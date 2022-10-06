Согревающие душу фото советских застолий

Напитки особым разнообразием не отличались. Впрочем, спиртное употребляли по минимуму: вино, кагор, водка. В некоторых случаях шампанское. Впрочем, люди были хмельными и без них – от счастья, надежд, мечтаний и радости встречи и общения с родными, друзьями и близкими. Это то, пожалуй, чего не хватает нам сегодня, несмотря на товарное изобилие и возможность себя побаловать любыми гастрономическими изысками.