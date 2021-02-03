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Россиянину нужно было добраться в соседний город, только вот способ он придумал незаконный

Россиянину нужно было добраться в соседний город, только вот способ он придумал незаконный (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2021 10:33
Сообщество : Криминал
Метки: автобус   артём   дпс   дтп   полиция   угон   уссурийск   
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33-летний житель города Артёма решил не мелочиться и угнал автобус, чтобы попасть в Уссурийск.

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Метки: автобус   артём   дпс   дтп   полиция   угон   уссурийск   
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7  комментариев
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260
crush Час назад
"Мужчина хотел только добраться до соседнего города, поэтому на него завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладения транспортным средством без цели хищения)."

вот хоть убейте, не понимаю, как можно "завладеть без цели хищения". он его уже похитил, разве нет? а что похититель дальше собирался делать, абсолютно не важно.
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1k
Walther Час назад
Как скучно я живу...
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VL Час назад
А почему не застрелили??? Он создал реальную угрозу жизни и здоровью массе людей!
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