В Твери толпа молодых людей устроила драку в автобусе

Говорят, это были
гопники хоккейные хулиганы. И такие, оказывается, есть.
В воскресенье днем в одном из тверских автобусов четверо фанатов решили зарубиться с пассажирами и во всем своем великолепии предстали перед объективами нескольких камер.
Конфликт разгорелся после того как группу неадекватных молодых людей, которые распивали в автобусе водку, попросили не материться на весь салон. Но разгоряченные алкоголем "бравые ребята" просьбу восприняли, как оскорбление, и попытались наказать недовольных пассажиров.
К сожалению, неизвестно, что происходило в салоне автобуса до включения камеры - как это обычно бывает о необходимости записи вспомнили в самом конце конфликта.
По словам очевидца, нападавшие - болельщики тверского хоккейного клуба "ТХК". Осторожно, присутствует мат (18+)
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Как видно по ролику, салоном автобуса драка не ограничилась. Уже на выходе дебоширы несколько раз пнули ногой автора видео и разбили стекло транспортного средства.
В пресс-службе УМВД сообщили, что четверых нарушителей общественного порядка уже задержали. Однако в полиции пока думают, как квалифицировать их действия - по КоАП или УК.
В паблике "Осторожно, Тверь!" во "Вконтакте" появилась мать одного из дебоширов, которая совсем не против, чтобы ее отпрыска наказали
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>> армия влияет 50/50. Двоюродный брат до службы был полным рас..дяем.
>>Отслужил, устроился на работу, начиная с грузчика поднялся до
>>начальника отдела. Зато у друга сын отслужил и вернулся еще
>>большим говном, чем до армии.
так может дело не в армии? может этот второй ну просто говном и родился и так его воспитали? а благодаря армии он выжил, а не скололся норкотой и его в подворотне не пришибли... а так... хоть и гавно но раз в армии выжил ну и на гражданке все норм. будет, за себя сможет постоять
Как говно ведут себя они, а стыдно нормальным людям...
Когда смотрю такие ролики, каждый раз ловлю себя на мысли, что надо купить баллон "Шпага".
С такмими отходами общества драться, себе потом будет дороже.
А струя перца, в тупое быдлячье рыло, самое то.
Не автобусы мыть, а приносить реальную пользу обществу, валить деревья, например, в солнечном Магадане.