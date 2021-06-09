Непослушные собаки и коты, отрицающие все правила

Пушистые и хвостатые бунтари, за проживание с которыми должны доплачивать. Они отрицают все правила и не слышали о слове «нет».
Владельцы котиков и собак обычно ждут от своих питомцев хорошего поведения и надеются, что с ними всегда можно будет договориться. Но иногда пушистые любимцы переходят все возможные границы: даже когда им явно что-то запрещают и просят так не делать, они сознательно идут против всех правил! Они укладываются спать туда, куда нельзя, отвлекают хозяев от обеда и работы, а иногда вообще начинают диктовать свои условия. И глядя на подобные ситуации, думаешь: «А наши питомцы вообще знают слово «нет»?».
Папа пытается объяснить, что хочет пообедать в одиночестве
Угадайте, кто в этой семье главный?
Я думал, что сначала посмотрю телевизор, а потом поиграю с собакой
Но у моего пса всегда есть свой план.
Я не понимаю, о каком личном пространстве ты говоришь!
Это единственное место в доме, где коту нельзя спать
Мы только что его вымыли и попросили вести себя хорошо
Вызов принят! Уже в следующую секунду он весь извалялся в грязи.
Как бы я ни пытался доказать коту, что эта еда не для него, происходит одно и то же
Кажется, она всё-таки не послушалась и решила попить из туалета…
Нет-нет, ты не будешь сегодня работать!
Не терплю, когда кто-то покушается на мой завтрак, но кошку это не волнует
Собака моих друзей устраивает сидячии забастовки
Она садится на машину, чтобы никто не смог уехать.
Как мой кот относится к конференц-звонкам по работе
Им обоим запрещено лежать на этом диване
Я не выпускал кота на улицу всего день, и он выломал дверь
Источник:
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