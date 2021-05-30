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В Серпухове многодетная мать с кулаками напала на целующуюся пару

В Серпухове многодетная мать с кулаками напала на целующуюся пару (5 фото + 1 видео)

Автор:
30 мая 2021 11:52
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   влюбленные   драка   мать   поцелуи   серпухов   
3578
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Подмосковный город Серпухов славится не только старинной архитектурой, но и высокими моральными принципами горожан. Влюблённым парочкам прилюдно проявлять свои чувства настоятельно не рекомендуется.

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Метки: видео   влюбленные   драка   мать   поцелуи   серпухов   
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15  комментариев
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4k
Дарвин и аморальная премия 59 минут назад
Недавно иду ночью по парку,а там парочка еб@ется,пригляделся-целуются
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−106
ЦСКА 2 минуты назад
Обычная гражданка ссср напала на подростков. Для брежневской эпохи это было нормально. Теперь смотрится как дикость конечно.
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0
Валерий Сергеев 4 минуты назад
Комментарий к фото
Видать никто не целует не тр-ет ! Обидно да?
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6k
sivanov1079 10 минут назад
Dixi , с#ка ты [мат], ты спецом выкладываешь видео, где при нажатии просмотра 50руб срубается?
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40k
Элек Мек 13 минут назад
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17k
Феникс 15 минут назад
НУ вот вы корите паренька. а что он должен был сделать?
Дать етой мамзеле в бубен?
Тогда уже не он жертва а агрессор, и в суде эта мразь будет выставлять побои и требовать морального ушерба, и ПОЛУЧИТ его не сомневайтесь.

А так все правильно сделал, теперь можно эту скотину доить доить и доить.
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4k
Димыч Полчаса назад
Яжмать и Яжотец = МЫЖРОДИТЕЛИ. И нам все должны. Однозначно - снимать побои и выть эти псины сутулые в отделении будут по - другому.
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14k
ЦСКА 36 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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19k
Ватаку Накомоде 45 минут назад
Отбитые яжематери, которые считают что им все можно потому что их защитит муж-быдлан... 21 век, но людей, которые предпочитают доказывать свою точку зрения как дикие животные, с помощью силы - хоть отбавляй.
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−9
Лучший Друг 55 минут назад
Начало ссоры мы не видим, кто кого и куда послал, как и подошедшего вооружённого мужа.

Не защищаю полезшую в драку бабищу, но как говорила дачь офицера, тут все не так однозначно.
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13k
aalexey3 56 минут назад
Мне 42 и мы с женой целуемся на улице. Попробовала бы к нам подойти, там ей побои снимать пришлось бы, а муж "вооруженный" пожалел бы, что мушку не спилил...
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8k
Шурум-бурум Час назад
надо заяву на нее накатать и подать в суд на возмещение ущерба
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266
Сергей Ковалев Час назад
Проявлять свои чувства свойственно всем влюбленным и в любом возрасте. Реакция этой дамы указывает,что ее давно не трахали. Зависть
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32k
Опаньки Час назад
Я шел в "заведение" в одном ТЦ и у в хода в "женское отделение" стояла девушка (20-23) с маленькой девочкой (5-6), которая плакала, а девушка ее жестко лупила "заткнись".
Я сделал замечание и был не менее жестко послан на *** и в ***** и там были еще какие-то варианты. С виду приличная, ребенок милый такой...
Это я к чему? У каждой ситуации есть желание кому-то въе***ь
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