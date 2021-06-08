15 забавных кошачьих привычек, которые знакомы каждому

Подборка типичных милых и не очень кошачьих странностей, которые знакомы многим людям.
Конечно, для каждого владельца кота его питомец особенный и уникальный, и в чём-то это действительно так. И всё же, как и у людей, у котов есть некий набор типичных привычек. Некоторые из них очень милые и забавные, а от других у хозяев иногда начинается нервный тик. И хорошо, что люди делятся этими привычками с другими владельцами котиков: можно посмотреть на то, как бессовестно котики занимают чужие удобные места, как зачем-то залезают в пакеты и выпрашивают еду, и порадоваться: «А, так это они все так делают!».
Коты с удовольствием разделят с вами трапезу, даже если вы их не приглашали
Они легко заполняют собой любое пространство
А ещё котики всегда уверены, что самые удобные места ждут только их
Я вышла на балкон, положила подушечку, ушла в комнату за книгой, а когда вернулась, увидела это.
Коты с упорством залезают туда, куда им нельзя
Если рядом вдруг появится пакет, произойдёт неизбежное
Никогда не угадаешь, как поменяется кошачье настроение уже через секунду
С котом вы никогда не окажетесь без компании
А ваш пазл, скорее всего, окажется на полу!
Котов не волнуют вопросы собственности
Они умеют быть милыми, особенно, когда показывают пушистое пузико
Любая бумага им нравится куда больше, чем удобная лежанка
И всё же лучшая и самая любимая подушка — это хозяин
Даже когда коты дружат, периодически они всё равно устраивают такое
Они просто никак не могли решить, кто будет спать на газете.
Нет, всё же есть ещё одно отличное место для лежания
В любой непонятной ситуации котик умело спрячется
Но главное, что коты всегда поддержат и подставят плечо или мордочку
Источник:
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