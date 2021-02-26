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Мама "особенного" третьеклассника разобралась с учительницей по-взрослому

Мама "особенного" третьеклассника разобралась с учительницей по-взрослому (3 фото)

Автор:
26 февраля 2021 12:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Рыбинск   драка   конфликт   коррекционный класс   мать   нападение   учитель   школа   
3221
3
24 февраля произошла история, которая шокировала жителей Рыбинска. Сейчас в ней будут разбираться правоохранительные органы, но учительница всё ещё находится в больнице с сотрясением мозга.
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Метки: Рыбинск   драка   конфликт   коррекционный класс   мать   нападение   учитель   школа   
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54k
Racer777 Час назад
Почему камеры в классах под запретом? ПОЧЕМУ? В подобных ситуациях, лично я всегда на стороне учителей. Нет более жестоких существ на земле, чем дети...
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950
Максим Алтадуков 3 минуты назад
1. я за камеры.
2. Даже если учителя и не против, против большинство администраций школ. Каждый ребенок в школе, это деньги в бюджете школы. Кто по собственном желанию согласится выгнать ребенка из школы и лишиться части выплат?
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373
Константин 15 минут назад
Во-первых, всякие "особенные" - вообще не должны учиться с нормальными детьми.
Во-вторых - всякая учительская шваль должна знать, что она обслуга, официант. И не морочить мозг.
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856
Недовольный Херней Константин 3 минуты назад
Вы видимо из "особенных"? Учитель не обслуга и никогда ей не была! Учитель это человек который выше ученика по уровню развития, и Учитель пытается передать свои знания ученику, научить правильно понимать, думать своей головой, логически мыслить и т.д. Обслуга и официанты этого не могут в принципе.
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49k
DonNerka 15 минут назад
Школам нужен новый супергерой!
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7k
Шурум-бурум 21 минуту назад
наплодили б@яди биомусор, который в третьем классе сидит на антидепрессантах... рукалицо
а потом эти торчки с пеленок в пубертате бегают по несанкционированным митингам...
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12k
Аристарх Похер Полчаса назад
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107
SavageTi Полчаса назад
Все эти мамаши, которые утверждают, что их ребенок самый хороший, самый послушный и самый лучший, не понимают одной простой вещи: ребенок ведет себя при маме совершенно иначе, чем когда мамы рядом нет.

Восьмилетний сын моей сестры частенько выхватывал люлей от сверстников. Ему били подсрачники, толкали и пинали. Муж сестры ходил, спокойно разговаривал с этими посонами, вроде все ок, но потом начиналось по новой. Даже отправили сына на боевые искусства , чтоб мог за себя постоять. Конечно, это дало свои плоды, но частично.

