Как мы и обещали - продолжим публикацию статистических данных об алкоголе ССР. В первой части были коньяки, ссылку вы найдете в посте, а во второй будет пиво. Готовы вспоминать и ловить ностальгические флешбеки? И помните - никакого призыва к алкоголизму, исключительно познавательная статья о советском производстве напитков
Если вдруг кто-то думает, что в СССР было только Жигулевское пиво, то мы скажем, что за время существования СССР было сварено более 350 сортов пива
Пивоварение было очень распространено в царской России (603 завода на 1913 год), но Гражданская война, революция внесла свои коррективы и к 1920 году в стране осталось лишь 258 заводов. В 1928 году в стране работал 221 пивзавод, из них 60 частных и 12 кооперативных. К 1940 году на душу населения приходило по 6.2 литра пива. В время войны было разрушено 133 завода. Однако сразу же по окончании ВОВ заводы взялись восстанавливать. а также открывать новые. К 1960 году потребление пива на каждого составило 11,8 литра, в 1970-м - 17,3 литра, а к 1984 году на каждого приходилось 24 литра пива. Антиалкогольная компания внесла свои коррективы и многие заводы были закрыты.
Итак. в 1928 году бы введен стандарт для пива ОСТ 61‑27
Выпускалось пиво четырёх сортов:
"Светлое пиво №1" (плотность 10,5%, крепость 2,9% весовых) характеризовалось ясно выраженным хмелевым вкусом;
"Светлое пиво №2" (11% на 2,9%) - сочетание солодового и хмелевого вкуса;
"Темное пиво" (12% на 3%) - с ясно выраженным солодовым вкусом;
"Черное пиво" - имело при 13% плотности крепость всего 1%.
К 1936-му году в стране появились новые сорта пива - светлые - "Жигулевское", "Русское", "Московское", "Ленинградское"; темные - "Украинское", "Мартовское", "Карамельное", "Портер".
Кроме вышеперечисленных сортов производилось пиво "Полярное", "Союзное", "Волжское" и "Столичное".
К концу 50-х были введены еще сорта: светлые - "Освежающее", "Казанское", "Двойное золотое", "Невское", "Исетское", "Столичное", "Самарское"; темные - "Легкое", "Останкинское", "Таежное", "Магаданское".
С конца 50-х годов вместо ГОСТа стали использовать республиканские технические условия. Сохранены 8 сортов из прошлого ГОСТа, а также добавлены следующие: "Освежающее"; "Казанское" ; "Двойное золотое" ; "Невское"; "Исетское" ; "Столичное"; "Легкое" ; "Останкинское"; "Самарское" ; "Таежное" ; "Магаданское", "Рижское оригинальное", "Московское оригинальное", "Ленинградское оригинальное"
А в конце 1960‑х годов во всех союзных республиках стали производить так называемые "национальные" сорта. Например светлое пиво - "Российское", "Славянское", "Адмиралтейское", "Донское Казачье", Нижегородское", "Наша марка", "Норильское", "Клинское", "Петровское"; светлое оригинальное пиво: "Рижское оригинальное", "Московское оригинальное", "Ленинградское оригинальное"; светлое специальное пиво: "Казанское", "Самарское", "Невское", "Двойное золотое", "Исетское", "Праздничное", "Юбилейное", "Москворецкое"; темное пиво: "Останкинское", "Ладожское", "Новгородское".
В 1970-е годы в РСФСР было построено несколько крупных предприятий отрасли, работавших на чехословацком оборудовании: Казанский пивоваренный завод (1974), Ростовский пивзавод «Новая Заря» (1974), Ярославский пиво-безалкогольный завод (1974), Липецкий пивоваренный завод (1975), Курский пивоваренный завод «Сейм» (1976), Волжский пивоваренный завод (1977), Очаковский пивобезалкогольный комбинат в Москве (1978) и другие.
Список общесоюзного пива
Баночного пива в ССР не было, кроме одного случая. когда к олимпиаде-80 было выпущено пиво «Золотое кольцо» (иногда оно шло с эмблемой Аэрофлота). Но оно выходило существенно дороже. ад к тому же быстро портилось, эксперимент признали неудачным и закрыли
Еще один маркетинговый ход - уличные бочки, принес пиву огромную популярность. 22 копейки за кружку и право на «долив после отстоя» - за короткий период советский город стало невозможно представить без такой желтой бочки на улицах
А вы знали, что для густой пены, которая долго не опадала, увеличивая доход продавцов, достаточно было высыпать в бочку пачку пищевой соды, а не, по слухам, стирального порошка. Многие недобросовестные продавцы разбавляли пиво - в 900 литровую бочку входило около 4-х ведер воды, что давало прибыль в 18 рублей в карман продавца.
Во всех бочках продавали одно обезличенное пиво.
Существовали еще пивные автоматы, наподобие газированной воды – где за монету в 20 коп. тебе наливалось 435 мл. пива
Советский пивной каталог, 1957 год
Источник:
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