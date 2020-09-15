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Фотографии собак до и после их спасения с улицы

Фотографии собак до и после их спасения с улицы (18 фото)

Автор:
15 сентября 2020 08:13
Сообщество : Животные
Метки: аргентина   добро   животные   собаки   спасение   тогда и сейчас   
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Некоммерческая организация Proyecto 4 Patas спасает собак в Аргентине и дарит им второй шанс на жизнь. Животных лечат, дают крышу над головой и помогают найти любящую семью.

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Метки: аргентина   добро   животные   собаки   спасение   тогда и сейчас   
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