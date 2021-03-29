В Твери толпа молодых людей устроила драку в автобусе

В воскресенье днем в одном из тверских автобусов четверо фанатов решили зарубиться с пассажирами и во всем своем великолепии предстали перед объективами нескольких камер.





Конфликт разгорелся после того как группу неадекватных молодых людей, которые распивали в автобусе водку, попросили не материться на весь салон. Но разгоряченные алкоголем "бравые ребята" просьбу восприняли, как оскорбление, и попытались наказать недовольных пассажиров.





К сожалению, неизвестно, что происходило в салоне автобуса до включения камеры - как это обычно бывает о необходимости записи вспомнили в самом конце конфликта.