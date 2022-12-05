Как пришить старушку: криминальная история добряка Берни и его богатой подруги

Что это было - дружба или обман и коварное предательство?
Мама Бернарда Тиде погибла в автокатастрофе, когда ему было 2 года. Сидевший за рулём, но чудом выживший Тиде-старший всю оставшуюся жизнь винил себя в смерти жены. Вину он пытался заглушить алкоголем. В итоге отец Берни допился до могилы и умер, когда его сыну было 15 лет. Сирота Берни знал, каково терять близких, и как оставшемуся одному необходима поддержка. Возможно поэтому он решил связать жизнь с похоронным делом и помогать людям переносить горечь утраты.
Сразу после школы Тиде устроился работать в похоронный дом, где научился мастерски гримировать покойников и организовывать похороны. В техасский городок Картидж 27-летний Берни приехал уже директором похоронного бюро. На дворе был 1985 год. О таланте директора рассказывал в интервью владелец похоронного бюро Hawthorn Funeral Home:
Он очень талантлив. Он делал всё. Гримировал покойных, проводил церемонию прощания, пел молитвы. Он знал, как утешить семью покойного. С любым Берни очень быстро находил контакт.
Берни Тиде стал любимчиком Картиджа. Добродушный усатый здоровяк, вежливый и набожный, как Нед Фландерс из "Симпсонов", кажется, был знаком с каждым из 6,5 тыс. жителей города. В свободное от работы время он помогал на службах в церкви, пел в хоре, преподавал в воскресной школе, ставил с молодёжью спектакли в местном колледже и сам в них играл.
На работе, то есть на похоронах, он всегда был с родственниками покойного. Его забота и участие никогда не выглядели показными или формальными. Если он видел, что одинокой вдове или вдовцу одному не справиться, он навещал их под разными предлогами (как правило, приносил что-нибудь вкусненькое - Берни ещё и отлично готовил), пока не был уверен, что с ними всё будет в порядке. В доброте и искренних намерениях Берни никто не сомневался. Вот как его описывали знакомые:
Он очень щедрый парень, лучший друг для всех, который всегда придёт на помощь. Некоторые в Картидже смотрели на него как на бога.
На противоположном конце шкалы народной техасской любви была Мардж Нугент. В её ненависти к картидженцам не сомневались так же, как не сомневались в доброте Берни. К тому же она была очень богата, её муж сделал состояние на добычи нефти. Вредная старушка, кажется, не любила даже своего единственного сына, с которым поссорилась много лет назад и с тех пор не виделась.
С Берни Мардж познакомилась на похоронах в 1990 году. Он провожал в последний путь её супруга Рода. Тиде, как всегда, был очень заботлив. Он помог Мардж дойти до гроба старика Нугента, укрыл бабулю своим плащом на кладбище и произнёс трогательную прощальную речь. На следующий день он пришёл проведать Мардж, потом навестил её ещё раз, стал ходить регулярно, и в итоге холодное сердце старушки растаяло. Мардж и Берни стали лучшими друзьями.
Это была странная парочка - мужчина в самом расцвете сил ростом под два метра ростом и весом около 120 кг и сухонькая бабушка на 40 лет старше его. Берни с удовольствием ходил со своей подругой по магазинам, обсуждал мыльные оперы и слушал старые пластинки. Потом они стали вместе путешествовать (расходы оплачивала Мардж). Он был рад скрасить досуг одинокой пенсионерке.
"Мне показалось, что у неё совсем нет друзей, и я почувствовал непреодолимое желание подарить ей свою дружбу", — позже вспоминал Берни о знакомстве с Мардж.
Злые языки поговаривали, что у Берни нездоровый сексуальный интерес, однако эти слухи не подтвердились, отношения у Берни и Мардж были чисто платоническими. Он относился к ней как к матери, которую совсем не помнил. А для Мардж Берни видимо стал сыном, которого она давно не видела.
В 1993 году Мардж переписала завещание в пользу молодого друга и сделала его управляющим доставшимся от мужа состоянием. Берни перестал работать в любимом похоронном бюро и стал фактически личным бухгалтером своей пожилой подруги. Спустя три года он хладнокровно застрелил Мардж в гараже.
После 1993-го Мардж стала относиться к Берни как к рабу. Безотказный Берни попал в ловушку. Мардж не терпела возражений и требовала отдавать ей всё свободное время и выполнять все её прихоти - она же в конце концов облагодетельствовала его. Он неоднократно собирался порвать с ней, но не решался, и вместо этого пристрелил её из ружья. Труп он аккуратно обернул простынёй, положил в морозильник и прикрыл продуктами.
Девять месяцев Берни скрывал смерть Мардж. Всё это время он придумывал разные отговорки (Мардж уехала к сестре, она заболела и т.д.) и тратил деньги покойницы на разные благие дела, чтобы подправить её репутацию. Наконец в дом Мардж Нугент нагрянули полицейские с её сыном. Полиция без труда нашла труп, после чего Берни во всём признался.
Когда в городе узнали о смерти Мардж, никто не сказал: "Бедная старушка". Когда в городе узнали о том, что Берни убил Мардж, все сказали: "Бедный Берни". Судили убийцу в соседнем городе, где о его доброте не слагали легенды. В Картидже присяжные однозначно оправдали бы Берни, а в другом городе его приговорили к пожизненному лишению свободы.
В 2011 году состоялась премьера чёрной комедии "Берни", основанной на истории Берни и Мардж. Фильм вызвал новую волну интереса к делу Берни Тиде. Адвокат Джоди Коул инициировала повторное судебное разбирательство, так как ранее не было учтено, что Мардж морально унижала Берни, что в подростковом он подвергался сексуальному насилию со стороны дяди и это повлияло на его психику.
В ожидании повторного слушания Берни поселился в доме режиссёра Ричарда Линклейтера, предложившего суду взять его на поруки.
В 2016 году Берни снова приговорили к пожизненному. На суде была представлена альтернативная фильму точка зрения. Внучки и сын Мардж утверждали, что слабовидящая старушка наняла Берни для чтения писем и газет. Они якобы не были в близких отношениях, и Берни обманывал её и растрачивал её деньги. Мардж якобы общалась с родными и вовсе не была угрюмой злюкой, какой показана в фильме. Однако нашлись подтверждения и версии Берни. Так, одна из родственниц ранее рассказывала, что родные вздохнули с облегчением после смерти Мардж, которая всех ненавидела.
В 2029 году Берни Тиде получит возможность подать прошение о досрочном освобождении. Ему тогда будет 71 год. Начальство тюрьмы, в которой Берни отбывает наказание, отзывается о нём как об идеальном заключённом. И в тюрьме Берни всем друг, всем готов помочь, звезда самодеятельности и самый приятный голос в хоре. У него есть все шансы выйти досрочно за хорошее поведение.
Источник:
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