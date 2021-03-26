Мам, я вырос: 20+ трогательных фото собак в стиле "тогда и сейчас"

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Как же быстро растут наши любимые питомцы! С этим согласится каждый хозяин - ведь кажется, что совсем недавно вы держали совсем крохотного щенка на руках, а уже сегодня он вымахал в большую, смышленую, красивую собаку. Эти хозяева поделились фотографиями своих четвероногих друзей в стиле "тогда и сейчас". Посмотрите на эту милоту!
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