Сегодня очень мало людей выходят на субботники. Аргументация довольно проста и понятна - я плачу за коммунальные услуги, пусть дворники работают. Но почему же раньше народ, объединившись, убирал собственные дворы на добровольной основе, помогал в свой выходной на производстве и в итоге мы, их потомки, получили право на жизнь в красоте и чистоте.
Для тех, кто помнит, что субботник назывался Ленинским коммунистическим субботником, потому что его "зачинателем" стал Ленин с его бревном мы скажем, что это не совсем правда
Именно тогда рабочие депо Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги приняли решение поработать внеурочно, в свой выходной и . На субботник вышло всего 13 человек, но они сделали очень много дел в своем депо. Через месяц 10 мая на субботник вышло уже 205 человек и новое веяние "субботники", с одобрения Ленина, понеслось по стране
А Ленин таскал свое бревно в мае 1920-го, принимая участие в уборке на территории Кремля
Главным месяцем проведения всесоюзных субботников считался апрель - 22 день рождения Ленина
Но и в другие дни проводились субботник - их проводили в школах, на предприятиях. во дворах собственных многоэтажных домов, на производствах
Иногда субботники проводили и по несколько раз в месяц, а иногда несколько раз в год, но всегда это дело было добровольным, радостным и объединявшем людей
Послевоенные субботники - одна из самых заметных страниц в истории - страна жаждала восстановиться и народу было не до выходных
Однако, как и многие хорошие начинания, вскоре из добровольных они переросли в добровольно-принудительные - отлынивавших от субботника вызывали " на ковер", ставили на вид перед коллективом и всячески осуждали
Основная работа на субботниках проводилась в сфере очистки и озеленении территорий. Кто помнит эти дни, когда народ гурьбой расчищал мусорники, сажал деревья, белил бордюры, таскал металлолом и макулатуру? А еще мы ходили на местное кладбище Коммунаров, наводить порядок на могилах героев
На производстве люди вычищали цеха, в деревнях строили дома...
Для многих субботник был настоящим праздником - собраться вместе помимо работы, выйти всем двором, пообщаться с соседями и навести чистоту, привести пустырь в порядок и наблюдать как там растут высаженные тобой деревья....
И вокруг становилось чище, природа зеленела и люди радовались. Как по мне - прекрасная традиция, которая сегодня канула в небытие и бабулек, копающихся в палисадниках у подъездов, чаще осуждают за их излишнее рвение и ретивость, нежели спешат им помочь
Конечно, традиция дня бесплатного труда не слишком вписывается в капиталистические реалии - чего это я буду работать в свой выходной на благо тех, кто тут намусорил (это не я), а еще я плачу дворнику - вот пусть он и работает.
Хотя совсем эта традиция не умерла - сегодня это исключительно добровольное дело, никого уже не напугать исключением из партии, если ты не вышел и не помахал лопатой, потому многие люди с добрым сердцем готовы навести порядок в своем городе, хотя бы для собственной радости...
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Да что вы говорите?!
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Может, так оно и было во времена самого Ленина. Не знаю, не застал. Но в 70-ые и 80-ые все эти субботники точно уже не были ни добровольными, ни радостными. Про объединение людей - спорно. С тем же успехом можно было сказать, что, например, до отмены крепостного права барщина объединяла крестьян. И раз уж речь зашла про барщину, стоит сказать, что субботники были не самым страшным пережитком этого феодального явления в советскую эпоху. Гораздо хуже субботников была картошка и овощебазы. На картошке обычно припахивали студентов. А вот овощебаза ждала всех остальных. Отвертеться от неё было даже сложнее чем от субботников. Но по мне уж лучше два субботника, где ты занимаешься трудом на свежем воздухе, чем один день ковыряния в гнилье.
Очень нелепо и провинциально выглядят люди, показывающие пальцем на соседа с криком: "Он не любит работать..."
Да, да...и небо голубее и в печах никого не жгли.