В детстве подарок, особенно если вещь желанная, посмакованная в мечтах, облюбованная до деталей - это невероятная радость. Сегодня дети просят квадрокоптеры, айфоны. скутеры и прочие новомодные штучки. А чего желали мы?
Кукла, которая сама ходила. Берешь ее за руку, а она ножки переставляет. Мечта всех девчонок
А велики? вы помните как мы завидовали тем, у кого они есть и выстраивались в очередь, чтобы тебе дали покататься кружок вокруг дома
Их много было всяких - Уралец и Турист, Ласточка и Урал, Спутник и Аист, сура и Минск...
Уралы и Явы, Иж и Днепр, Минск и даже Вятка - первый советский мотороллер
Все эти, сначала бобинные, за тем кассетные магнитофоны, которые мы таскали на плече. чтобы слышали, что мы идем (еще ругаетесь на сегодняшние колонки в руках пацанов), и наконец целые музыкальные центры, которые собирали нас в вместе, чтобы послушать эту удивительную модную музыку...
И конечно запечатлеть счастливые моменты жизни - Киев, Зенит, Зоркий и еще множество иных, а оптом сидеть в темной комнате с красной лампой и химичить, видя как на белой бумаги проявляется твое счастливое лицо
Источник:
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