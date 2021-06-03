Пивоварение было очень распространено в царской России (603 завода на 1913 год), но Гражданская война, революция внесла свои коррективы и к 1920 году в стране осталось лишь 258 заводов. В 1928 году в стране работал 221 пивзавод, из них 60 частных и 12 кооперативных. К 1940 году на душу населения приходило по 6.2 литра пива. В время войны было разрушено 133 завода. Однако сразу же по окончании ВОВ заводы взялись восстанавливать. а также открывать новые. К 1960 году потребление пива на каждого составило 11,8 литра, в 1970-м - 17,3 литра, а к 1984 году на каждого приходилось 24 литра пива. Антиалкогольная компания внесла свои коррективы и многие заводы были закрыты.