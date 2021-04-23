Кажется. что сегодня обилие продуктов в целом и консервов в частности - невероятно. Все, что влезает в банку - консервируем. Но было и такое, чего вы не видели, не пробовали и даже не думали, что так бывает
Почему здесь спаржа, спросите вы? Так о ней, как о продукте питания в то время мало ко знал, а уж консервированную и вовсе видели единицы
Пюре из шпината в СССР? Сказка. Нет. Явь. Кто пробовал?
Я помню как в магазине рыбной продукции только эти консервы и лежали - красное мясо, жестковато, с необычным привкусом - это консервы из китового мяса
Не знаю, выпускаются ли сегодня консервы из севрюги, белуги и о осетра (наверняка есть), но тогда они не были чем-то необычным. Впрочем, как и все остальные рыбные консервы из рыбы, которую сегодня не везде и купишь
На всякий случай цены - от 30 до 50-ти копеек за банку 500 грамм
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Вот ветчина в банках - действительно редкость. Для детских учреждений приходили в больших таких консервах, а в свободной продаже - хрен.