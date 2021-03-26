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Мам, я вырос: 20+ трогательных фото собак в стиле "тогда и сейчас"

Мам, я вырос: 20+ трогательных фото собак в стиле "тогда и сейчас" (31 фото)

Автор:
26 марта 2021 13:56
Сообщество : Животные
Метки: до и после   домашние животные   животные   питомцы   собака   собаки   тогда и сейчас   фото   
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Как же быстро растут наши любимые питомцы! С этим согласится каждый хозяин - ведь кажется, что совсем недавно вы держали совсем крохотного щенка на руках, а уже сегодня он вымахал в большую, смышленую, красивую собаку. Эти хозяева поделились фотографиями своих четвероногих друзей в стиле "тогда и сейчас". Посмотрите на эту милоту!

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Метки: до и после   домашние животные   животные   питомцы   собака   собаки   тогда и сейчас   фото   
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