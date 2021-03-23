Легендарные горы Святой Земли на старых фотографиях

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Эти фотографии священных гор, описанных во всех главных книгах современных мировых религий, были сделаны в 1915 году. Территория между рекой Иордан и Средиземным морем тогда еще была мало преобразована человеком, и Масличная гора, гора Моисея и другие святыни иудаизма, христианства и ислама предстают на этих снимках такими, какими были во времена, описанные в священных преданиях.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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