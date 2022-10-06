FISHKINET
Сообщество RealFishki 807 постов • 59 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Согревающие душу фото советских застолий

Согревающие душу фото советских застолий

Автор:
06 октября 2022 14:28
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   СССР   блюдо   застолье   ностальгия   праздник   ретро   сервировка   
665
8

Разглядывая эти душевные фото, начинаешь невольно завидовать запечатлённым на них людям.

Ведь они умудрялись при тотальном дефиците и минимальном наборе продуктов даже на праздничном столе радоваться жизни и чувствовать себя счастливыми. Даже без гастрономических изысков, которыми изобилуют сейчас торговые сети.

×
×

Праздники отмечали весело, с размахом. Почти всегда в компании был человек, который умел играть на гитаре, баяне или гармошке. А пели практически все.

К чаю обязательно подавался торт. Хозяйки пекли их сами, по проверенным многократно переписанным в тетрадь рецептам.

Колбасу тоже считали исключительно праздничным блюдом. Основная масса советских граждан в будни ее не ела.

Пельмени лепили целыми семьями, про запас. И подавали к праздничному столу.


Бутерброды тоже относились к категории праздничной еды. Накануне застолья хозяйки колдовали над заливным, студнем, разнообразными салатами (особенно коронной селедкой под шубой).

Встречалась и икра, как красная, так и черная. Горячий отварной картофель и квашеная капуста – тоже обязательный элемент праздничной сервировки при всей простоте этих блюд. Ведь вкусно же!

Напитки особым разнообразием не отличались. Впрочем, спиртное употребляли по минимуму: вино, кагор, водка. В некоторых случаях шампанское. Впрочем, люди были хмельными и без них – от счастья, надежд, мечтаний и радости встречи и общения с родными, друзьями и близкими. Это то, пожалуй, чего не хватает нам сегодня, несмотря на товарное изобилие и возможность себя побаловать любыми гастрономическими изысками.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Еда   СССР   блюдо   застолье   ностальгия   праздник   ретро   сервировка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Едондер пуп Час назад
"Впрочем, спиртное употребляли по минимуму..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vagon1 18 минут назад
Колбасу тоже считали исключительно праздничным блюдом. Основная масса советских граждан в будни ее не ела.

Это что за бред!?
Автор не жил при СССР.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
sonic24a 23 минуты назад
Все умерли уже. Очень жаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
137
Sata33 50 минут назад
Целые торжества , любили в СССР заморочиться с застольями )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
ЦСКА 59 минут назад
Фотки хорошие! Но в описании полный треш!!!
"Колбасу тоже считали исключительно праздничным блюдом. Основная масса советских граждан в будни ее не ела".

"Встречалась и икра, как красная, так и черная. Горячий отварной картофель и квашеная капуста"

"Впрочем, спиртное употребляли по минимуму! ????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Levyathan Час назад
Вспоминаю я застолья тех лет, конечно с теплотой. К счастью вырос в достатке, хоть родители и не относились к "блатным" или номенклатуре.
Поэтому, хоть на нашем столе и не было дефицитных консервов или финской салями, зато 3-4 мясных блюд, куры, индейки поросята-было делом обычным. Сейчас себе подобное я вряд ли смог бы позволить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шапкин Час назад
...хозяйки колдовали над заливным, студнем, разнообразными салатами...

Эх, были люди в наше время.
Не то что нынешнее племя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Volga_34 Час назад
Нельзя так. Мозги включи. Плюсанул, скрепя сердце..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

53192



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сокровища, которые были найдены учёными с целью хотя бы на шаг приблизиться к разгадке мировых тайн
Сокровища, которые были найдены учёными с целью хотя бы на шаг приблизиться к разгадке...
Всё, расходимся. Илон Маск признал Крым российским
Всё, расходимся. Илон Маск признал Крым российским
Набирающие популярность в сообществах
Toyota Camry шестого поколения: за что любили легендарный седан
Toyota Camry шестого поколения: за что любили легендарный седан
30 стран, которые оказались страшным разочарованием для туристов
30 стран, которые оказались страшным разочарованием для туристов
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Эх если бы

Популярные теги
#фото#факты#интересное#Ynews#фотографии#США#забавно#улыбнуло#Еда#Израиль
#Юмор#прикол#животные#Россия#новости#история#Приколы#в мире#знаменитости#Разное
#интересно#подборка#люди#картинки#позитив#дтп#шоу бизнес#аварии#авто аварии#фильм
Cubot KingKong Mini3: компактный смартфон с NFC Cubot KingKong Mini3: компактный смартфон с NFC Напитки и продукты родом из СССР, вызывающие у американцев неподдельный восторг Напитки и продукты родом из СССР, вызывающие у американцев неподдельный восторг Скоро Новый год: ретро-открытки Скоро Новый год: ретро-открытки Почему шикарный советский мультфильм «Остров сокровищ» не теряет своей актуальности в наши дни? Почему шикарный советский мультфильм «Остров сокровищ» не теряет своей актуальности в наши дни? Тайна эскимо-пай и гильзовое мороженое советских времен Тайна эскимо-пай и гильзовое мороженое советских времен Она – практически манна небесная, а европейцы её игнорируют… Она – практически манна небесная, а европейцы её игнорируют…

На что жалуетесь?

Вернуться