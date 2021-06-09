Время для хозяев собак бежит так быстро, что они не успевают оглянуться, как их неуклюжие малыши уже превращаются в здоровенных собак. Главное тут — успеть сделать фотографии любимчиков и во времена их щенячества, и в самом расцвете сил, чтобы потом сравнить, во сколько раз увеличилась в размерах любимая собака. Вот 18 случаев, когда люди так и поступили — и получили милые и приятные сердцу результаты.

1. 10 недель и 10 месяцев