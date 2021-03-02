Парочка разбила лагерь на краю обрыва

Тут стоит отметить, что данный участок побережья уязвим для оползней, которые могут случаться здесь без всякого предупреждения.



«Семья находилась в чрезвычайно опасном положении, не подозревая о том, в какой крайней опасности они оказались», — сказал Адам Тернер (Adam Turner), старший офицер береговой охраны HM Coastguard.

«Как показали недавние оползни в этом районе, края обрыва действительно нестабильны и могут легко обрушиться.»



«Если вы проживаете недалеко от побережья и можете заниматься там физическими упражнениями в соответствии с действующими ограничениями по COVID-19, пожалуйста, будьте осторожны у скал», — добавил он.