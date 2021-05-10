Мужчина более 30 лет дружит с рыбой, которую он выходил после ранения

Животные нередко привязываются к людям, которые их спасли, и потом крепко дружат с ними в течение многих лет. Обычно подобные истории происходят с млекопитающими: собаками, кошками, в том числе и дикими, иногда медведями и дельфинами.



Но 79-летний японский дайвер по имени Хироюки Аракаву доказал, что близкую связь с человеком способны установить даже рыбы. С одной такой рыбой он дружит более 30 лет.



Я бы сказал, что мы понимаем друг друга. Не то чтобы мы разговаривали друг с другом. Я могу гладить ее, а однажды даже смог поцеловать. Я единственный, кому она позволила это сделать, — говорит Хироюки.