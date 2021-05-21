Три прокурора подрались с посетителями мурманского бара

Впрочем, дракой это назвать сложно - государевы мужи были биты в пух и прах. Одному из обвинителей сломали нос.
В Мурманске несколько подвыпивших прокуроров устроили драку с посетителями бара. Местные жители уже окрестили потасовку "Битвой при Негрони", по названию заведения, где произошло прокурорское побоище.
Инцидент произошел неделю назад, однако известно о нем стало благодаря опубликованному сегодня ролику. В котором опознали весьма высокопоставленных обвинителей региона. В драке участвовал заместитель главного прокурора Мурманской области Игорь Швецов, старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Максим Давыдов, помощник прокурора Октябрьского округа Мурманска Дмитрий Северчуков и зампрокурора Октябрьского района Андрей Горшков.
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На видео трудно понять, где свои, где чужие, но свидетели уверяют, что "битва при Негрони" закончилась полным разгромом бригады прокуроров. Государевы люди сидели за столиком, следовательно, стоят спиной к камере. На 6-8 секунде видно, как после того, как одного из прокуроров ударом уложили на диван, мужчина поднял с пола выпавшее у него из кармана удостоверение и поторопился показать его товарищам.
Если верить местным СМИ, после потасовки старший прокурор Максим Давыдов оказался в больнице со сломанным носом. А нанесшему увечья мужчине светит уголовная статья. Что касается заместителя прокурора Мурманской области Игоря Швецова, то, говорят, его ждет отставка.
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Идиоты.
В Москве более пугливые.
Несколько лет назад один едет один деятель в московском переулке мне навстречу, где одностороннее и не разъехаться. Еще и моргает фарами -типа давай назад.
Ну я вышел, подхожу, он мне прокурорскую ксиву в лицо.
Я достал ручку, вынул лист бумаги - ну ка покажи подробнее. Спросил - видимо тебе погоны очень на уши жмут?
Тот быстренько свою ксиву убрал и задним ходом слинял.
Но по какой-то причине, быки из сесурити это не поняли и нагло вернулись и игнорируя всех нас, цепанули следака за шкирку из-за стола и потащили куда-то. Разумеется мы все сначала .охуели потом вскочили и началась драка. В процессе и он проснулся и достал ксиву. Быдлы имени сесурити сначала понты кидали, но через 20 мин подъехали две очень черные волги... и кабак остался без охраны.
На след.день мы поинтересовались - а че там как и что вообще дальше было? Темик (следак) уклончиво ответил, мол, им просто объяснили кто они по жизни и как надо себя вести среди спокойных людей. Больше он не сказал ни чего.
Но фишка не в этом. Нас там запомнили, хотя мы вообще как-бы не при делах были. Я с его братом снова зашел в этот кабак месяца через два... охрана ИСЧЕЗЛА как снег летом в африке!
А меня до сих пор терзает вопрос - что же им там сказали такое...