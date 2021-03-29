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В Твери толпа молодых людей устроила драку в автобусе

В Твери толпа молодых людей устроила драку в автобусе (4 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2021 12:50
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   болельщики   видео   драка   конфликт   пассажиры   тверь   
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Говорят, это были гопники хоккейные хулиганы. И такие, оказывается, есть.

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Метки: автобус   болельщики   видео   драка   конфликт   пассажиры   тверь   
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18  комментариев
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−35
Владимир 54 минуты назад
вот поэтому молодых дебилов родители в армию должны отправлять, а не отмазывать "сыночков"
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−35
Владимир 6 минут назад
>>>Toxictofa Владимир 2 минуты назад Честно говоря,
>> армия влияет 50/50. Двоюродный брат до службы был полным рас..дяем.
>>Отслужил, устроился на работу, начиная с грузчика поднялся до
>>начальника отдела. Зато у друга сын отслужил и вернулся еще
>>большим говном, чем до армии.

так может дело не в армии? может этот второй ну просто говном и родился и так его воспитали? а благодаря армии он выжил, а не скололся норкотой и его в подворотне не пришибли... а так... хоть и гавно но раз в армии выжил ну и на гражданке все норм. будет, за себя сможет постоять
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3k
Димыч 8 минут назад
Звери себя так не ведут. Эти - хуже.
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58k
Опиум для народа 11 минут назад
А что вы еще ждали от фанатов?
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1k
Чучело Мяучело 14 минут назад
А было бы не плохо, если бы кондуктор вызвала наряд какойнибудь тревожной кнопкой и этих хлопчиков приняли сотрудники на пути следования за распитие в общественном месте. У меня в жигулях и то такая кнопка есть. В век высоких технологий же живем. И было бы все культурно, а не вот это все.
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4k
ваня панкин 15 минут назад
петушки теперь могут и присесть на пару лет... ипаньки...
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6k
Majul Полчаса назад
Биомусор.
Как говно ведут себя они, а стыдно нормальным людям...
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9k
Алексей 39 минут назад
Элита местная
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4k
Александр Иванов 40 минут назад
Подмосковная быдлота обыкновенная.
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5k
Pravednik84 49 минут назад
Мать этого недоумка жаль. Ей стыдно, для неё это достаточное наказание. А вот что с остальными матерями?
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11k
Антон Семёныч 57 минут назад
Какие выразительные, не отягощенные интеллектом лица.
Когда смотрю такие ролики, каждый раз ловлю себя на мысли, что надо купить баллон "Шпага".
С такмими отходами общества драться, себе потом будет дороже.
А струя перца, в тупое быдлячье рыло, самое то.

Ссылка youtu.be
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31k
Опаньки Антон Семёныч 54 минуты назад
ну не в наполненном же автобусе распылять, так и самому на 15 суток можно
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11k
Антон Семёныч Опаньки 42 минуты назад
Почитайте отзывы посмотрите обзоры. Характеристика "струйный" вам о чем нибудь говорит?. Знаете разницу между струёй и аэрозольным облаком?
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1k
Максим Час назад
Тут целый ворох статей УК РФ. Жаль, что скорее всего отделаются условными сроками.
Не автобусы мыть, а приносить реальную пользу обществу, валить деревья, например, в солнечном Магадане.
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3k
KL11 Максим Полчаса назад
Погоди, дорогой, а кто деревья сажать будет?
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31k
Alex Час назад
Расстрелять нахрен дебилов
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