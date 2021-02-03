Россиянину нужно было добраться в соседний город, только вот способ он придумал незаконный

В полицию обратилась организация, осуществляющая пассажирские перевозки, с заявлением об угоне автобуса. Правоохранительные органы вычислили местоположение транспортного средства и бросились в погоню.



На трассе Хабаровск-Владивосток угонщик спровоцировал аварию с грузовиком, но скрылся с места происшествия.



Полицейские длительное время пытались мирно остановить автобус Hyundai County, но мужчина таранил патрульные автомобили и создавал опасные ситуации на трассе для других участников движения. Тогда стражи порядка приняли решение стрелять по колёсам автобуса.



Угонщик был схвачен полицией и доставлен в участок. Выяснилось, что у мужчины никогда не было прав, а также он находился в состоянии алкогольного опьянения.