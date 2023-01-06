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Какая гадость это ваше… Советские вкусности, которые не понимают современные дети

Какая гадость это ваше… Советские вкусности, которые не понимают современные дети

Автор:
06 января 2023 10:29
Сообщество : Еда
Метки: Еда   СССР   вкусно   лакомство   ностальгия   ребёнок   сладость   
12844
10

Раньше трава была зеленее, а небо голубее. И сахар слаще. Впрочем, в эпоху всеобщего дефицита он уже сам по себе выступал лакомством. И советским хозяйкам приходилось проявлять чудеса фантазии, чтобы порадовать детвору и слепить вкусноту из того, что имелось под рукой. Впрочем, получалось неплохо.

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Прослоенное обычным маслом обычное печенье. Тогда даже простое «Юбилейное» казалось лакомством – рассыпчатое, ароматное, без химического привкуса. А для истинных сладкоежек можно было надстроить на такой бутер дополнительный этаж, чтобы вышло ещё вкуснее и больше.

Процесс приготовления примитивный, результат – восхитительный. Некоторые готовили леденцы на растительном масле, а не просто варили сироп, и заливали массу в специальные формочки. Общее название – «Петушок на палочке», поскольку практически все наборы содержали формочку этой голосистой птицы.

Конечно, этот полуфабрикат надо было готовить в соответствии с инструкцией, но советская детвора обожала грызть брикеты киселя именно в сухом  виде.

Обычный батон (впрочем, и чёрный хлеб шёл на ура) плюс варенье. Улетали такие бутерброды в секунды. Самым популярным видом варенья, как и сейчас, было клубничное. Вместо варенья также использовали мёд и густое домашнее яблочное повидло.

Даже не особенно вкусное колбасное изделие можно употребить, предварительно поджарив. В эпоху СССР, когда колбаса стала более или менее распространяться, бутерброд с поджаренным ломтиком стал самым популярным перекусом. Не слишком полезно, но сытно и очень вкусно. Самое то, когда нужно быстро позавтракать или наскоро перекусить и умчать по делам.

Сейчас марок варёной сгущёнки в любом магазине масса. А в СССР сгущёнку варили сами: помещали баночку в кипящую воду, убавляли огонь и варили лакомство несколько часов. Отлучаться было нельзя, поскольку продукт мог банально взорваться и уделать кухню так, что любителям сладостей приходилось внепланово проводить ремонтные работы.

Кусочек чёрного хлеба поливался растительным маслом, подсаливался и… вкуснее просто представить себе нельзя. Хотя, нет, можно: если положить сверху тонко нарезанное сало и присыпать конструкцию мелко порубленным зелёным луком. Гастрономический экстаз обеспечен.

И, конечно, лакомством считалась не только еда, но и напитки. Вода из колонки во дворе или газировка из автомата. Выпил стаканчик и снова в бой – играть, озорничать, познавать мир.

В общем, современным детям не понять прелести этих простых изысков. И у них совершенно другие вкусовые пристрастия. Что естественно, ведь так будет и с новыми поколениями.

А какие лакомства из детства вы вспоминаете с особой теплотой?

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Метки: Еда   СССР   вкусно   лакомство   ностальгия   ребёнок   сладость   
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169  комментариев
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6k
Mixalych 21 час назад
Печенье с маслом, батон с вареньем, варенная сгущенка и леденцы на палочке(не чупа-чупс, а именно петушок) и сейчас у моего 10-летнего пацана прекрасно заходит. Вот черный хлеб с маслом и солью уже нет, но стоит его пожарить и натереть чесноком...
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519
R L 10 минут назад
Горбушку буханки натереть чесноком с солью
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26k
Лис 8 часов назад
Рыбьего жира нонешним детишечкам надобно и поболе
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8
Александр 9 часов назад
жареная колбаса в буфетах МАИ называлась "шайба" и имела соответствующую толщину))
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6k
Klavus 9 часов назад
Да нормально всё они едят. Другое дело привычки к хорошей еде у молодого поколения нет. Одноклассник жаловался - внучкам сделал яичницу как для себя. То есть с жареным луком. Носы ворочали, но ковырять начали. Потом не оттащить было. Чем их родители кормят не понятно.
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982
олег 11 часов назад
На фоте хлеб с сахаром
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16k
Михаил Гривин 12 часов назад
Бред полный. Мои малые жареную колбасу и сосиски едят прекрасно. И сгущенку вареную - благо, она сейчас сразу вареная продается да ещё и в удобной упаковке. И леденцы я иногда делаю, когда время есть - сейчас для них очень удобные силиконовые формы продаются.
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1
Mitsu Mit 12 часов назад
теперь с новыми ценами - вспоминайте рецепты СССР
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2k
Dema 13 часов назад
Аж слезу давануло.
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12k
Крошка Кайдзю 14 часов назад
Сейчас докторская так не жарится. Состав другой. Начинает расползаться по сковороде.
Хлеб с маслом, посыпанный сахарным песком. Вот было пироженое. Не застал время, когда пекли пироги с картофельными очистками, но бабка расказывала, что было и так.
Нет кукурузных хлопьев и палочек.
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760
Иванов Петров Сидоров 14 часов назад
А аскорбиновая кислота в таблетках?
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14k
_delphin_ 14 часов назад
Вот домашний леденец. На фото - бабки делали и продавали, вместе с семечками. Хотя, форма и у меня была, но в ложке быстрее было. Остальное и сейчас дети уминают за милую душу.
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128k
Leff 15 часов назад
Помню был еще фруктовый чай в брикетах . Правда попадались веточки и косточки фруктов ,но это было настоящим лакомством которое лучше есть ,а не пить.
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37k
Mamin Sibiriak 15 часов назад
Сама газировка никому особо не нужна была, а вот с сиропом - да.



