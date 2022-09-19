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13 людей поделились рабочими хитростями, которые еще никогда не подводили

13 людей поделились рабочими хитростями, которые еще никогда не подводили

Автор:
19 сентября 2022 15:42
Метки: Хитрость   забавно   интересно   лайфхак   любопытно   мудро   прикол   фото   
4003
14

Найти решение любой проблемы можно. Иногда для этого требуется творческий подход. Герои нашей подборки поделились своими способами, которые проверили на себе.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Хитрость   забавно   интересно   лайфхак   любопытно   мудро   прикол   фото   
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10  комментариев
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48k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
а если даст денег?)) как порядочная девушка, придется давать?
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9k
Василенко Татьяна 56 секунд назад
Уже не в первый раз замечаю - не 13 людей, а 13 человек!!! Учите русский язык перед публикациями, смотреть больно!
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128
iskra 7 минут назад
насчет мыла - спорный вариант.У меня, например,практически нет обоняния,чувствую только запах бензина или горелой резины. И нас много таких.
И есть ещё люди,которые настолько погруженные в свои мысли, что не только запах,а вообще,ходили ли они в туалет вспомнить не могут.
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2k
Kariya 18 минут назад
Комментарий к фото
Во время ковида работало не всегда.
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48k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
Ну если она Шура то можешь) а если хочешь стать ее мужем, то называй шурином)
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6k
Психологическая поддержка 46 минут назад
[мат], больная мать. Мало того что выбрасывает в окно тяжелые предметы, не может донести ребенку смысл, устраивает тупые сцены.

Ребенок моет посуду, не потому что что то поняла, потом что боится неадекватной реакции матери - бедная. Главное чтобы такая же [мат] не выросла.
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11k
Karelian Час назад

Закадрить??? Сообщением с ошибкой???

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Спелая кукурузинка

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