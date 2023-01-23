10 самых забавных границ мира

А тут, видимо, гражданство определятся по тому, в какую сторону дверь открывается..

Граница между двумя странами проходит по территории городка, и делит его на две неравные части. Если граница проходит через дом, то принадлежность дома определяется по входной двери. Таки образом, если входная дверь на территории Бельгии, значит, в доме живут бельгийцы. А если наоборот, то в доме живут граждане Нидерландов:).

Граница между Францией и Швейцарией в деревня Ля-Кру