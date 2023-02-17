У американцев слишком большие порции!

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Не во всех ресторанах размер порций удовлетворяет аппетиту едоков. Но чаще всего клиенты жалуются все-таки на слишком маленькие размеры блюд. А вот в американских ресторанах впору жаловаться на то, что порции слишком большие - ведь после нескольких дней такого питания клиент американского ресторана уже не влезет в двери!
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Хот-дог из сосисочного зала славы в Орландо
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А вот в Европе, особенно в Чехии и Германии реально большие именно стандартные порции.
Сам видел как американская парочка в чешском ресторане заказали себе по салату, по картошке-фри и по рульке. После того, как это все начали приносить, парень побежал - отменять часть заказа.
Потому, что там картошки - здоровенная тарелка с горкой, а не пакетик из сракдональдса.
Салат также, а рульку вполне можно брать одну на двоих (там ещё гарнир входит)...
В Лондоне в каком-то крошечном пабе на три столика (расположен прямо под London-eye), заказали пивка и по порции Fish&chips. Принесли по огромному куску трески и гору картошки - просто обожраться (к стати - очень вкусно).
Так что все относительно...
был я там два раза, и только на одной экскурсии завезли в типа доннер стейк хаус, больше похоже на забегаловку, где давали кусок мяса приличного размера, и типа его можно не оплачивать, если съешь весь, так чувак из белоруссии, съел полтора, его даже сфоткали для доски почёта местной.
а величина порций в основном, как объясняли местные, такая,потому, что большая часть амеров ест один раз в день, по крайней мере работяги....
(С)
Вы видели порции в китайских ресторанах? Тоже нехило.
А на Филиппинах практически вся готовая еда кроме десертов стоит в кастрюлях с крышками, и местные подходят, открывают кастрюлю - смотрят нравится им эта еда или нет и набирают себе что им хочется, а потом им считают всю тарелку.