Брайан Робсон пересёк океан в ящике для посылок и едва не умер

Увы, оказавшись в Мельбурне, он очень быстро понял, что тоскует по дому и родным, и поэтому решил бросить свою затею и вернуться в родной Уэльс. Однако тогда бы ему пришлось выплатить неустойку компании, которая профинансировала программу иммиграции, а также нужны были деньги на авиаперелет. Это была очень большая сумма в 800 фунтов, а месячный доход Брайана был примерно в двадцать раз меньше. Поэтому Робсон и решился на отчаянный шаг ― отправить самого себя по почте.



Однако для такой пересылки все же нужен был отправитель, и британец попросил помощи у своих друзей-однокурсников, Пола и Джона. Ребята неделю не соглашались, но все же потом поддались на уговоры поучаствовать в этой афере.



Помните историю, как Чебурашка приехал в город в ящике с апельсинами? План Брайана был примерно таким же: он садится в ящик, друзья его заколачивают и отправляют в Лондон по почте. Увы, план чуть не провалился, и оказался гораздо опаснее.