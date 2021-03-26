В школе в Вирджинии нашли кошелек, потерянный 70 лет назад

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Необычную находку сделали строители во время ремонта одной из школ города Покосон в штате Вирджиния.
При разборе стены в спортзале они нашли кошелек одной из бывших учениц. Внутри было несколько монет на сумму 85 центов, марки с Санта-Клаусом, несколько фотографий и календарь 1951 года.
Благодаря фотографиям и информации внутри сотрудники школы смогли выяснить имя владелицы и связались с ее родственниками, проживающими в городе.
Оказалось, что 70 лет назад ученица по имени Эстер Френч действительно потеряла свой кошелек в спортзале. Как рассказала ныне 85-летняя Френч, она положила бумажник на выступ в стене, но он, видимо, упал в дыру, находившуюся за выступом.
Оказалось, что 70 лет назад ученица по имени Эстер Френч действительно потеряла свой кошелек в спортзале. Как рассказала ныне 85-летняя Френч, она положила бумажник на выступ в стене, но он, видимо, упал в дыру, находившуюся за выступом.
Руководство школы связалось с Френч и сообщило ей о неожиданной находке. Кошелек ей уже отправили почтой в Коннектикут, где Эстер живет с 1957 года.
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