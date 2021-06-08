Все эти, сначала бобинные, за тем кассетные магнитофоны, которые мы таскали на плече. чтобы слышали, что мы идем (еще ругаетесь на сегодняшние колонки в руках пацанов), и наконец целые музыкальные центры, которые собирали нас в вместе, чтобы послушать эту удивительную модную музыку...