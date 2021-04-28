Советское нижнее белье: никакой тебе эротики

Современные люди, смотря на все это, наверняка зададут себе один вопрос - как же мы родились, ведь в таком ужасе только ворон пугать на огороде, а не привлекать кого-то. Но на самом деле это было качественно. удобно (не всегда), а главное ткани натуральные. В общем ностальгируйте вместе с нами по советскому белью...