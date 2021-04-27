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Советские чистомены: почему в СССР были так любимы и популярны субботники

Советские чистомены: почему в СССР были так любимы и популярны субботники (21 фото)

Автор:
27 апреля 2021 12:25
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   СССР   коллективное   ностальгия   праздник   работа   субботники   
1167
21

Сегодня очень мало людей выходят на субботники. Аргументация довольно проста и понятна - я плачу за коммунальные услуги, пусть дворники работают. Но почему же раньше народ, объединившись, убирал собственные дворы на добровольной основе, помогал в свой выходной на производстве и в итоге мы, их потомки, получили право на жизнь в красоте и чистоте.

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Метки: Исторические факты   СССР   коллективное   ностальгия   праздник   работа   субботники   
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15  комментариев
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12k
Yasen_Perec Час назад
---сегодня это исключительно добровольное дело---

Да что вы говорите?!
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10k
Чингачгук 5 минут назад
Не только субботники, воскресники, но и служба в армии была любима и популярна в союзе!
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1k
Алексей Полчаса назад
---всегда это дело было добровольным, радостным и объединявшем людей---
_____________________________
Может, так оно и было во времена самого Ленина. Не знаю, не застал. Но в 70-ые и 80-ые все эти субботники точно уже не были ни добровольными, ни радостными. Про объединение людей - спорно. С тем же успехом можно было сказать, что, например, до отмены крепостного права барщина объединяла крестьян. И раз уж речь зашла про барщину, стоит сказать, что субботники были не самым страшным пережитком этого феодального явления в советскую эпоху. Гораздо хуже субботников была картошка и овощебазы. На картошке обычно припахивали студентов. А вот овощебаза ждала всех остальных. Отвертеться от неё было даже сложнее чем от субботников. Но по мне уж лучше два субботника, где ты занимаешься трудом на свежем воздухе, чем один день ковыряния в гнилье.
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4
Елена Букреева Полчаса назад
Хорошая была инициатива. Если сам приложил руку к порядку, будешь его беречь.
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5k
Эх, Вася, Вася Полчаса назад
Да на субботники мы ходили, но не по своей инициативе. Убирались на территории, белили палисадник. Ну и как традиция бралась бутылочка и не одна, а к ней закусочка. Пили, пели и шутили. Одним словом своеобразный корпоратив.
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320
Мне по барабану Полчаса назад
Какого хрена я должен в свой выходной работать за того, кто не работает в будни...
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1k
Владимир Полчаса назад
Вот, уж, не согласен в отношении любви к субботникам. Напомню, в СССР была 41 часовая рабочая неделя, но при этом 8-ми часовая пятидневка. Оставался неотработанным 1 час в неделю, поэтому каждая 8-ая суббота была официально рабочей. Кроме этого, обычно весной, были коммунистические субботники. Бюджетники в этот день работали на уборке и благоустройству территории, а сдельщики работали на своих станках, как обычный рабочий день. Если , например, в месяце было 22 рабочих дня, а он не желает работать в субботник, то у сдельщика вычтут из заплаты 1/22 часть от заработанного. Если же он хочет получить зарплату в полном объеме, то есть за 22 дня, то , будь добр, работай 23-ый день в коммунистический субботник. Работать же в субботник никто особо не любил, но было в этот день одна радость, которая не существовала в другие рабочие дни. В конце субботника можно было выпить всем коллективом, с участием начальства. Своеобразный советский корпоратив.
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18
Татьяна Владимир Полчаса назад
"Работать в субботник никто особо не любил...", впрочем как и в другие дни недели.
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4k
Lola Татьяна 10 минут назад
Предлагаю отвечать только за себя.
Очень нелепо и провинциально выглядят люди, показывающие пальцем на соседа с криком: "Он не любит работать..."
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1
Евгений Журавлёв 51 минуту назад
[мат] их вертел, задолбали уже
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18
Татьяна Час назад
Прекрасное было начинание! Я помню, как мы регулярно, не только весной, но и зимой, и осенью, проводили субботники около школы. Не только убирали и подметали, но и деревья сажали, и цветы. И что интересно, мусорили гораздо меньше, ведь ты сам наводил чистоту и красоту, зачем же её портить? И никому в голову не приходило отлынивать от субботника или качать права, что несовершеннолетних нельзя заставлять работать. Было это в 70-е, 80-е годы.
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1k
Алексей Татьяна 24 минуты назад
А что Вам сейчас мешает выходить на субботники и наводить чистоту?
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4k
Lola Алексей 9 минут назад
А вам?
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9k
Kostick Час назад
насчет добровольности я бы поспорил. попробуй не явись. минимум - объяснительная, как максимум - могли премии лишить. школоте снижали оценки по прилежанию. и само по себе это явление, есть ересь, каждый должен заниматься своим делом. все попытки оправдать войной, и нехваткой ресурсов, чистая демагогия. фрицы проиграли, но было там всегда чище, без всяких субботников. всё в головах и воспитании, чисто не там, где убирают, а где не мусорят. у нас были соседи, вояка, в гдр служил. так их участок был мультяшным.
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Lola Kostick 6 минут назад
"но было там всегда чище, без всяких субботников..."
Да, да...и небо голубее и в печах никого не жгли.
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