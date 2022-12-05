Как пришить старушку: криминальная история добряка Берни и его богатой подруги

Сразу после школы Тиде устроился работать в похоронный дом, где научился мастерски гримировать покойников и организовывать похороны. В техасский городок Картидж 27-летний Берни приехал уже директором похоронного бюро. На дворе был 1985 год. О таланте директора рассказывал в интервью владелец похоронного бюро Hawthorn Funeral Home:

Он очень талантлив. Он делал всё. Гримировал покойных, проводил церемонию прощания, пел молитвы. Он знал, как утешить семью покойного. С любым Берни очень быстро находил контакт.





Берни Тиде стал любимчиком Картиджа. Добродушный усатый здоровяк, вежливый и набожный, как Нед Фландерс из "Симпсонов", кажется, был знаком с каждым из 6,5 тыс. жителей города. В свободное от работы время он помогал на службах в церкви, пел в хоре, преподавал в воскресной школе, ставил с молодёжью спектакли в местном колледже и сам в них играл.