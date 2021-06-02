FISHKINET
Сообщество Криминал 639 постов • 248 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
В Харькове пьяный мужчина напал на продавца шаурмы

В Харькове пьяный мужчина напал на продавца шаурмы (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 июня 2021 08:42
Сообщество : Криминал
Метки: Украина   ХАРЬКОВ   видео   драка   конфликт   нападение   шаурма   
528
1
1
50-летний нетрезвый мужчина разозлился, когда ему отказались продать шаурму в одной из закусочных Харькова. Он начал оскорблять сотрудника торговой точки, а потом полез драться.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Украина   ХАРЬКОВ   видео   драка   конфликт   нападение   шаурма   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Игорь Час назад
Быдломразь в головах - не имеет ни границ, ни национальности, ни половой дифференциации.

47 секунд я смог выдержать. Порой мне очень стыдно тоже как они называться человеком...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
116
Шурман 6 минут назад
Продавец не из Казахстана , это Киргиз но у них принято говорить что они или узбеки или казахи . Честно я бы долго не терпел , это жирное тело ушло бы воздухом дышать через секунд 40 , я из Казахстана , у нас там долго не слушают .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
КОСТЯН 11 минут назад
50 лет а мозгов нет, ведёт себя как 18летний быдлан обожратый балтикой 9
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Max Lu 12 минут назад
а чо он вообще открыт? не открывать дверь и всё
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ss Полчаса назад
Что-то долго парень терпел. Нужно было сразу в рыло, а потом вязать и ментов вызывать. Пусть пакуют за разбойное нападение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Alex ASK 46 минут назад
Похоже, быдлятина выхватила хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
199
bobobo 50 минут назад
К делу не относится, но если не секрет, что вы там убираете то 4 часа?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Борис Карабанов 52 минуты назад
Быдлан ещё не осознал, что он в цивилизованной Европе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
rutt Час назад
Синька чмо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Битва" электрокаров на гоночном треке - Audi RS e-tron GT, Porsche Taycan и Tesla Model S (видео) "Битва" электрокаров на гоночном треке - Audi RS e-tron GT, Porsche Taycan и Tesla Model S (видео) Львица напала на дрессировщика в новосибирском цирке Львица напала на дрессировщика в новосибирском цирке Мама "особенного" третьеклассника разобралась с учительницей по-взрослому Мама "особенного" третьеклассника разобралась с учительницей по-взрослому Три прокурора подрались с посетителями мурманского бара Три прокурора подрались с посетителями мурманского бара В Архангельске женщина разбила полицейскому лицо за просьбу надеть маску В Архангельске женщина разбила полицейскому лицо за просьбу надеть маску В Твери толпа молодых людей устроила драку в автобусе В Твери толпа молодых людей устроила драку в автобусе
3dmonkey

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

932582



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Убогая послевоенная одежда?
0
88
Убогая послевоенная одежда?
Гифки
0
8
Гифки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Охота 300 человек на мужчину с Винчестером в лесу во Франции, похоже, увенчалась успехом
0
11
Охота 300 человек на мужчину с Винчестером в лесу во Франции, похоже, увенчалась успехом
Horizon Zero Dawn: обзор самой красивой игры для PlayStation 4
0
12
Horizon Zero Dawn: обзор самой красивой игры для PlayStation 4
Хирург показал, что будет, если ребенок проглотит батарейку (4 фото)
Хирург показал, что будет, если ребенок проглотит батарейку (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Загон для блох?!
1
13

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#прикол#фотографии#животные#позитив#спорт#новости#сша
#Юмор#факты#картинки#подборка#война#забавно#СССР#красота#приколы#хоккей
#история#Россия#люди#дети#природа#кино#прикольные#криминал#сатира#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться