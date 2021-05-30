В Серпухове многодетная мать с кулаками напала на целующуюся пару

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Подмосковный город Серпухов славится не только старинной архитектурой, но и высокими моральными принципами горожан. Влюблённым парочкам прилюдно проявлять свои чувства настоятельно не рекомендуется.
Вчера одна неосторожная молодая пара решала поцеловаться на пересечении Борисовского шоссе и улицы Садовой. Но шедшая им навстречу 40-летняя женщина с коляской и двумя маленькими детьми немедленно пресекла аморальное поведение влюблённых. С громкими криками «Вы по***тесь еще!», она накинулась на совершенно незнакомых ей молодых людей. Возможно, дама хотела предупредить девушку, что подобные поцелуи могут закончится не совсем удачным браком.
Девушка, опешив от такого нападения, побежала от разъярённой женщины.
Девушка, опешив от такого нападения, побежала от разъярённой женщины.
Очевидцы утверждают, что женщина так стремительно кинулась в погоню, что опрокинула коляску со своим ребёнком, но не придала этому значения. Догнав девушку, суровая многодетная мать накинулась на неё с кулаками. От нанесённых ударов девушка не очень удачно упала. В больнице ей диагностировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы.
По словам пострадавшей, после нападения с другой стороны улицы к молодым людям подошёл вооружённый мужчина, заявивший, что он муж. Вместо извинений он принялся угрожать влюблённым. Но тут уже сама женщина поняла, что дело может зайти слишком далеко и успокоила своего темпераментного супруга. Семья пострадавшей обратилась с заявлением в полицию.
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Дать етой мамзеле в бубен?
Тогда уже не он жертва а агрессор, и в суде эта мразь будет выставлять побои и требовать морального ушерба, и ПОЛУЧИТ его не сомневайтесь.
А так все правильно сделал, теперь можно эту скотину доить доить и доить.
Не защищаю полезшую в драку бабищу, но как говорила дачь офицера, тут все не так однозначно.
Я сделал замечание и был не менее жестко послан на *** и в ***** и там были еще какие-то варианты. С виду приличная, ребенок милый такой...
Это я к чему? У каждой ситуации есть желание кому-то въе***ь