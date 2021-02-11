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Как быстро они растут: 30 фото с собаками в стиле "тогда и сейчас"

Как быстро они растут: 30 фото с собаками в стиле "тогда и сейчас" (31 фото)

Автор:
11 февраля 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: до и после   домашние животные   животные   питомцы   собака   собаки   тогда и сейчас   фото   
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Все хозяева знают, как быстро щенок превращается во взрослую собаку - ведь наши любимые песели растут с невероятной скоростью! Вчера он еще беззаботный дурачок, который пытается поймать свой хвост, а сегодня это уже взрослый пес, который должен вести себя спокойно и собранно, когда хозяин ведет его в кафе. Но некоторые вещи не меняются даже с годами. Посмотрите на этих красавцев!

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Метки: до и после   домашние животные   животные   питомцы   собака   собаки   тогда и сейчас   фото   
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vts 2 минуты назад
Как быстро они растут: 30 фото с собаками в стиле "тогда и сейчас"Посмотреть
Как быстро они растут: 30 фото с собаками в стиле "тогда и сейчас"
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