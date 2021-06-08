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Тогда это было в сто раз &nbsp;круче сегодняшнего айфона: 15 вожделенных вещей из детства

Тогда это было в сто раз круче сегодняшнего айфона: 15 вожделенных вещей из детства (28 фото)

Автор:
08 июня 2021 13:35
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Мечта   СССР   велосипед   детство   игрушки   мотоцикл   ностальгия   
1541
28

В детстве подарок, особенно если вещь желанная, посмакованная в мечтах, облюбованная до деталей - это невероятная радость. Сегодня дети просят квадрокоптеры, айфоны. скутеры и прочие новомодные штучки. А чего желали мы?

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Метки: Исторические факты   Мечта   СССР   велосипед   детство   игрушки   мотоцикл   ностальгия   
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20
Pulsar Qwazarov Час назад
Машина не медальная а педальная
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Вован Полчаса назад
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Denissg Полчаса назад
Косяков столько, что вынужден поставить минус. Автор, похоже, вообще не владеет темой.
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Мистер Фикс 49 минут назад
Игра "Ну, погоди" где? Где модельки 1:43? А клевые чешские коньки Ботас?
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ваня панкин Час назад
"скиф 211с" - я даже приложил свою руку к его созданию...
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Millefeuille

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