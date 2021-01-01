Пёс прервал футбольный матч и 3 минуты бегал по полю

В Боливии бездомный пёс выбежал на поле во время матча и украл бутсу футболиста.
Каждый достоин минуты славы — даже обычный бездомный пёс. В Боливии животное выскочило на поле во время футбольного матча и за несколько минут успел поразвлечься на славу. Пёс украл бутсу одного из футболистов, побегал по полю, получил свою долю обнимашек от игроков и судей, а затем был с почётом вынесен подальше от места игры. Но и на этом его приключения не закончились.
В Боливии во время футбольного матча между командами «The Strongest» и «Nacional Potosi» на поле появился лишний игрок. Им оказался бездомный пёс, который посреди игры решил присоединиться к футболистам.
Видео:
Дальше животным занялась охрана стадиона
Пса увели с поля, чему он явно был не очень рад. Ещё бы, там его нагладили игроки, а ещё ему досталась игрушка — целый ботинок!
Но вскоре стало известно, что после того, как пса вывели со стадиона, его сбила машина
Ставшего знаменитым после матча пса обнаружили прохожие, и его сразу же отправили в приют “Ni una patita menos”. Вскоре об этом узнал футболист Рауль Кастро, который и вынес животное с поля во время матча.
Рауль не только оплатил лечение пса, которого назвали Качито, но ещё и пообещал, что заберёт его себе, как только вернётся со следующего матча. Пока что пёс идёт на поправку в приюте.
Так что Рауль выиграл сразу дважды — во время футбольного матча его команда обыграла соперников со счётом 3:0. А после него он стал хозяином очаровашки Качито!
Рауль не только оплатил лечение пса, которого назвали Качито, но ещё и пообещал, что заберёт его себе, как только вернётся со следующего матча. Пока что пёс идёт на поправку в приюте.
Так что Рауль выиграл сразу дважды — во время футбольного матча его команда обыграла соперников со счётом 3:0. А после него он стал хозяином очаровашки Качито!
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