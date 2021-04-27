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Подросток прокатил полицейского на капоте "Жигулей" и заработал уголовную статью

Подросток прокатил полицейского на капоте "Жигулей" и заработал уголовную статью (2 фото + 2 видео)

Автор:
27 апреля 2021 18:38
Сообщество : Криминал
Метки: видео   дпс   жигули   наезд на человека   нижний новгород   полиция   
840
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2

Будем надеяться, что юный нижегородец провалил практику вождения как минимум навсегда.

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Метки: видео   дпс   жигули   наезд на человека   нижний новгород   полиция   
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8  комментариев
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2k
Станислав Вершинин 41 минуту назад
Отличное начало биографии.
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livaneth Станислав Вершинин Полчаса назад
Первый срок по малолетке а дальше пойдет по накатанной.
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4k
Дарвин и аморальная премия 3 минуты назад
Помню,мы так в 90х постоянно так ментов на капоте катали,они ничего не говорили,но думаю,что им нравилось
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−4
vabo61 13 минут назад
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1k
GUSAR Полчаса назад
Нормально так прокатился.

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1k
jagyja 45 минут назад
а мне случай понравился
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33k
Лесли 🥰 50 минут назад
И че прям посадят? Ну вот прям честно пречестно?))))))
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16k
Robin Hood 59 минут назад
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