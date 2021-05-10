Мужчина более 30 лет дружит с рыбой, которую он выходил после ранения

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Этот пожилой мужчина всю жизнь работает водолазом и, вот, уже 25 лет дружит с одним из обитателей глубин. И это не сказка, а реальная история.
Животные нередко привязываются к людям, которые их спасли, и потом крепко дружат с ними в течение многих лет. Обычно подобные истории происходят с млекопитающими: собаками, кошками, в том числе и дикими, иногда медведями и дельфинами.
Но 79-летний японский дайвер по имени Хироюки Аракаву доказал, что близкую связь с человеком способны установить даже рыбы. С одной такой рыбой он дружит более 30 лет.
Я бы сказал, что мы понимаем друг друга. Не то чтобы мы разговаривали друг с другом. Я могу гладить ее, а однажды даже смог поцеловать. Я единственный, кому она позволила это сделать, — говорит Хироюки.
Но 79-летний японский дайвер по имени Хироюки Аракаву доказал, что близкую связь с человеком способны установить даже рыбы. С одной такой рыбой он дружит более 30 лет.
Я бы сказал, что мы понимаем друг друга. Не то чтобы мы разговаривали друг с другом. Я могу гладить ее, а однажды даже смог поцеловать. Я единственный, кому она позволила это сделать, — говорит Хироюки.
Самка азиатского губана по кличке Йорико впервые встретила аквалангиста, когда он руководил строительством ворот подводного синтоистского храма на глубине 17 метров. Во время одного из погружений японец заметил, что рот Йорико был сильно поврежден. Понимая, что в таком состоянии рыба не сможет добывать себе еду, Хироюки провел следующие десять дней, кормя Йорико с рук мясом крабов.
К счастью, рыба довольно быстро оправилась от травмы. После ее выздоровления между ней и человеком возникла крепкая связь.
Между нами существует чувство доверия. Думаю, она знает, что я спас ее. Что я помог, когда она была тяжело ранена. Я очень горжусь тем, что смог это сделать,
К счастью, рыба довольно быстро оправилась от травмы. После ее выздоровления между ней и человеком возникла крепкая связь.
Между нами существует чувство доверия. Думаю, она знает, что я спас ее. Что я помог, когда она была тяжело ранена. Я очень горжусь тем, что смог это сделать,
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Мне кажется, что он просто прикормил ее, и она теперь ждет еды от него, смотрит на руки.