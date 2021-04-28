FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4698 постов • 1185 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Почтальонов 20 лет по ошибке сажали в тюрьму из-за «кривого» ПО

Почтальонов 20 лет по ошибке сажали в тюрьму из-за «кривого» ПО (3 фото)

Автор:
28 апреля 2021 08:38
Сообщество : Истории
Метки: в мире   истории   люди   ошибка   почта   тюрьма   фото   
585
3

Японский софт указывал на недостачу денег, и сотрудники, ответственные за нее, попадали в тюрьму или лишались личных сбережений.

×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: в мире   истории   люди   ошибка   почта   тюрьма   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
au3 56 минут назад
Крутое правосудие .... Следствие вообще-то должно доказать хищение и одного отчета программы маловато, должна проверятся вся база, документы. Но если демократия развита - то достаточно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
601
Сергей 13 минут назад
Ревизия, инвентаризация должны были проводиться. Если у них на приходе стоит товара на 100 фунтов, на остатке на 100 фунтов, а недостача товара на 1000 фунтов, ни у кого вопросов не возникло?
Как материально-ответственные лица сдавали смену и кассу? Полгода работали, продавали, получали товар или марки, предоставляли услуги, а потом выявили недостачу и назначили виновного?
чет фигня какая то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
KonstantinLeirov 40 минут назад
А где 'бабулесы' не учтенные? За всё это время должно скопится приличная сумма, где она? Кто-то прикарманил поди)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Летучий Мыш KonstantinLeirov 9 минут назад
Топ менеджерам премия)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос В худшей тюрьме Англии появятся антистресс-животные В худшей тюрьме Англии появятся антистресс-животные Семья из США нашла под полом тайник с деньгами Семья из США нашла под полом тайник с деньгами 15 добровольцев, находившиеся 40 дней без дневного света в пещере, вышли на поверхность 15 добровольцев, находившиеся 40 дней без дневного света в пещере, вышли на поверхность Брайан Робсон пересёк океан в ящике для посылок и едва не умер Брайан Робсон пересёк океан в ящике для посылок и едва не умер 12 нелепых исков в суд, которые подали тюремные заключенные 12 нелепых исков в суд, которые подали тюремные заключенные
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

683923



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Прощай,черный Абдулла!
5
77
Прощай,черный Абдулла!
Снимки лондонского дна от Джека Лондона
5
37
Снимки лондонского дна от Джека Лондона
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Оправдано ли завершение «Ревизора» немой сценой?
1
17
Оправдано ли завершение «Ревизора» немой сценой?
Праздничный салат с курицей «Пасхальное яйцо»
1
8
Праздничный салат с курицей «Пасхальное яйцо»
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#подборка#картинки#факты#СССР#города#смешно#смех
#фото#животные#аварии#Россия#кино#фотографии#сша#авария дня#Реакция#интересное
#прикол#дтп#авто аварии#в мире#приколы#знаменитости#шоу бизнес#мемы#история#население

На что жалуетесь?

Вернуться