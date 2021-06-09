Видеосалоны: место где мы впервые узнали о страхе

Сегодня это уже отмершая часть жизнь - место, где собирались люди, чтобы посмотреть на стареньком, порой еще черно-белом телике кино, которого еще не видели и которое не покажут в кинотеатре. Где гнусавый голос переводчика расскажет гадкие слова, а страх от улицы Вязов парализует всех и каждого
Загадочный мир зарубежного кинематографа прорвался сквозь железный занавес и увлек в свои дебри умы, не готовые к такому потоку невероятных приключений, драк, киногероев, любви и ужасов
С появлением видеомагнитофонов и их "проникновения" в СССР повсеместно стали появляться точки просмотра кино - видео салоны
7 апреля 1986 года распоряжением Совета Министров РСФСР было разрешено и даже предписано повсеместное открытие видеозалов и пунктов проката видеокассет
И пошла волна комнаток, комнатушек и залов, где ставили телик, а на стульях, креслах и табуретках собирался народ, дабы поглазеть на неизведанные миры. Лично я помню вход стоил рубль, а вы?
Там показывали необычное для советского человека кино. И пусть невероятно непонятный перевод, и пусть телик еле показывал, и пусть почти ничего не видно из-за низкого качества - оно было интересно и притягательно
Лично я помню как мы смотрели в таком салоне улицу Вязов - половина присутствующего народа, орала, визжала и пряталась под стульями
Кстати уже к 1984-му году был налажен выпуск отечественных видеомагнитофонов. Кассеты с фильмами были в дефиците и стоили дорого
Однако иметь дома видеомагнитофон было невероятным счастьем и престижным моментом - ты был просто король мира, если мог позволить себе эту роскошь
Лично я помню видеопрокат недалеко от нашего дома - всего одна остановка пешком. И я, идя с видеокассетами в руке, ощущал себя королем - все оглядывались вслед. Придя в салон, помню его как сейчас, советовалась с тетечкой какое кино лучше и она, выбрав кассету, подавала тетрадку, в которой ты расписывался, платил и шел домой в радостном ожидании
Почему-то вспоминаются многие фильмы, а также мультики. Четко запомнился момент когда семья впервые смотрела Том и Джерри - мы так хохотали, вытирая слезы, что вскоре мама взмолилась - выключи, не могу, живот болит от смеха...
В ход шло все - низкопробные боевики, какие-то странные киношки, которые и понять-то было невозможно - мы взахлеб смотрели все подряд. И друзей было хорошо пригласить в гости - придешь ко мне, у меня видик есть - и к тебе выстраивалась очередь
Не смущал и гнусавый переводчик (как мы сейчас знаем это был Володарский), а тогда и понятия не имели кто он, главное что ругался он с чувством, толком и расстановкой. А потом кассеты перешли в диски, а потом и вовсе эра видеомагнитофонов умерла...
Источник:
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вроде такой http://rw6ase.narod.ru/00/twc/elektronika1280.htmlhttp://rw6ase.narod.ru/00/twc/elektronika1280.html
вобщем я не видел в видеосалонах убогих цб телевизоров..