Легендарные горы Святой Земли на старых фотографиях

Эти фотографии священных гор, описанных во всех главных книгах современных мировых религий, были сделаны в 1915 году. Территория между рекой Иордан и Средиземным морем тогда еще была мало преобразована человеком, и Масличная гора, гора Моисея и другие святыни иудаизма, христианства и ислама предстают на этих снимках такими, какими были во времена, описанные в священных преданиях.

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Вид с холма Гиват а Море на Назарет 0 Источник:

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Кедровая роща в Ливане 0 Источник:

Вид из древней деревни Вифсаида на гору Блаженств 0 Источник:

Гефсиманский сад и Масличная гора, Иерусалим 0 Источник:

Вид на Гиват а Море с юга 0 Источник:

Внути Садовой гробницы на горе Череп (протестантская Голгофа) 0 Источник:

Вид на Иерусалим с Масличной горы 0 Источник:

Вид на Иерусалим с горы Череп 0 Источник:

Школа в Раме 0 Источник:

Мечеть в Хевроне 0 Источник:

Гора Кармель и вид на Хайфский залив 0 Источник:

Вид на гору Гарезим с горы Гевал 0 Источник:

Вид на гору Гильбоа 0 Источник:

Гора Ливан 0 Источник:

Вид на гору Моисея (гора Нево) с восточной стороны 0 Источник:

Гора Череп с южной стороны 0 Источник:

Деревня Наин и гора Табор 0 Источник:

Гора Рама с юга 0 Источник:

Вид на Самарию с минарета местной мечети 0 Источник:

Вид на Сихем с горы Гаризим 0 Источник:

Вид на Сихем с горы Гевал 0 Источник:

Гора Хермон 0 Источник:

Вершина горы Нево 0 Источник:

Гора Хеврон с юго-востока 0 Источник:

Гора Каранталь ("Гора Искушения") 0 Источник:

Гора Череп 0 Источник:

Гора Хермон с юго-запада 0 Источник:

Гора Гарезим - место, где Авраам готовился принести в жертву Исаака 0 Источник:

Гора Табор и цветущее поле 0 Источник: