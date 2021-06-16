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Мир полон удивительных вещей, которые многим из нас не удается увидеть своими глазами. К счастью, интернет позволяет посмотреть на них не вставая с кресла.
Задняя сторона Моны Лизы Леонардо да Винчи
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В 2012 году французские пчеловоды не могли разгадать тайну синего и зелёного меда в своих ульях
А потом они обнаружили, что пчёлы посещали местную фабрику M&M’s.
Изумрудный селезень
Джордж Лукас до CGI, 1984 год
Как выглядит ДНК
Археологи обнаружили мозаику в Зевгме, Турция, которую не видели более 2000 лет
На упаковке подгузников в Швеции изображён папа, а не мама
Русский солдат играет на брошенном пианино в Чечне в 1994 году
Представьте свои ощущения, если бы вы гуляли по лесу и внезапно встретили это
Это болотные скульптуры из грязи и водорослей работы французского скульптора Софи Престижакомо.
Сотрудники фонда охраны дикой природы носят специальную одежду для ухода за осиротевшим жеребёнком зебры.
У жеребят зебры в памяти отпечатывается полосатый узор мамы.
Памятник ботинку, брошенному в Джорджа Буша, в Тикрите, Ирак
Саймон Шуберт создает произведения искусства, просто складывая белые листы бумаги
Чихуахуа в специальной защитной одежде от нападения ястреба и койота
Радужное облако
Немецкая овчарка с карликовостью
Так выглядит летучая рыба вблизи
Дикое стадо бродячих слонов отдыхает после 500-километрового перехода по Китаю
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