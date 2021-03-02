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Парочка разбила лагерь на краю обрыва

Парочка разбила лагерь на краю обрыва (3 фото)

Автор:
02 марта 2021 08:04
Сообщество : Истории
Метки: в мире   высота   истории   люди   обрыв   утес   фото   штраф   
748
3
В Британии люди, устроившие кемпинг прямо на краю утёса, даже не подозревали о том, в какой опасности находятся.

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Метки: в мире   высота   истории   люди   обрыв   утес   фото   штраф   
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Головасыр коричнештанник 2 часа назад
оштрафована то за что?
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