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Мужчина более 30 лет дружит с рыбой, которую он выходил после ранения

Мужчина более 30 лет дружит с рыбой, которую он выходил после ранения (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 мая 2021 08:20
Сообщество : Истории
Метки: в мире   видео   дайвер   дружба   истории   люди   рыба   фото   
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Этот пожилой мужчина всю жизнь работает водолазом и, вот, уже 25 лет дружит с одним из обитателей глубин. И это не сказка, а реальная история.

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Метки: в мире   видео   дайвер   дружба   истории   люди   рыба   фото   
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6k
vitenok Час назад
Ворота подводного синтоистского храма?
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Васильевна 22 минуты назад
Прикольная рыба. Странная.
Мне кажется, что он просто прикормил ее, и она теперь ждет еды от него, смотрит на руки.
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vitenok Час назад
На глубине 17 метров. Ворота. Японцы вообще люди?
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