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Ах, это пенная красота: советская статистика и старые этикетки пива. Часть 2

Ах, это пенная красота: советская статистика и старые этикетки пива. Часть 2 (33 фото)

Автор:
03 июня 2021 14:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   СССР   алкоголь   интересное   ностальгия   пиво   познавательно   статистика   
1185
33

Как мы и обещали - продолжим публикацию статистических данных об алкоголе ССР. В первой части были коньяки, ссылку вы найдете в посте, а во второй будет пиво. Готовы вспоминать и ловить ностальгические флешбеки? И помните - никакого призыва к алкоголизму, исключительно познавательная статья о советском производстве напитков

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Метки: Исторические факты   СССР   алкоголь   интересное   ностальгия   пиво   познавательно   статистика   
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5  комментариев
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Фobosgrunt Час назад
Пивные автоматы ни разу не видел. Судя по дизайну, это уже поздние года. Как, интересно, решался вопрос с детьми? Общественный контроль?
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brotherirk 24 минуты назад
На этикетках не указан градус, только процент... хм... почему?
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