Россиянину нужно было добраться в соседний город, только вот способ он придумал незаконный

33-летний житель города Артёма решил не мелочиться и угнал автобус, чтобы попасть в Уссурийск.
В полицию обратилась организация, осуществляющая пассажирские перевозки, с заявлением об угоне автобуса. Правоохранительные органы вычислили местоположение транспортного средства и бросились в погоню.
На трассе Хабаровск-Владивосток угонщик спровоцировал аварию с грузовиком, но скрылся с места происшествия.
Полицейские длительное время пытались мирно остановить автобус Hyundai County, но мужчина таранил патрульные автомобили и создавал опасные ситуации на трассе для других участников движения. Тогда стражи порядка приняли решение стрелять по колёсам автобуса.
Угонщик был схвачен полицией и доставлен в участок. Выяснилось, что у мужчины никогда не было прав, а также он находился в состоянии алкогольного опьянения.
На трассе Хабаровск-Владивосток угонщик спровоцировал аварию с грузовиком, но скрылся с места происшествия.
Полицейские длительное время пытались мирно остановить автобус Hyundai County, но мужчина таранил патрульные автомобили и создавал опасные ситуации на трассе для других участников движения. Тогда стражи порядка приняли решение стрелять по колёсам автобуса.
Угонщик был схвачен полицией и доставлен в участок. Выяснилось, что у мужчины никогда не было прав, а также он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина хотел только добраться до соседнего города, поэтому на него завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладения транспортным средством без цели хищения). Эта статья подразумевает до 5 лет лишения свободы.
Также составлено четыре административных протокола.
Интересно, а автобус за чей счёт чинить будут?
Также составлено четыре административных протокола.
Интересно, а автобус за чей счёт чинить будут?
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вот хоть убейте, не понимаю, как можно "завладеть без цели хищения". он его уже похитил, разве нет? а что похититель дальше собирался делать, абсолютно не важно.