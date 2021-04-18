Брайан Робсон пересёк океан в ящике для посылок и едва не умер

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Британец провел в деревянной коробке 96 часов!
На такую посылку британец решился, так как у него не было денег на перелет. Юноше помогли двое друзей: именно в попытках их разыскать, мужчина и поделился историей опасного путешествия.
Случай произошел в 1965 году, тогда 19-летний Брайан Робсон устроился работать на железную дорогу Австралии. Сам Брайан жил в Уэльсе, но он мечтал переехать на самый маленький континент на ПМЖ.
Случай произошел в 1965 году, тогда 19-летний Брайан Робсон устроился работать на железную дорогу Австралии. Сам Брайан жил в Уэльсе, но он мечтал переехать на самый маленький континент на ПМЖ.
Увы, оказавшись в Мельбурне, он очень быстро понял, что тоскует по дому и родным, и поэтому решил бросить свою затею и вернуться в родной Уэльс. Однако тогда бы ему пришлось выплатить неустойку компании, которая профинансировала программу иммиграции, а также нужны были деньги на авиаперелет. Это была очень большая сумма в 800 фунтов, а месячный доход Брайана был примерно в двадцать раз меньше. Поэтому Робсон и решился на отчаянный шаг ― отправить самого себя по почте.
Однако для такой пересылки все же нужен был отправитель, и британец попросил помощи у своих друзей-однокурсников, Пола и Джона. Ребята неделю не соглашались, но все же потом поддались на уговоры поучаствовать в этой афере.
Помните историю, как Чебурашка приехал в город в ящике с апельсинами? План Брайана был примерно таким же: он садится в ящик, друзья его заколачивают и отправляют в Лондон по почте. Увы, план чуть не провалился, и оказался гораздо опаснее.
Однако для такой пересылки все же нужен был отправитель, и британец попросил помощи у своих друзей-однокурсников, Пола и Джона. Ребята неделю не соглашались, но все же потом поддались на уговоры поучаствовать в этой афере.
Помните историю, как Чебурашка приехал в город в ящике с апельсинами? План Брайана был примерно таким же: он садится в ящик, друзья его заколачивают и отправляют в Лондон по почте. Увы, план чуть не провалился, и оказался гораздо опаснее.
Дело в том, что ящик пропутешествовал гораздо дольше, чем предполагал британец. Из Мельбурна почта отправилась в Сидней, и там посылка лежала сутки на складе. Но все злоключения были еще впереди: так как рейс в Лондон был переполнен, почту отправили на другой континент, в Лос-Анджелес. Там ящик также выгрузили на склад, где спустя пять дней и нашли ослабевшего Робсона.
Брайан был уверен, что он в терминале Лондона, однако из-за того, что ослабел, не смог выбраться из ящика самостоятельно. Когда он наконец-то через несколько дней услышал голоса работников почтовой службы, включил фонарик. Свет привлек сотрудников, они и вызволили Брайана из плена. Молодого человека отправили в больницу подправить здоровье.
Брайан был уверен, что он в терминале Лондона, однако из-за того, что ослабел, не смог выбраться из ящика самостоятельно. Когда он наконец-то через несколько дней услышал голоса работников почтовой службы, включил фонарик. Свет привлек сотрудников, они и вызволили Брайана из плена. Молодого человека отправили в больницу подправить здоровье.
Но история на этом не закончилась: молодого человека проверили агенты ЦРУ на участие в шпионаже. И только после того, как все подозрения были сняты, американские власти отправили его на родину.
Сегодня уже пенсионер Брайан решил поделиться этой историей для того, чтобы разыскать Пола и Джона и извиниться перед ними за то, что втянул их в эту аферу.
Сегодня уже пенсионер Брайан решил поделиться этой историей для того, чтобы разыскать Пола и Джона и извиниться перед ними за то, что втянул их в эту аферу.
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