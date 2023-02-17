У американцев слишком большие порции!

Не во всех ресторанах размер порций удовлетворяет аппетиту едоков. Но чаще всего клиенты жалуются все-таки на слишком маленькие размеры блюд. А вот в американских ресторанах впору жаловаться на то, что порции слишком большие - ведь после нескольких дней такого питания клиент американского ресторана уже не влезет в двери!