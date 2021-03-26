FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4640 постов • 1178 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
В школе в Вирджинии нашли кошелек, потерянный 70 лет назад

В школе в Вирджинии нашли кошелек, потерянный 70 лет назад (4 фото)

Автор:
26 марта 2021 10:06
Сообщество : Истории
Метки: в мире   истории   кошелек   люди   находка   потеряшка   фото   
278
4
Необычную находку сделали строители во время ремонта одной из школ города Покосон в штате Вирджиния.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: в мире   истории   кошелек   люди   находка   потеряшка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
insaider Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ребята, которым неведомо чувство страха Ребята, которым неведомо чувство страха Эти добровольцы проведут 40 дней в пещере Эти добровольцы проведут 40 дней в пещере Работник уволился и получил от начальника 230 кг грязных монет вместо зарплаты Работник уволился и получил от начальника 230 кг грязных монет вместо зарплаты Немецкий энтузиаст пазлов собрал самую большую в мире головоломку Немецкий энтузиаст пазлов собрал самую большую в мире головоломку Десятки людей на Тайване изменили свое имя, чтобы получить бесплатные суши Десятки людей на Тайване изменили свое имя, чтобы получить бесплатные суши Китайские археологи нашли золотую маску Китайские археологи нашли золотую маску
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

313968



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин
1
164
В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин
Обвиняемый в убийстве из-за ссоры в родительском чате наговорил в суде на новое дело
3
365
Обвиняемый в убийстве из-за ссоры в родительском чате наговорил в суде на новое дело
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Лишний вес у женщин может спасти их от ранней смерти
0
38
Лишний вес у женщин может спасти их от ранней смерти
Изящное искусство: чем балет притягивает зрителей?
0
17
Изящное искусство: чем балет притягивает зрителей?
Беспрецедентная технология Oclean возглавляет новое направление инноваций
Беспрецедентная технология Oclean возглавляет новое направление инноваций
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#Россия#автомир#кино#приколы#природа#дикая природа#настроение#смешно
#фото#животные#люди#автомобили#факты#дтп#авто аварии#забавно#падение#деньги
#прикол#интересно#подборка#картинки#интересное#истории#аварии#криминал#позитив#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться