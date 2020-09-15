Фотографии собак до и после их спасения с улицы

Животные — прекрасные спутники жизни, которых многие из нас любят и о которых заботятся. К сожалению, это не всегда так, потому что в этом мире есть жестокие и бессердечные люди, которые относятся к животным как к вещам, которые не чувствуют боли и не испытывают эмоций.