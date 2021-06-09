Непослушные собаки и коты, отрицающие все правила

Владельцы котиков и собак обычно ждут от своих питомцев хорошего поведения и надеются, что с ними всегда можно будет договориться. Но иногда пушистые любимцы переходят все возможные границы: даже когда им явно что-то запрещают и просят так не делать, они сознательно идут против всех правил! Они укладываются спать туда, куда нельзя, отвлекают хозяев от обеда и работы, а иногда вообще начинают диктовать свои условия. И глядя на подобные ситуации, думаешь: «А наши питомцы вообще знают слово «нет»?».

Папа пытается объяснить, что хочет пообедать в одиночестве