25 фотографий собак, которые настраивают на позитив

Бесспорно, собаки наши лучшие друзья в мире животных, и перечислять их положительные качества нет смысла, ведь о них вы и так уже немало наслышаны. Но есть у собак одна особенность, которая явно притягивает к ним нас, людей, сильней всего — их желание спонтанно дурачиться и творить разные штуки, от которых каждый хозяин милого и клыкастого создания непременно пребывает в восторге.