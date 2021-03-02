Парочка разбила лагерь на краю обрыва

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В Британии люди, устроившие кемпинг прямо на краю утёса, даже не подозревали о том, в какой опасности находятся.
По словам береговой охраны, двое взрослых и ребёнок, которые установили палатку на вершине 85-метрового утёса, «не знали, в какой чрезвычайной опасности они оказались».
В субботу, где-то в районе обеда, спасателям поступил сигнал, на звонок откликнулись команды из Staithes и Whitby, которые отправились на побережье Кливленд-Уэй, Северный Йоркшир, Великобритания, чтобы найти там семью, расположившуюся в палатке слишком близко к обрыву, который, как со стороны казалось, даже уже немного опустился.
В субботу, где-то в районе обеда, спасателям поступил сигнал, на звонок откликнулись команды из Staithes и Whitby, которые отправились на побережье Кливленд-Уэй, Северный Йоркшир, Великобритания, чтобы найти там семью, расположившуюся в палатке слишком близко к обрыву, который, как со стороны казалось, даже уже немного опустился.
Тут стоит отметить, что данный участок побережья уязвим для оползней, которые могут случаться здесь без всякого предупреждения.
«Семья находилась в чрезвычайно опасном положении, не подозревая о том, в какой крайней опасности они оказались», — сказал Адам Тернер (Adam Turner), старший офицер береговой охраны HM Coastguard.
«Как показали недавние оползни в этом районе, края обрыва действительно нестабильны и могут легко обрушиться.»
«Если вы проживаете недалеко от побережья и можете заниматься там физическими упражнениями в соответствии с действующими ограничениями по COVID-19, пожалуйста, будьте осторожны у скал», — добавил он.
«Семья находилась в чрезвычайно опасном положении, не подозревая о том, в какой крайней опасности они оказались», — сказал Адам Тернер (Adam Turner), старший офицер береговой охраны HM Coastguard.
«Как показали недавние оползни в этом районе, края обрыва действительно нестабильны и могут легко обрушиться.»
«Если вы проживаете недалеко от побережья и можете заниматься там физическими упражнениями в соответствии с действующими ограничениями по COVID-19, пожалуйста, будьте осторожны у скал», — добавил он.
«Держитесь тропинок и подальше от края обрыва.»
«Перед тем, как отправиться в путь, узнайте погоду и о приливах, наденьте подходящую прочную обувь и возьмите полностью заряженный мобильный телефон, с помощью которого, в случае возникшей проблемы, вы сможете позвонить в службу 999 и попросить помощи у береговой охраны.»
Данный инцидент лишний раз предупреждает и просит всех любителей путешествовать с рюкзаками и палатками не терять головы и не гнаться за адреналиновыми кадрами.
«Перед тем, как отправиться в путь, узнайте погоду и о приливах, наденьте подходящую прочную обувь и возьмите полностью заряженный мобильный телефон, с помощью которого, в случае возникшей проблемы, вы сможете позвонить в службу 999 и попросить помощи у береговой охраны.»
Данный инцидент лишний раз предупреждает и просит всех любителей путешествовать с рюкзаками и палатками не терять головы и не гнаться за адреналиновыми кадрами.
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