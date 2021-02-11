Как быстро они растут: 30 фото с собаками в стиле "тогда и сейчас"

Все хозяева знают, как быстро щенок превращается во взрослую собаку - ведь наши любимые песели растут с невероятной скоростью! Вчера он еще беззаботный дурачок, который пытается поймать свой хвост, а сегодня это уже взрослый пес, который должен вести себя спокойно и собранно, когда хозяин ведет его в кафе. Но некоторые вещи не меняются даже с годами. Посмотрите на этих красавцев!
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"Служебный пес, который когда-то помогал солдату, остался с ним семь лет спустя, и сейчас живет с его семьей"
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