Видеосалоны: место где мы впервые узнали о страхе

Лично я помню видеопрокат недалеко от нашего дома - всего одна остановка пешком. И я, идя с видеокассетами в руке, ощущал себя королем - все оглядывались вслед. Придя в салон, помню его как сейчас, советовалась с тетечкой какое кино лучше и она, выбрав кассету, подавала тетрадку, в которой ты расписывался, платил и шел домой в радостном ожидании