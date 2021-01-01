Пёс прервал футбольный матч и 3 минуты бегал по полю

Ставшего знаменитым после матча пса обнаружили прохожие, и его сразу же отправили в приют “Ni una patita menos”. Вскоре об этом узнал футболист Рауль Кастро, который и вынес животное с поля во время матча.



Рауль не только оплатил лечение пса, которого назвали Качито, но ещё и пообещал, что заберёт его себе, как только вернётся со следующего матча. Пока что пёс идёт на поправку в приюте.



Так что Рауль выиграл сразу дважды — во время футбольного матча его команда обыграла соперников со счётом 3:0. А после него он стал хозяином очаровашки Качито!