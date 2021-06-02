В Харькове пьяный мужчина напал на продавца шаурмы

"Пришли двое мужчин в 4:30 утра в заведение на Студенческой и попросили шаурму, мы работаем до 01:00, после делаем уборку. Наш сотрудник сказал, что мы закрыты. Мужчину ответ не устроил и он начал сначала оскорблять сотрудника на национальной почве, а потом ворвался внутрь и полез драться. Что произошло дальше видно на видео со звуком.



Парень работник заведения очень хороший и добрый человек и к тому же буквально недавно прошел курс лечения, так как сильно заикался".



В видео присутствует ненормативная лексика