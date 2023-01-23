10 самых забавных границ мира

А вы знали, что государственная граница между странами может проходить прямо посередине кровати? А это так! Я собрал несколько забавных примеров государственной границы.
Граница между Бельгией и Нидерландами в городе Барле
А тут, видимо, гражданство определятся по тому, в какую сторону дверь открывается..
Граница между двумя странами проходит по территории городка, и делит его на две неравные части. Если граница проходит через дом, то принадлежность дома определяется по входной двери. Таки образом, если входная дверь на территории Бельгии, значит, в доме живут бельгийцы. А если наоборот, то в доме живут граждане Нидерландов:).
Граница между Францией и Швейцарией в деревня Ля-Кру
И здесь граница между двумя государствами проходит “сквозь дома”. Больше всего повезло зданию отеля Arbez. Граница проходит ровно посередине одного из номеров. Таким образом, ложась спать, вы спите на территории Франции, а жена на территории Швейцарии. Или наоборот.
Граница между США и Мексикой в Тихуане
Американцы держать свою сторону границы пустой, чтобы было легче вылавливать нелегальных мигрантов.
Граница между Египтом и Израилем
На спутниковом снимке хорошо видно, где проходит граница. В Израиле живут люди, строят дома, строят дороги, видны парки и газоны. В Египте только песок.
Граница между Китаем и Непалом
Граница между Китаем и Непалом проходит через гору Эверест. Если "взвешивать в граммах", то 70% горы находится в Тибете, оставшаяся часть в Непале.
Граница между Бразилией, Парагваем и Аргентиной
Страны разделены реками Игуасу и Парана. Интересно, что между Аргентиной и Парагваем нет пограничного пункта. Сначала надо переплыть в Бразилию, там поставить отметку в паспорт, и только потом переплывать в Парагвай. За один час можно посетить три страны.
Граница между Гаити и Доминиканской республикой
Снова спутниковый снимок, и хорошо видна граница между двумя странами. Пустота слева объясняется следующим – в Гаити можно рубить лес. А в Доминиканской республике нельзя.
Граница между Северной Кореей и Южной Кореей
Слева народно-демократическая республика, а справа капиталистическая. Странно, что при "народной демократии" нет света:)
Граница между Россией и США
Расстояние между российским островом Ратманова и американский островом Крузенштерна всего четыре километра. Но когда в России на острове Ратманова 9 часов утра, в США еще 13 часов прошлого дня. Поэтому острова еще называют островами "Завтра" и "Вчера".
Источник:
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А в Египте люди не живут, дома и дороги не строят? Там нет парков и газонов, один песок?
Афигеть!
Мысль о том, что площадь Египта в 50 раз больше площади Израиля и египтянам совсем не обязательно делать газоны и строить дома на границе с одним из самых агрессивных и воинственных государств в мире, в голову не приходила?