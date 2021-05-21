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Три прокурора подрались с посетителями мурманского бара

Три прокурора подрались с посетителями мурманского бара (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 мая 2021 21:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бар   видео   драка   мурманск   прокуроры   
992
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Впрочем, дракой это назвать сложно - государевы мужи были биты в пух и прах. Одному из обвинителей сломали нос.

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Метки: бар   видео   драка   мурманск   прокуроры   
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13  комментариев
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12k
albedo Час назад
Уволят или понизят.
Идиоты.
В Москве более пугливые.
Несколько лет назад один едет один деятель в московском переулке мне навстречу, где одностороннее и не разъехаться. Еще и моргает фарами -типа давай назад.
Ну я вышел, подхожу, он мне прокурорскую ксиву в лицо.
Я достал ручку, вынул лист бумаги - ну ка покажи подробнее. Спросил - видимо тебе погоны очень на уши жмут?
Тот быстренько свою ксиву убрал и задним ходом слинял.
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4k
Bartello 6 минут назад
Фраза - я сын прокурора, не смогла остановить медведя)))
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755
zu4ara 13 минут назад
драку оцениваю так...
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3k
Севастьян Полчаса назад
Позор!Не понизить в звании,а уволить за совершение проступка, порочащих честь прокурорского работника.Должность это не только привилегия, но и обязанность.
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6k
Михаил 36 минут назад
А кто из названных 4-х прокуроров не участвовал в драке?
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3k
Tuskub 42 минуты назад
"Да воздастся каждому по делам его" на латыни Unicuique secundum opera eius (уникуиквэ сэкундум опэра эйус).
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4k
Свирепый Бамбр 55 минут назад
Был у меня случай в молодости - сидели в кабаке с друзьями однокашниками, квасили, никому не мешали. Один из нас был следак из прокуратуры, и он чуток уснул за столом (реально устал, т.к. их там дрючат по 25 часов в сутки). До него доибались местные сесурити, мол "не спать". Нас четверо - я, друг, следак и его родной брат. Культурно объяснили - столик наш, мы продолжаем тратить бабло, он просто отдыхает. Кароче - идите в сраку, не мешайте и мы вам мешать не будем и продолжим пополнять вашу кассу.
Но по какой-то причине, быки из сесурити это не поняли и нагло вернулись и игнорируя всех нас, цепанули следака за шкирку из-за стола и потащили куда-то. Разумеется мы все сначала .охуели потом вскочили и началась драка. В процессе и он проснулся и достал ксиву. Быдлы имени сесурити сначала понты кидали, но через 20 мин подъехали две очень черные волги... и кабак остался без охраны.
На след.день мы поинтересовались - а че там как и что вообще дальше было? Темик (следак) уклончиво ответил, мол, им просто объяснили кто они по жизни и как надо себя вести среди спокойных людей. Больше он не сказал ни чего.
Но фишка не в этом. Нас там запомнили, хотя мы вообще как-бы не при делах были. Я с его братом снова зашел в этот кабак месяца через два... охрана ИСЧЕЗЛА как снег летом в африке!
А меня до сих пор терзает вопрос - что же им там сказали такое...
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8k
Шамсуддин Час назад
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3k
ddd Час назад
"Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале"!!!
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
Потом отпижженные прокуроры подали заявления в прокуратуру самим себе и теперь будут следить за собой, чтоб сами нашли обидчиков.
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