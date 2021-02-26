Мама "особенного" третьеклассника разобралась с учительницей по-взрослому

Мама мальчика рассказала: "Ребенок пришел из школы в слезах, сказал, что к ним на последний урок пришла другая учительница. Это был урок рисования. Ребенок сделал самолет из бумаги и запустил, она закричала на него, схватила с пола бумажный самолет и засунула ему в рот. Орала матом на него. Он тоже, говорят, ей ответил что-то нехорошее. Тогда она начала ему угрожать, замахиваться и говорить, что ее муж придет и выбьет ему зубы".



Женщина рассказала, что перед тем, как пойти к директору школы, она предварительно позвонила нескольким одноклассникам сына, которые, по её словам, и подтвердили всю историю.



А находясь в кабинете директора мать, не смогла себя сдержать и ударила по лицу, вошедшего педагога.

В школе пока не дают официальные комментарии.



Но уже многие родители встали на сторону учителя. Например, некая Светлана Веселова написала обиженной "мамочке": "Ситуацию знаю из первых рук. Ваш ребенок — та еще оторва, детей бьет, штаны в классе снимает и трясет своим хозяйством перед девочками. Учительница ему сделала замечание, что он бумажки бросает, а в ответ услышала мат-перемат. И это не первый случай. Ваш сын всех учителей материт, только все терпят, а эта не стерпела. Никто ему в рот ничего не засовывал и не угрожал. Когда ваш сын сказал, что расскажет маме и мама всем покажет, учительница сказала, что учителям тоже есть, кому пожаловаться и хамить себе она не позволит. Ребенка пальцем никто не трогал, это он на учителя с кулаками кидался, а когда она вышла из кабинета, еще вслед орал матом".



Позже выяснилось, что чадо напавшей на учительницу женщины, учится в коррекционном классе с детьми с повышенной активностью и возбудимостью.



"Мы бесконечно проводим беседы с ребенком, но без физических наказаний. Сын принимает успокоительные, прописанные неврологом. Ему противопоказан стресс. А вчера из школы он пришел в слезах и с трясущимися руками. Более того, ребенок подавлен до сих пор", – жалуется мать.



Обе стороны конфликта уже написали заявления в полицию.