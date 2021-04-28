Советское нижнее белье: никакой тебе эротики

Современные люди, смотря на все это, наверняка зададут себе один вопрос - как же мы родились, ведь в таком ужасе только ворон пугать на огороде, а не привлекать кого-то. Но на самом деле это было качественно. удобно (не всегда), а главное ткани натуральные. В общем ностальгируйте вместе с нами по советскому белью...
Да, было и более симпатичное бельишко, в основном привозимое из-за границы - КНР, ГДР и прочие народные республики, но это редкость, за таким гонялись, как за джинсами, а вот то, что представлено в посте -массове производство
Заграничные - из ГДР например были посимпатичнее
Колготки, какими мы знаем их сегодня еще не появились в продаже (не считая детских хлопковых). дамы носят чулки - хлопковые или капроновые (если повезло такие купить). Все это добро держалось на таком вот поясе.
Лайфхак по-советски - если на подвязке ломалась круглая пластмассовая штучка-держатель, под чулок подкладывали монетку и закрепляли ее на поясе
Можно сказать обязательным для женщин было ношение комбинаций под платье. Ничто не должно было просвечиваться. Кстати если видно лямку от лифчика - это было весьма неприлично. Мы пришивали часто лямки бюстгальтера прямо к платью, чтобы, не дай небеса, ничего случайно не оголилось.
Авторский пост
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А сейчас сексуального белья сколько хочешь, а население сокращается.
Может не в кружевных трусах счастье?