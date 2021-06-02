В Харькове пьяный мужчина напал на продавца шаурмы

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50-летний нетрезвый мужчина разозлился, когда ему отказались продать шаурму в одной из закусочных Харькова. Он начал оскорблять сотрудника торговой точки, а потом полез драться.
Пишут владельцы заведения:
"Пришли двое мужчин в 4:30 утра в заведение на Студенческой и попросили шаурму, мы работаем до 01:00, после делаем уборку. Наш сотрудник сказал, что мы закрыты. Мужчину ответ не устроил и он начал сначала оскорблять сотрудника на национальной почве, а потом ворвался внутрь и полез драться. Что произошло дальше видно на видео со звуком.
Парень работник заведения очень хороший и добрый человек и к тому же буквально недавно прошел курс лечения, так как сильно заикался".
В видео присутствует ненормативная лексика
Парень работник заведения очень хороший и добрый человек и к тому же буквально недавно прошел курс лечения, так как сильно заикался".
В видео присутствует ненормативная лексика
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47 секунд я смог выдержать. Порой мне очень стыдно тоже как они называться человеком...