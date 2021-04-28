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Советское нижнее белье: никакой тебе эротики

Советское нижнее белье: никакой тебе эротики (43 фото)

Автор:
28 апреля 2021 14:53
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   СССР   бельё   бюстгальтер   женское   нижнее   ностальгия   трусы   
1080
43

Современные люди, смотря на все это, наверняка зададут себе один вопрос - как же мы родились, ведь в таком ужасе только ворон пугать на огороде, а не привлекать кого-то. Но на самом деле это было качественно. удобно (не всегда), а главное ткани натуральные. В общем ностальгируйте вместе с нами по советскому белью...

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Метки: Исторические факты   СССР   бельё   бюстгальтер   женское   нижнее   ностальгия   трусы   
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8  комментариев
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152k
☭Cheкаво☭ 46 минут назад
От фашистских и бандеровских мразей Европу освобождали, некогда было развивать легенькую промышленность. Зато все было Хбшное, хлопковое и из льна, а это куда полезней для организма, чем вся эта "пластмасса"

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61k
Доктор Джонс ☭Cheкаво☭ 42 минуты назад
И тепло в рейтузах и ничего в задницу не врезается... А с этими стрингами сплошной цистит...
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1k
Pioner76 5 минут назад
Я немножко не в тему, но каталог OTTO, 1992 год.
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16k
MarkovAlexandr 11 минут назад
Парадокс - бельё типа не сексуальное, а население увеличивалось.
А сейчас сексуального белья сколько хочешь, а население сокращается.
Может не в кружевных трусах счастье?
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222
Sandmann 16 минут назад
Ну да, ну да... Вы ещё с периода коллективизации начните...
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9k
Kostick 23 минуты назад
какие стринги в то время? письки то в зарослях самшита были) а таки кроме комбинаций импортных, всё остальное был сплошной анти-секс)
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1k
khvatich 36 минут назад
Жуть, Советские изобретения, просто кошмар!!! Рейтузы, гамаши, пояс для чулок, бюстгалтер. Скрепы прям))
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