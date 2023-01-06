Какая гадость это ваше… Советские вкусности, которые не понимают современные дети

Раньше трава была зеленее, а небо голубее. И сахар слаще. Впрочем, в эпоху всеобщего дефицита он уже сам по себе выступал лакомством. И советским хозяйкам приходилось проявлять чудеса фантазии, чтобы порадовать детвору и слепить вкусноту из того, что имелось под рукой. Впрочем, получалось неплохо.
Прослоенное обычным маслом обычное печенье. Тогда даже простое «Юбилейное» казалось лакомством – рассыпчатое, ароматное, без химического привкуса. А для истинных сладкоежек можно было надстроить на такой бутер дополнительный этаж, чтобы вышло ещё вкуснее и больше.
Процесс приготовления примитивный, результат – восхитительный. Некоторые готовили леденцы на растительном масле, а не просто варили сироп, и заливали массу в специальные формочки. Общее название – «Петушок на палочке», поскольку практически все наборы содержали формочку этой голосистой птицы.
Конечно, этот полуфабрикат надо было готовить в соответствии с инструкцией, но советская детвора обожала грызть брикеты киселя именно в сухом виде.
Обычный батон (впрочем, и чёрный хлеб шёл на ура) плюс варенье. Улетали такие бутерброды в секунды. Самым популярным видом варенья, как и сейчас, было клубничное. Вместо варенья также использовали мёд и густое домашнее яблочное повидло.
Даже не особенно вкусное колбасное изделие можно употребить, предварительно поджарив. В эпоху СССР, когда колбаса стала более или менее распространяться, бутерброд с поджаренным ломтиком стал самым популярным перекусом. Не слишком полезно, но сытно и очень вкусно. Самое то, когда нужно быстро позавтракать или наскоро перекусить и умчать по делам.
Сейчас марок варёной сгущёнки в любом магазине масса. А в СССР сгущёнку варили сами: помещали баночку в кипящую воду, убавляли огонь и варили лакомство несколько часов. Отлучаться было нельзя, поскольку продукт мог банально взорваться и уделать кухню так, что любителям сладостей приходилось внепланово проводить ремонтные работы.
Кусочек чёрного хлеба поливался растительным маслом, подсаливался и… вкуснее просто представить себе нельзя. Хотя, нет, можно: если положить сверху тонко нарезанное сало и присыпать конструкцию мелко порубленным зелёным луком. Гастрономический экстаз обеспечен.
И, конечно, лакомством считалась не только еда, но и напитки. Вода из колонки во дворе или газировка из автомата. Выпил стаканчик и снова в бой – играть, озорничать, познавать мир.
В общем, современным детям не понять прелести этих простых изысков. И у них совершенно другие вкусовые пристрастия. Что естественно, ведь так будет и с новыми поколениями.
А какие лакомства из детства вы вспоминаете с особой теплотой?
Источник:
- От вожделенной мечты к трогательному примитивчику из прошлого
- Тайна эскимо-пай и гильзовое мороженое советских времен
- Согревающие душу фото советских застолий
- Милота советского детства
- Напитки и продукты родом из СССР, вызывающие у американцев неподдельный восторг
P.S. вы дровами запаслись? а то могу выслать пару вязанок.
Хлеб с маслом, посыпанный сахарным песком. Вот было пироженое. Не застал время, когда пекли пироги с картофельными очистками, но бабка расказывала, что было и так.
Нет кукурузных хлопьев и палочек.
В автоматах выбор сиропов был небольшой - дюшес да апельсиновый, а вот в магазинах гораздо шире, и наливали сироп из таких вот агрегатов.
Из таких же и соки продавали, натуральные, а не нынешние Е001 - Е999
Я ещё лейтенантом застал в конце 80-х весёлую аллею в Ялте, недалеко от набережной. Слева - автоматы с сухим вином, справа с пивом.
Газировки моих детства-юности теперь нету, но по всем местам отдыха аналогичных современных аппаратов напихано.
А вот то, чего действительно сейчас не хватает: булочек за 3 копейки и хлеба с хрустящей корочкой (сейчас подругой, более скоростной технологии пекут).
А вот ГОСТ просто "Лимонные дольки" это уже мармелад на основе сока цитрусовых и желатина.
Я люблю булки, плюшки, батоны и кекс! Я люблю хлеб, и торт, и пирожные, и пряники, хоть тульские, хоть медовые, хоть глазурованные. Сушки люблю тоже, и баранки, бублики, пирожки с мясом, повидлом, капустой и с рисом.
Я горячо люблю пельмени, и особенно ватрушки, если они свежие, но черствые тоже ничего. Можно овсяное печенье и ванильные сухари. А еще я люблю кильки, сайру, судака в маринаде, бычки в томате, частик в собственном соку, икру баклажанную, кабачки ломтиками и жареную картошку.
Вареную колбасу люблю прямо безумно, если докторская, на спор, что съем целое кило! И столовую люблю, и чайную, и зельц, и копченую, и полукопченую, и сырокопченую! Эту вообще я люблю больше всех. Очень люблю макароны с маслом, вермишель с маслом, рожки с маслом, сыр с дырочками и без дырочек, с красной коркой или с белой все равно.
Люблю вареники с творогом, творог соленый, сладкий, кислый; люблю яблоки, тертые с сахаром, а то яблоки одни самостоятельно, а если яблоки очищенные, то люблю сначала съесть яблочко, а уж потом, на закуску кожуру!
Люблю печенку, котлеты, селедку, фасолевый суп, зеленый горошек, вареное мясо, ириски, сахар, чай, джем, боржом, газировку с сиропом, яйца всмятку, вкрутую, в мешочке, могу и сырые. Бутерброды люблю прямо с чем попало, особенно если толсто намазать картофельным пюре или пшенной кашей. Так... Ну, про халву говорить не буду какой дурак не любит халвы? А еще я люблю утятину, гусятину и индятину.
Ах, да! Я всей душой люблю мороженое. За семь, за девять. За тринадцать, за пятнадцать, за девятнадцать. За двадцать две и за двадцать восемь.
Мишка обвел глазами потолок и перевел дыхание. Видно, он уже здорово устал. Но Борис Сергеевич пристально смотрел на него, и Мишка поехал дальше.
Он бормотал: Крыжовник, морковку, кету, горбушу, репу, борщ, пельмени, хотя пельмени я уже говорил, бульон, бананы, хурму, компот, сосиски, колбасу, хотя колбасу тоже говорил...
Мишка выдохся и замолчал. По его глазам было видно, что он ждет, когда Борис Сергеевич его похвалит. Но тот смотрел на Мишку немного недовольно и даже как будто строго. Он тоже словно ждал чего-то от Мишки: что, мол, Мишка еще скажет. Но Мишка молчал. У них получилось, что они оба друг от друга чего-то ждали и молчали.
Первый не выдержал Борис Сергеевич. Что ж, Миша, сказал он, ты многое любишь, спору нет, но все, что ты любишь, оно какое-то одинаковое, чересчур съедобное, что ли. Получается, что ты любишь целый продуктовый магазин. И только... А люди? Кого ты любишь? Или из животных?
Тут Мишка весь встрепенулся и покраснел. Ой, сказал он смущенно, чуть не забыл! Еще котят! И бабушку!"
Виктор Драгунский, "Денискины рассказы", (с) 1966.