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Видеосалоны: место где мы впервые узнали о страхе

Видеосалоны: место где мы впервые узнали о страхе (17 фото)

Автор:
09 июня 2021 14:16
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   СССР   былое   видеосалоны   видик   кино   ностальгия   прокат   
718
17

Сегодня это уже отмершая часть жизнь - место, где собирались люди, чтобы посмотреть на стареньком, порой еще черно-белом телике кино, которого еще не видели и которое не покажут в кинотеатре. Где гнусавый голос переводчика расскажет гадкие слова, а страх от улицы Вязов парализует всех и каждого

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Метки: Исторические факты   СССР   былое   видеосалоны   видик   кино   ностальгия   прокат   
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11k
P.F. 52 минуты назад
Ну и не без этого конечно же.


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4k
Денис Колосов 24 минуты назад
я на Дальнем Востоке жил, там уже тогда были японские телевизоры в видеосалоне..Когда я переехал в Московскую область, тут был проекционный телевизор
вроде такой http://rw6ase.narod.ru/00/twc/elektronika1280.htmlhttp://rw6ase.narod.ru/00/twc/elektronika1280.html
вобщем я не видел в видеосалонах убогих цб телевизоров..
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19k
Виталий Касандров 43 минуты назад
Ну как раз в 86 открыли первый в пристрое к кинотеатру но ни разу ни сталкивался что бы телек ЧБ ,всегда цветные. А так да боевики в основном с 3-4 копией в лучшем случае . Как ни странно в кооперативном кафе качество кассет было лучше но там и билет стоил 2 рубля.
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12k
Anthonyus 56 минут назад
Хах ) Помним и...не скорбим,пожалуй. Да,было жутко интересно.Но только потому что это что то новое. Даже как сейчас помню когда отец купил видеоплеер Орион,такой как на фото. Мои одноклассники вдруг внезапно стали более дружелюбными . И приходили смотреть )
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14k
Serg2001 57 минут назад
С "тётечкой" никто не советовался. Там такие бабки дремучие попадались, что ничего кроме как "Ленин в Октябре" не присоветовали бы. Как правило, были карточки с коротким описанием фильма. Тусуешь эту колоду, выбираешь, что приглянулось, оставляешь залог и вперед... )) И еще... Может это просто мне так повезло, но ни разу при мне никто на фильмах ужасов не визжал и тем более не пытался спрятаться под стул. У меня были адекватные земляки... ))
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