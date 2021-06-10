25 фотографий собак, которые настраивают на позитив

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Веселая подборка фотографий с участием собак, которые способны улучшить настроение и вызвать улыбку.
Тук-тук
Бесспорно, собаки наши лучшие друзья в мире животных, и перечислять их положительные качества нет смысла, ведь о них вы и так уже немало наслышаны. Но есть у собак одна особенность, которая явно притягивает к ним нас, людей, сильней всего — их желание спонтанно дурачиться и творить разные штуки, от которых каждый хозяин милого и клыкастого создания непременно пребывает в восторге.
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Пёс прекрасно понимает, что угощение по ту сторону стекла, но так он хоть может его пооблизывать
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