Согревающие душу фото советских застолий

Разглядывая эти душевные фото, начинаешь невольно завидовать запечатлённым на них людям.
Ведь они умудрялись при тотальном дефиците и минимальном наборе продуктов даже на праздничном столе радоваться жизни и чувствовать себя счастливыми. Даже без гастрономических изысков, которыми изобилуют сейчас торговые сети.
Праздники отмечали весело, с размахом. Почти всегда в компании был человек, который умел играть на гитаре, баяне или гармошке. А пели практически все.
К чаю обязательно подавался торт. Хозяйки пекли их сами, по проверенным многократно переписанным в тетрадь рецептам.
Колбасу тоже считали исключительно праздничным блюдом. Основная масса советских граждан в будни ее не ела.
Пельмени лепили целыми семьями, про запас. И подавали к праздничному столу.
Бутерброды тоже относились к категории праздничной еды. Накануне застолья хозяйки колдовали над заливным, студнем, разнообразными салатами (особенно коронной селедкой под шубой).
Встречалась и икра, как красная, так и черная. Горячий отварной картофель и квашеная капуста – тоже обязательный элемент праздничной сервировки при всей простоте этих блюд. Ведь вкусно же!
Напитки особым разнообразием не отличались. Впрочем, спиртное употребляли по минимуму: вино, кагор, водка. В некоторых случаях шампанское. Впрочем, люди были хмельными и без них – от счастья, надежд, мечтаний и радости встречи и общения с родными, друзьями и близкими. Это то, пожалуй, чего не хватает нам сегодня, несмотря на товарное изобилие и возможность себя побаловать любыми гастрономическими изысками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это что за бред!?
Автор не жил при СССР.
Такая колбаса не разваливалась, сохраняла форму, чуть подрумянивалась... из мяса была, фигли.
Сейчас такую не купишь.
"Колбасу тоже считали исключительно праздничным блюдом. Основная масса советских граждан в будни ее не ела".
"Встречалась и икра, как красная, так и черная. Горячий отварной картофель и квашеная капуста"
"Впрочем, спиртное употребляли по минимуму! ????
Поэтому, хоть на нашем столе и не было дефицитных консервов или финской салями, зато 3-4 мясных блюд, куры, индейки поросята-было делом обычным. Сейчас себе подобное я вряд ли смог бы позволить.
Эх, были люди в наше время.
Не то что нынешнее племя.