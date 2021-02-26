Мама "особенного" третьеклассника разобралась с учительницей по-взрослому

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24 февраля произошла история, которая шокировала жителей Рыбинска. Сейчас в ней будут разбираться правоохранительные органы, но учительница всё ещё находится в больнице с сотрясением мозга.
Мама мальчика рассказала: "Ребенок пришел из школы в слезах, сказал, что к ним на последний урок пришла другая учительница. Это был урок рисования. Ребенок сделал самолет из бумаги и запустил, она закричала на него, схватила с пола бумажный самолет и засунула ему в рот. Орала матом на него. Он тоже, говорят, ей ответил что-то нехорошее. Тогда она начала ему угрожать, замахиваться и говорить, что ее муж придет и выбьет ему зубы".
Женщина рассказала, что перед тем, как пойти к директору школы, она предварительно позвонила нескольким одноклассникам сына, которые, по её словам, и подтвердили всю историю.
А находясь в кабинете директора мать, не смогла себя сдержать и ударила по лицу, вошедшего педагога.
В школе пока не дают официальные комментарии.
Но уже многие родители встали на сторону учителя. Например, некая Светлана Веселова написала обиженной "мамочке": "Ситуацию знаю из первых рук. Ваш ребенок — та еще оторва, детей бьет, штаны в классе снимает и трясет своим хозяйством перед девочками. Учительница ему сделала замечание, что он бумажки бросает, а в ответ услышала мат-перемат. И это не первый случай. Ваш сын всех учителей материт, только все терпят, а эта не стерпела. Никто ему в рот ничего не засовывал и не угрожал. Когда ваш сын сказал, что расскажет маме и мама всем покажет, учительница сказала, что учителям тоже есть, кому пожаловаться и хамить себе она не позволит. Ребенка пальцем никто не трогал, это он на учителя с кулаками кидался, а когда она вышла из кабинета, еще вслед орал матом".
Позже выяснилось, что чадо напавшей на учительницу женщины, учится в коррекционном классе с детьми с повышенной активностью и возбудимостью.
"Мы бесконечно проводим беседы с ребенком, но без физических наказаний. Сын принимает успокоительные, прописанные неврологом. Ему противопоказан стресс. А вчера из школы он пришел в слезах и с трясущимися руками. Более того, ребенок подавлен до сих пор", – жалуется мать.
Обе стороны конфликта уже написали заявления в полицию.
Женщина рассказала, что перед тем, как пойти к директору школы, она предварительно позвонила нескольким одноклассникам сына, которые, по её словам, и подтвердили всю историю.
А находясь в кабинете директора мать, не смогла себя сдержать и ударила по лицу, вошедшего педагога.
В школе пока не дают официальные комментарии.
Но уже многие родители встали на сторону учителя. Например, некая Светлана Веселова написала обиженной "мамочке": "Ситуацию знаю из первых рук. Ваш ребенок — та еще оторва, детей бьет, штаны в классе снимает и трясет своим хозяйством перед девочками. Учительница ему сделала замечание, что он бумажки бросает, а в ответ услышала мат-перемат. И это не первый случай. Ваш сын всех учителей материт, только все терпят, а эта не стерпела. Никто ему в рот ничего не засовывал и не угрожал. Когда ваш сын сказал, что расскажет маме и мама всем покажет, учительница сказала, что учителям тоже есть, кому пожаловаться и хамить себе она не позволит. Ребенка пальцем никто не трогал, это он на учителя с кулаками кидался, а когда она вышла из кабинета, еще вслед орал матом".
Позже выяснилось, что чадо напавшей на учительницу женщины, учится в коррекционном классе с детьми с повышенной активностью и возбудимостью.
"Мы бесконечно проводим беседы с ребенком, но без физических наказаний. Сын принимает успокоительные, прописанные неврологом. Ему противопоказан стресс. А вчера из школы он пришел в слезах и с трясущимися руками. Более того, ребенок подавлен до сих пор", – жалуется мать.
Обе стороны конфликта уже написали заявления в полицию.
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Интересно, что у "особенного" ребёнка из коррекционного класса оказалась не менее "особенная" мама.
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2. Даже если учителя и не против, против большинство администраций школ. Каждый ребенок в школе, это деньги в бюджете школы. Кто по собственном желанию согласится выгнать ребенка из школы и лишиться части выплат?
Во-вторых - всякая учительская шваль должна знать, что она обслуга, официант. И не морочить мозг.
а потом эти торчки с пеленок в пубертате бегают по несанкционированным митингам...
Восьмилетний сын моей сестры частенько выхватывал люлей от сверстников. Ему били подсрачники, толкали и пинали. Муж сестры ходил, спокойно разговаривал с этими посонами, вроде все ок, но потом начиналось по новой. Даже отправили сына на боевые искусства , чтоб мог за себя постоять. Конечно, это дало свои плоды, но частично.
Причины такой неприязни со стороны детей были непонятны. Дома он шелковый ребенок, адекватный, нормальный в общении. А потом все выяснилось. Оказывается, малой во время игр (спортивные, настолки, компьютерные и тд) везде жаждет быть первый, лезет без мыла не в свой ход, пытается навязать свои правила и этим поведением раздражает других детей. За это и выхватывает.
Драли за ухо за дело. Никакой обиды на учителей нет. И это было нормально - мы шалили, получали за это. Была в голове связь "нарушение - наказание".
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вот и причина - главное успокоительное в фиде ремня не применяют
Не надо лицемерить, этот мелкий звереныш ненормальный. И завтра может кинуться не только на учительницу, но и на одноклассников, и нанести увечья или убить. Кто за такое "особенное" поведение будет отвечать?
А если из другой страны пишешь, то занимайся своей страной, и нечего к нам лезть.
Сам ты обслуга!
нужен совок - вали в Северную Корею, белорусь, Татарстан.. да куча стран с правильными политическими устоями.
Учителю повезло, что папа не пришел.
Могла бы еще и черепно-мозговую получить.
Так кстати было и на Западе лет 60-70-80 назад. Когда преподаватель был авторитетом с большой буквы.
....ребенок подавлен до сих пор", – жалуется мать."
Какое действенное средство....