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Консервированная ностальгия: консервы из СССР, которые вы, возможно, никогда не видели

Консервированная ностальгия: консервы из СССР, которые вы, возможно, никогда не видели (26 фото)

Автор:
23 апреля 2021 14:39
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   СССР   воспоминания   еда   консервы   необычное   ностальгия   
806
26

Кажется. что сегодня обилие продуктов в целом и консервов в частности - невероятно. Все, что влезает в банку - консервируем. Но было и такое, чего вы не видели, не пробовали и даже не думали, что так бывает

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Метки: Исторические факты   СССР   воспоминания   еда   консервы   необычное   ностальгия   
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11  комментариев
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897
bigkoss 51 минуту назад
Борщ с колбасой был вкусный
кажись в прибалтике делали
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2k
OLDer 2 минуты назад
сельдь и завтрак туриста я еще застал ))))
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90
Евгений Эдельштейн 22 минуты назад
Вот что я об этом думаю. Китовое мясо помню дома. Севрюга в томате тоже один раз дома. В мгазинах,в провинции этого не было. Дома было два раза, т.к. дед работал на рыбзаводе,и это дали ему к празднику,или как ветерану ВОВ. Еще была морская капуста. Остальное только из рекламы. Однажды,по пути из Ленинграда,в Илловайске взяли на перроне тушенку из кролика в стеклянной банке. Очень вкусно. В магазинах были другие консервы: скумбрия,ставрида , килька,рыбные тефтели с овощами,завтрак туриста(что-то рыбное с перловкой). Все,кроме кильки,и в масле и в томате. Килька была только в томате. Вот.
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2k
Виталий Касандров 39 минут назад
Вот где реально в СССР было качественнее и вкуснее. Очень редко попадаются реально вкусные современные консервы по ГОСТУ, в основном некие ТУ из непонятного сырья с кучей добавок. Больше всего конечно этого ТУ среди тушёнки, наверное 90%. Среди рыбных поменьше таки попадаются неплохие. Вот овощные пока не сдаются но и там попадались по вкусу гуталин с добавлением лука и пальмового масла.
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3k
Денис Колосов Виталий Касандров 2 минуты назад
сейчас тоже качественное есть, просто цена вопроса.. понятно что ждать говядины в банке тушенки за 60 руб, как минимум наивно
https://market.yandex.ru/product--hd-goviadina-tushenaia-sto-325-g/732900629?text=Тушенка Красная цена кусковая говяжья&sku=732900629https://market.yandex.ru/product--hd-goviadina-tushenaia-sto-325-g/732900629?text=Тушенка Красная цена кусковая говяжья&sku=732900629
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2k
Serg 41 минуту назад
Ну практически все это и сейчас есть.
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21k
Юрьевич 48 минут назад
Да, были вкусные, но морепродукты были дефицитом... достать было крайне сложно... ну разве что кроме селёдки и килек. Но зато какие были кильки и селёдка из банок! Сказочный вкус!
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18k
Андрей Иванов Юрьевич Полчаса назад
свежая рыба, особенно красная - да, редко появлялась. Мороженная треска, камбала, зубатка , морской окунь - навалом. Камбалой я кота кормил. А консервы - да завались. Шпроты были в дефиците. Сазаны и иваси всякие пылились до истечения срока годности. Их периодически в нагрузку к заказам впихивали.

Вот ветчина в банках - действительно редкость. Для детских учреждений приходили в больших таких консервах, а в свободной продаже - хрен.
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21k
Юрьевич Андрей Иванов 17 минут назад
Ну не надо утрировать. Я имел в виду консервированные крабы, чёрную икру, китовое мясо и т.п. Мороженной трески, морского окуня и т.п. было завались и очень дёшево.
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21k
Юрьевич 5 минут назад
Как-то в начале 80-х меня родители попросили сбегать в универсам и купить несколько банок сайры к новогоднему столу... В магазине рядом с сайрой стояли баночки китового мяса, я зачем-то взял баночку. Когда родители увидели что я купил, они немного офигели и погнали ещё купить китового мяса, но его на полке уже конечно же не было
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3k
Денис Колосов Юрьевич 3 секунды назад
черная икра была доступнее по нескольким причинам: в те времена людей было в 2 раза меньше на Земле, популяция осетровых была больше, сейчас осталось дай Бог 10% от былой популяции.. Это касается и некоторых других видов рыб, ледяной к примеру
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