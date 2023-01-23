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10 самых забавных границ мира

10 самых забавных границ мира

Автор:
23 января 2023 09:48
Сообщество : Путешествия
Метки: границы мира   забавно   интересно   познавательно   путешествие   фвкты   фото   
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А вы знали, что государственная граница между странами может проходить прямо посередине кровати? А это так! Я собрал несколько забавных примеров государственной границы.

Граница между Бельгией и Нидерландами в городе Барле

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А тут, видимо, гражданство определятся по тому, в какую сторону дверь открывается..

Граница между двумя странами проходит по территории городка, и делит его на две неравные части. Если граница проходит через дом, то принадлежность дома определяется по входной двери. Таки образом, если входная дверь на территории Бельгии, значит, в доме живут бельгийцы. А если наоборот, то в доме живут граждане Нидерландов:).


Граница между Францией и Швейцарией в деревня Ля-Кру

И здесь граница между двумя государствами проходит “сквозь дома”. Больше всего повезло зданию отеля Arbez. Граница проходит ровно посередине одного из номеров. Таким образом, ложась спать, вы спите на территории Франции, а жена на территории Швейцарии. Или наоборот.


Граница между США и Мексикой в Тихуане

Американцы держать свою сторону границы пустой, чтобы было легче вылавливать нелегальных мигрантов.


Граница между Египтом и Израилем

На спутниковом снимке хорошо видно, где проходит граница. В Израиле живут люди, строят дома, строят дороги, видны парки и газоны. В Египте только песок.


Граница между Китаем и Непалом

Граница между Китаем и Непалом проходит через гору Эверест. Если "взвешивать в граммах", то 70% горы находится в Тибете, оставшаяся часть в Непале.


Граница между Бразилией, Парагваем и Аргентиной

Страны разделены реками Игуасу и Парана. Интересно, что между Аргентиной и Парагваем нет пограничного пункта. Сначала надо переплыть в Бразилию, там поставить отметку в паспорт, и только потом переплывать в Парагвай. За один час можно посетить три страны.


Граница между Гаити и Доминиканской республикой

Снова спутниковый снимок, и хорошо видна граница между двумя странами. Пустота слева объясняется следующим – в Гаити можно рубить лес. А в Доминиканской республике нельзя.


Граница между Северной Кореей и Южной Кореей

Слева народно-демократическая республика, а справа капиталистическая. Странно, что при "народной демократии" нет света:)


Граница между Россией и США

Расстояние между российским островом Ратманова и американский островом Крузенштерна всего четыре километра. Но когда в России на острове Ратманова 9 часов утра, в США еще 13 часов прошлого дня. Поэтому острова еще называют островами "Завтра" и "Вчера".


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Метки: границы мира   забавно   интересно   познавательно   путешествие   фвкты   фото   
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Татьяна Юсова 45 секунд назад
"В Израиле живут люди, строят дома, строят дороги, видны парки и газоны. В Египте только песок".

А в Египте люди не живут, дома и дороги не строят? Там нет парков и газонов, один песок?
Афигеть!
Мысль о том, что площадь Египта в 50 раз больше площади Израиля и египтянам совсем не обязательно делать газоны и строить дома на границе с одним из самых агрессивных и воинственных государств в мире, в голову не приходила?
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