Почтальонов 20 лет по ошибке сажали в тюрьму из-за «кривого» ПО

Без вины виноватые

Сотрудники британской почтовой компании Post Office Ltd. на протяжении последних 20 лет рисковали оказаться за решеткой или как минимум без жилья и средств к существованию из-за ошибок в программном обеспечении. Как пишет портал The Verge, компания использовала специализированный софт Horizon, принадлежащий японской Fujitsu. За ее разработкой стоит британская ICL – она создала Horizon в 1995 г. В 1998 г. Fujitsu стала единственным акционером ICL, а в 2002 г. она перестала существовать под своим именем и была переименована в Fujitsu.

В Horizon присутствовала фатальная ошибка, из-за которой ПО вело неправильные подсчеты и раз за разом показывало недостачи денег, которые руководители почтовых отделений Post Office затем приписывали сотрудникам отделений. В компании были уверены в том, что Horizon работает безупречно.

BBC пишет, что случай с Post Office стал крупнейшей судебной ошибкой за всю историю Великобритании, поскольку из-за бага в Horizon пострадали без преувеличения сотни невиновных людей. Сама компания существует с 1986 г., и на начало 2019 г. ее штат насчитывал свыше 5000 сотрудников.

Сломанные судьбы

BBC пишет, что из-за программистов ICL и руководства Post Office жизнь многих сотрудников почтовых отделений была разрушена. От кого-то ушел супруг, а кто-то, как, например, Джанет Скиннер (Janet Skinner), лишился возможности растить своих детей.