложила усилия, чтобы вернуть свою жизнь в нужное русло. Она обратилась за консультацией в Армию Спасения и подписалась на программу GameStop, чтобы избавиться от игровой зависимости. Ее семья также пытается помешать ей пользоваться приложениями. Эта дама сделала все возможное, чтобы загладить свою вину».

Тем не менее, при вынесении приговора судья Макдональд заявил, что доводы защиты не являются полностью состоятельными, добавив: «Кража у работодателя всегда является серьезным преступлением, тем более учитывая стоимость украденного. Это не было мгновенной кражей, это была непрерывная схема, которая действовала в течение 18 месяцев, и подсудимая смогла осуществить ее только благодаря доверию, которое оказал ей мистер Ричардс. Как теперь он будет доверять кому-то еще в будущем?»