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Легендарные горы Святой Земли на старых фотографиях

Легендарные горы Святой Земли на старых фотографиях (31 фото)

Автор:
23 марта 2021 12:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: Святая земля   горы   интересно   история   познавательно   старые снимки   фото   фотографии   
438
31
Эти фотографии священных гор, описанных во всех главных книгах современных мировых религий, были сделаны в 1915 году. Территория между рекой Иордан и Средиземным морем тогда еще была мало преобразована человеком, и Масличная гора, гора Моисея и другие святыни иудаизма, христианства и ислама предстают на этих снимках такими, какими были во времена, описанные в священных преданиях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Святая земля   горы   интересно   история   познавательно   старые снимки   фото   фотографии   
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7k
Bubba_Wash Час назад
Где деревья?
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25
Buba_kastorkin Bubba_Wash 38 минут назад
Где евреи???
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