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У американцев слишком большие порции!

У американцев слишком большие порции!

Автор:
17 февраля 2023 14:33
Сообщество : Еда
Метки: Еда   США   блюда   кафе   ожирение   пища   порция   ресторан   
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31

Не во всех ресторанах размер порций удовлетворяет аппетиту едоков. Но чаще всего клиенты жалуются все-таки на слишком маленькие размеры блюд. А вот в американских ресторанах впору жаловаться на то, что порции слишком большие - ведь после нескольких дней такого питания клиент американского ресторана уже не влезет в двери!

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Хот-дог из сосисочного зала славы в Орландо

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   США   блюда   кафе   ожирение   пища   порция   ресторан   
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33  комментария
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Alex Час назад
Свиньи. Жрут за счёт всего мира, избранная, бл@, нация.
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5k
vasilykopkov 6 минут назад
Это все в основном "демонстрационные порции". Заказать их можно, но за редким исключением, большая часть уйдёт в помойку. Стандартные порции в СГА не больше чем у нас.
А вот в Европе, особенно в Чехии и Германии реально большие именно стандартные порции.
Сам видел как американская парочка в чешском ресторане заказали себе по салату, по картошке-фри и по рульке. После того, как это все начали приносить, парень побежал - отменять часть заказа.
Потому, что там картошки - здоровенная тарелка с горкой, а не пакетик из сракдональдса.
Салат также, а рульку вполне можно брать одну на двоих (там ещё гарнир входит)...
В Лондоне в каком-то крошечном пабе на три столика (расположен прямо под London-eye), заказали пивка и по порции Fish&chips. Принесли по огромному куску трески и гору картошки - просто обожраться (к стати - очень вкусно).
Так что все относительно...
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5k
Котэ 16 минут назад
нормальные порции, я же поесть зашёл, а не посидеть два часа с одной чашкой чая, будет много - оставлю или с собой заберу, если много остаётся официанты сами пластиковый контейнер принесут - как раз на завтрак хватает
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2k
Jora Kyky(Kukunaher) 17 минут назад
Я жил там еще в 90-е по обмену. Насчет порций в ресторанах ничего сказать не могу плохого, порции как порции. Но то что больше половины продуктов они выкидывают это факт. Покупают в основном полуфабрикаты и всякие чипсы, поп-корны и прочее. Откроют полкилограммовый пакет с какими-нибудь нагетсами, пожарят треть, остальное в холодильник. На следующий день новый пакет покупают. А в конце недели выносят всё из холодильника не помойку. Не знаю, везде ли так, но по крайней мере там где я жил почти все так живут. Потребляют они ой как до хера. Не только продукты. Там из бытовой техники ничего не чинят. Сломалось - на помойку и покупают новое. Даже не на помойку, а специальные службы ездят и бесплатно забирают. Потом ремонтируют и продают в слаборазвитые страны, в Африку или Южную Америку.
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1k
Владимир Теленков 38 минут назад
да все это прикол местных, у нас тоже любят огромные блины и тазы с оливье делать :)
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8k
Regerald 51 минуту назад
Закажут пятикилограммовый бургер, понадкусывают и остальное в помойку. И поx что треть мира голодает, главное поприкалываться.
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1k
Антон 52 минуты назад
Рыгаловка сплошная...
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44k
Соломей 58 минут назад
под мухой еще и не такое привидится.кулинарный стёб выдаётся за данность.
был я там два раза, и только на одной экскурсии завезли в типа доннер стейк хаус, больше похоже на забегаловку, где давали кусок мяса приличного размера, и типа его можно не оплачивать, если съешь весь, так чувак из белоруссии, съел полтора, его даже сфоткали для доски почёта местной.
а величина порций в основном, как объясняли местные, такая,потому, что большая часть амеров ест один раз в день, по крайней мере работяги....
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3k
Leonid 59 минут назад
Большие порции это не из обычного меню и стоят они тоже нехило ... и как правило за большими порциями кроется низкое качество (непрожаренные огромные котлеты для бургера, пицца будет с толстым невкусным тестом, чтобы начинка не развалилась, и т.д.)
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18k
Дмитрий Час назад
США -- желудок планеты.
(С)
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3k
VPJ Час назад
Конечно же "ди-флопе" лучше....
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17k
Виталий Касандров Час назад
Кроме краба все остальное аппетита не вызвало.
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72k
Доктор Джонс Час назад
Порции большие, жопы большие, всё большое...
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3k
Алексей Лыков Час назад
И чего эти порции сфоткали? Да потому что это вовсе не стандарт. Есть в их культуре такой прикол - заказать другу гигантскую порцию чего-либо. Вот такая вот шутка. Постоянно это никто не ест. Ну может кроме пиццы - на большую компанию, почему нет?
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17k
Виталий Касандров Час назад
Кроме кааба все остальное аппетита не вызвало.
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43k
Aleksandr Час назад
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65k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Если вы не съедите всю порцию, почти все рестораны в США дадут вам контейнер, чтобы взять с собой оставшуюся еду и доесть дома.

Вы видели порции в китайских ресторанах? Тоже нехило.
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301
ruslan d 2 часа назад
Ну это переборы конечно , но если сравнивать порции в наших рестиках хотя бы с европейскими , то ощущение такое, что у нас везде авторская французская кухня
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301
ruslan d Джонни 36 минут назад
В Чехии и Германии было реально стремно заказывать еду
Да и в Прибалтике тоже ... потом шарами до дома катились )))
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301
ruslan d Джонни 9 минут назад
Мы колено спокойно на 4х брали
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58k
Morder 2 часа назад
А кто заставляет жрать в три горла?...
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793k
А.Берестенко 2 часа назад
А че все по полпорции то?!!!
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52k
dima423 2 часа назад
а слюнки то потекли...)
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