Сегодня очень мало людей выходят на субботники. Аргументация довольно проста и понятна - я плачу за коммунальные услуги, пусть дворники работают. Но почему же раньше народ, объединившись, убирал собственные дворы на добровольной основе, помогал в свой выходной на производстве и в итоге мы, их потомки, получили право на жизнь в красоте и чистоте.