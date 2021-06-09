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Тогда и сейчас: очаровательные щенки, выросшие во взрослых собак&nbsp;

Тогда и сейчас: очаровательные щенки, выросшие во взрослых собак  (19 фото)

Автор:
09 июня 2021 12:45
Сообщество : Животные
Метки: Время   добро   животные   собаки   тогда и сейчас   щенята   
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Быстро растут не только чужие дети, но и братья наши меньшие. Люди сфотографировали своих питомцев еще щенками и показали, какими они стали спустя некоторое время.

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Метки: Время   добро   животные   собаки   тогда и сейчас   щенята   
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