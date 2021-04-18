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Брайан Робсон пересёк океан в ящике для посылок и едва не умер

Брайан Робсон пересёк океан в ящике для посылок и едва не умер (4 фото)

Автор:
18 апреля 2021 07:54
Сообщество : Истории
Метки: Брайан Робсон   в мире   истории   люди   почтовый ящик   путешествие   фото   
738
4
Британец провел в деревянной коробке 96 часов!

Источник:

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Метки: Брайан Робсон   в мире   истории   люди   почтовый ящик   путешествие   фото   
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61k
Доктор Джонс 2 часа назад
Дебил и друзья его дебилы...
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8k
Фантом 3 минуты назад
Где-то в разделе Адок был вариант, когда беженцы решили перехать в лучший свет в контейнере. Ну и переехали на тот свет... Жуть
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65k
Пётровыч 36 минут назад
Он думал что его ящик привезут на 8 часов? Надеюсь у него было с собой много памперсов, иначе за 5 дней он изрядно измазался в своём дерьме.
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16k
Егор 53 минуты назад
Думаю работников почты привлек не свет, а запах...
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