В автоматах выбор сиропов был небольшой - дюшес да апельсиновый, а вот в магазинах гораздо шире, и наливали сироп из таких вот агрегатов.



Из таких же и соки продавали, натуральные, а не нынешние Е001 - Е999
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365
Maksim 15 часов назад
"В общем, современным детям не понять прелести этих простых изысков"(с) - всё перечисленное мои дети пробовали. Что-то варганят сами, что-то просят меня (типа варенку заделать или правильно карамель сварить).
Газировки моих детства-юности теперь нету, но по всем местам отдыха аналогичных современных аппаратов напихано.
А вот то, чего действительно сейчас не хватает: булочек за 3 копейки и хлеба с хрустящей корочкой (сейчас подругой, более скоростной технологии пекут).
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24k
Правдоруб 15 часов назад
До сих пор ем хлеб с вареньем. С малиновым!
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8k
Вежливый людь 15 часов назад
Блин! вот жаренная колбаса реально накрыла! сколько самой дорогой колбасы не покупал, не получается ее пожарить как в детстве! Люди посоветуйте пожалуйста! очень хочется опять ощутить этот вкус "как в детстве"
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68
Sneg Вежливый людь 15 часов назад
На днях жарил колбасу, оставшуюся от оливье. Колбаса местная, нормальная, "Молочная". Правда ценник не гуманный, 450 р. за килограмм.
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4k
Elmaestro 16 часов назад
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415
tm Elmaestro 4 часа назад
У нас есть магазин, где продаются такие соки. Производство Беларуси.
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5k
Александр 16 часов назад
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28k
koleos72 16 часов назад
Раньше такой мармелад был и я реально думал что он из лимона!
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365
Maksim koleos72 15 часов назад
Был и реально сделанный из лимонов - "Лимонные дольки в сахаре". Некоторые кондитерки и сейчас по старым ГОСТам делают в небольших объемах как украшение для тортов.
А вот ГОСТ просто "Лимонные дольки" это уже мармелад на основе сока цитрусовых и желатина.
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5k
Александр 16 часов назад
"Мишка поерзал на подоконнике, потом откашлялся и сказал:
Я люблю булки, плюшки, батоны и кекс! Я люблю хлеб, и торт, и пирожные, и пряники, хоть тульские, хоть медовые, хоть глазурованные. Сушки люблю тоже, и баранки, бублики, пирожки с мясом, повидлом, капустой и с рисом.
Я горячо люблю пельмени, и особенно ватрушки, если они свежие, но черствые тоже ничего. Можно овсяное печенье и ванильные сухари. А еще я люблю кильки, сайру, судака в маринаде, бычки в томате, частик в собственном соку, икру баклажанную, кабачки ломтиками и жареную картошку.
Вареную колбасу люблю прямо безумно, если докторская, на спор, что съем целое кило! И столовую люблю, и чайную, и зельц, и копченую, и полукопченую, и сырокопченую! Эту вообще я люблю больше всех. Очень люблю макароны с маслом, вермишель с маслом, рожки с маслом, сыр с дырочками и без дырочек, с красной коркой или с белой все равно.
Люблю вареники с творогом, творог соленый, сладкий, кислый; люблю яблоки, тертые с сахаром, а то яблоки одни самостоятельно, а если яблоки очищенные, то люблю сначала съесть яблочко, а уж потом, на закуску кожуру!
Люблю печенку, котлеты, селедку, фасолевый суп, зеленый горошек, вареное мясо, ириски, сахар, чай, джем, боржом, газировку с сиропом, яйца всмятку, вкрутую, в мешочке, могу и сырые. Бутерброды люблю прямо с чем попало, особенно если толсто намазать картофельным пюре или пшенной кашей. Так... Ну, про халву говорить не буду какой дурак не любит халвы? А еще я люблю утятину, гусятину и индятину.
Ах, да! Я всей душой люблю мороженое. За семь, за девять. За тринадцать, за пятнадцать, за девятнадцать. За двадцать две и за двадцать восемь.
Мишка обвел глазами потолок и перевел дыхание. Видно, он уже здорово устал. Но Борис Сергеевич пристально смотрел на него, и Мишка поехал дальше.
Он бормотал: Крыжовник, морковку, кету, горбушу, репу, борщ, пельмени, хотя пельмени я уже говорил, бульон, бананы, хурму, компот, сосиски, колбасу, хотя колбасу тоже говорил...
Мишка выдохся и замолчал. По его глазам было видно, что он ждет, когда Борис Сергеевич его похвалит. Но тот смотрел на Мишку немного недовольно и даже как будто строго. Он тоже словно ждал чего-то от Мишки: что, мол, Мишка еще скажет. Но Мишка молчал. У них получилось, что они оба друг от друга чего-то ждали и молчали.
Первый не выдержал Борис Сергеевич. Что ж, Миша, сказал он, ты многое любишь, спору нет, но все, что ты любишь, оно какое-то одинаковое, чересчур съедобное, что ли. Получается, что ты любишь целый продуктовый магазин. И только... А люди? Кого ты любишь? Или из животных?
Тут Мишка весь встрепенулся и покраснел. Ой, сказал он смущенно, чуть не забыл! Еще котят! И бабушку!"
Виктор Драгунский, "Денискины рассказы", (с) 1966.
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