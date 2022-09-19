13 людей поделились рабочими хитростями, которые еще никогда не подводили

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Найти решение любой проблемы можно. Иногда для этого требуется творческий подход. Герои нашей подборки поделились своими способами, которые проверили на себе.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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И есть ещё люди,которые настолько погруженные в свои мысли, что не только запах,а вообще,ходили ли они в туалет вспомнить не могут.
Ребенок моет посуду, не потому что что то поняла, потом что боится неадекватной реакции матери - бедная. Главное чтобы такая же [мат] не выросла.
Закадрить??? Сообщением с ошибкой???