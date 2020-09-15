Фотографии собак до и после их спасения с улицы

Некоммерческая организация Proyecto 4 Patas спасает собак в Аргентине и дарит им второй шанс на жизнь. Животных лечат, дают крышу над головой и помогают найти любящую семью.
Кто-то оставил бедного больного щенка в коробке и никому не было до него дела, пока его не обнаружили волонтёры и не спасли
Животные — прекрасные спутники жизни, которых многие из нас любят и о которых заботятся. К сожалению, это не всегда так, потому что в этом мире есть жестокие и бессердечные люди, которые относятся к животным как к вещам, которые не чувствуют боли и не испытывают эмоций.
Эти собаки жили на свалке и жались друг к другу, чтобы получить хотя бы немного тепла. Но теперь их жизнь — полная противоположность той, которой они жили и они до сих пор вместе
Похоже кто-то вылил на мордочку этой собаки что-то горячее, оставив сильнейший ожог. К счастью, ей помогли волонтёры и теперь эта красавица совершенно здорова
Эта больная собака бродила по улицам Аргентины и никому не было до неё дела. Но волонтёры не оставили бедняжку в беде и сделали всё возможное, чтобы подарить ей второй шанс на жизнь
Эту несчастную собаку облили смолой и оставили умирать, но волонтёры не дали собаке погибнуть и спасли ей жизнь
У этого милого пёсика была инфекция, которая могла привести к его гибели, но, к счастью, добрые люди во время его нашли и вылечили
Эта собачка была вынуждена бродить по улицам Аргентины будучи уже почтенного возраста. К тому же, она была больна. Но волонтёры не оставили её в беде!
У этой собаки была чесотка и другие кожные заболевания, которые привели к тому, что у неё выпала почти вся шерсть. Но её подлечили и теперь она красавица!
Этот пёсик был похож на один сплошной колтун, когда его нашли волонтёры, но они смогли его преобразить
Этот пёсик был болен и уже не надеялся, что кто-то обратит на него внимание и поможет. Но посмотрите на него сейчас!
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