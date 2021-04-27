Будем надеяться, что юный нижегородец провалил практику вождения как минимум навсегда.
Не успевший получить права 16-летний подросток из Нижнего Новгорода, решил попрактиковаться в вождении автомобиля по оживленным улицам города, но бдительные инспекторы, не жалея живота своего (в буквальном смысле), остановили нарушителя.
Инцидент произошел 21 апреля. Сотрудники полиции вели патрулирование Нижегородского района и заприметили на дороге неуверенно двигавшийся ВАЗ. Водитель проигнорировал требование остановиться и в попытке скрыться сбил автоинспектора. Который не растерялся и зацепился руками за капот "Жигулей". Так они и ехали,
матерящийся уговаривающий остановиться инспектор, и испуганный подросток от пересечения Большой Покровской и Октябрьской до улицы Добролюбова.
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Личинку будущего лихача отвезли в отдел, где сообщили, что отцовским ремнем он не отделается - на него завели дело по ст. 318 УК ("применение насилия в отношении представителя власти").
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Подростку грозит до 5 лет колонии. В ближайшее время ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения.
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