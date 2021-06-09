Быстро растут не только чужие дети, но и братья наши меньшие. Люди сфотографировали своих питомцев еще щенками и показали, какими они стали спустя некоторое время.
Время для хозяев собак бежит так быстро, что они не успевают оглянуться, как их неуклюжие малыши уже превращаются в здоровенных собак. Главное тут — успеть сделать фотографии любимчиков и во времена их щенячества, и в самом расцвете сил, чтобы потом сравнить, во сколько раз увеличилась в размерах любимая собака. Вот 18 случаев, когда люди так и поступили — и получили милые и приятные сердцу результаты.
1. 10 недель и 10 месяцев
2. Пёс подрос или хозяйка уменьшилась?
3. Размеры меняются, а очарование остаётся
4. 8 недель и 6 месяцев
5. За время пути собака могла подрасти
6. Кто-то слишком много ел
7. В 8 недель и 3 года спустя
8. Выросли вместе
9. 2 месяца и 5 месяцев
10. Бернские зенненхунды быстро растут
11. Теперь она уже не помещается в сумку
12. Что-то меняется, а что-то остаётся неизменным
Несмотря на своё взросление и явное увеличение в размерах, многие собаки в душе так и остаются очаровательными щеночками.
13. Не узнать!
14. Такого уже тяжело поднимать
15. Уши встали на место
16. Магия взросления
17. Из крошечного комочка в мощного пса
18. Прогресс за год
Источник:
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