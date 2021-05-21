Три прокурора подрались с посетителями мурманского бара

В Мурманске несколько подвыпивших прокуроров устроили драку с посетителями бара. Местные жители уже окрестили потасовку "Битвой при Негрони", по названию заведения, где произошло прокурорское побоище.





Инцидент произошел неделю назад, однако известно о нем стало благодаря опубликованному сегодня ролику. В котором опознали весьма высокопоставленных обвинителей региона. В драке участвовал заместитель главного прокурора Мурманской области Игорь Швецов, старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Максим Давыдов, помощник прокурора Октябрьского округа Мурманска Дмитрий Северчуков и зампрокурора Октябрьского района Андрей Горшков.