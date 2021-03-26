В школе в Вирджинии нашли кошелек, потерянный 70 лет назад

Благодаря фотографиям и информации внутри сотрудники школы смогли выяснить имя владелицы и связались с ее родственниками, проживающими в городе.



Оказалось, что 70 лет назад ученица по имени Эстер Френч действительно потеряла свой кошелек в спортзале. Как рассказала ныне 85-летняя Френч, она положила бумажник на выступ в стене, но он, видимо, упал в дыру, находившуюся за выступом.