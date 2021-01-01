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Пёс прервал футбольный матч и 3 минуты бегал по полю

Пёс прервал футбольный матч и 3 минуты бегал по полю (6 фото + 1 видео)

Автор:
01 января 2021 09:48
Сообщество : Животные
Метки: бутса   видео   животные   милота   позитив   собака   фото   футбол   
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В Боливии бездомный пёс выбежал на поле во время матча и украл бутсу футболиста.

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Метки: бутса   видео   животные   милота   позитив   собака   фото   футбол   
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