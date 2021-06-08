15 забавных кошачьих привычек, которые знакомы каждому

Конечно, для каждого владельца кота его питомец особенный и уникальный, и в чём-то это действительно так. И всё же, как и у людей, у котов есть некий набор типичных привычек. Некоторые из них очень милые и забавные, а от других у хозяев иногда начинается нервный тик. И хорошо, что люди делятся этими привычками с другими владельцами котиков: можно посмотреть на то, как бессовестно котики занимают чужие удобные места, как зачем-то залезают в пакеты и выпрашивают еду, и порадоваться: «А, так это они все так делают!».

Коты с удовольствием разделят с вами трапезу, даже если вы их не приглашали

Они легко заполняют собой любое пространство