Причины такой неприязни со стороны детей были непонятны. Дома он шелковый ребенок, адекватный, нормальный в общении. А потом все выяснилось. Оказывается, малой во время игр (спортивные, настолки, компьютерные и тд) везде жаждет быть первый, лезет без мыла не в свой ход, пытается навязать свои правила и этим поведением раздражает других детей. За это и выхватывает.
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424
Иван SavageTi 18 минут назад
Странно. Обычно такой наоборот становится лидером своей тусовки
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310
Nane First NameLast SavageTi 4 минуты назад
Он не понимает, что против сплочённого коллектива тупой бычкой ничего не сделаешь. Только разозлишь. Соотв. подсрачники считаю справедливыми.
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4k
Mike Snow Иван Минуту назад
если его принимают как лидера, то да, а если мозгов хватает только лезть без очереди, то чаше бьют.
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5k
Шурави 39 минут назад
Учителей дебилов хватает, но вот деток дебилов гораздо больше, просто стало модно (или может так проще) всё позволять "деткам", а потом вырастают моральные уроды или как их называют "особенные".
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19k
BillyBonzz 50 минут назад
ИМХО, учитель не имеет права прикасаться к ребенку и его оскорблять, по той простой причине, что он младше, слабее и неразумнее учителя. Почему учитель позволяет себе угрожать ребенку своим мужем, который придет и накажет его? А ребенок пожаловался родителям своим и оказался неправ? Не тянет кишка и психика?- Иди работать кладовщицей, там свои нервяки показывать будешь грузчикам.
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2k
KL11 BillyBonzz 43 минуты назад
мы выслушали одну сторону конфликта...
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5k
Николай BillyBonzz 41 минуту назад
эх а пост для кого писан... там обе точки зрения описаны...
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19k
BillyBonzz Полчаса назад
я не оправдываю мать этого ребенка, которая накинулась на учителя, тут пускай разбираются они сами, они обе совершеннолетние и способны отвечать за свои поступки и осознавать их значение. Но то, чем занималась учитель в отношении ребенка трактуется уголовным кодексом РФ как статья 151 УКРФ "Угроза расправы несовершеннолетнему". Главным условием, при котором определяют данное правонарушение как угрозу применения насилия в отношении ребенка, это наличие реальной угрозы, которая бы была подкреплена какими-либо основаниями. Если же преступник пока ограничился только угрозами, то нужно постараться получить именно вещественные доказательства его вины. Допустим, они имели место по телефону, тогда нужно записать их. В случае если они были в устной форме, то при следующей встрече нужно постараться включить диктофон и записать разговор.
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424
Иван BillyBonzz 12 минут назад
Судя по статье, у ребенка диагноз. Отсюда вопрос - почему он учится в обычной школе, а не в специализированной, где учителя специально подготовлены к общению с такими детьми. Если школа специализированная, тогда учитель виноват, если нет, тогда директор школы, который принял трудного ребенка и допустил постоянные конфликты и срывы учебного процесса
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4k
Konstantin Klipikov 51 минуту назад
В Древней Греции отец приводил сына у к учителю и говорил "Возьми и учи. Будет плохо учиться - убей". Это, конечно, терминальный вариант, но у современных учителей совсем никаких способов воздействия на учеников не осталось. Лично я не вижу большой беды, если мое чадо, потерявши берега, отхватит отрезвляющего шлепка от Мариванны (да бывало такое, никаких обид ни у сына. ни у нас). Встречаются, конечно, и среди учителей неадекваты, что неудивительно, ибо они сейчас так зажаты всякими рамками и нагружены бумажками, что получать удовольствие от своей работы практически невозможно, а, следовательно, нормальный человек в таких условиях долго не проживет. А тем паче в коррекционном классе. Мне довелось поработать в школе для детей с ЗПР. Ладно молодой был.. Теперь бы запил, 100%.
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15k
sanchesS80 Konstantin Klipikov Полчаса назад
Могу лишь сказать что меня лично 2 раза в школе учителя драли за ухо. Хорошо так, до вечера ухо было красное. И чтобы я пожаловался дома - да ни в жись. Наверно потому что знал - если пожалуюсь, то отец еще ремнём добавит.
Драли за ухо за дело. Никакой обиды на учителей нет. И это было нормально - мы шалили, получали за это. Была в голове связь "нарушение - наказание".
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424
Иван Konstantin Klipikov 3 минуты назад
Раньше если учитель скажет - Сейчас трудовика (физрука) позову, все сразу вели себя по струнке. Потому-что знали, или деревянной линейкой по затылку прилетит, или будешь бегать отжиматься подтягиваться до посинения. А если пожалуешься дома то прилетит еще и от отца. Поэтому к учителям относились с уважением. А сейчас не дай бог подзатыльник учитель даст - засудят
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4k
Дарвин и аморальная премия 51 минуту назад
Нужно было самолетик не третьекласснику,а этой маме засунуть и не в рот,а в ж-опу
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424
Иван Дарвин и аморальная премия 47 секунд назад
У таких как ты, с таким отношением к людям, такие дети и выростают
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4k
Александр Зотов 53 минуты назад
Мы бесконечно проводим беседы с ребенком, но без физических наказаний
---------
вот и причина - главное успокоительное в фиде ремня не применяют
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3k
4ijik 58 минут назад
Что за понятие "особенный" ребенок? Ребенок или нормальный, или с провалами в развитии. Таких нужно отделять от основной массы и воспитывать по спец. программам.
Не надо лицемерить, этот мелкий звереныш ненормальный. И завтра может кинуться не только на учительницу, но и на одноклассников, и нанести увечья или убить. Кто за такое "особенное" поведение будет отвечать?
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190
Алексей Варашев 4ijik 52 минуты назад
Как это кто будет отвечать, учитель конечно.
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9k
Енот Полиграфович Час назад
Фамили, имена, адреса?
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5k
workmen77 Час назад
Пришел в слезах потому, что в первый раз получил адекватную реакцию за свои деяния, а до этого маленькому ублюдку все сходило с рук.
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−15
Sebastian Pereiro Час назад
что за народ пошел, учитель просто обслуживающий персонал (в даном случае его задача только учить , а не давать оценку и тем более не распускать руки), когда ваш совок выйтед из головы? Наверное никогда
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110
Roman Sh Sebastian Pereiro Час назад
Не нравится наш совок, вали в другую страну, где нравится, никто не держит.
А если из другой страны пишешь, то занимайся своей страной, и нечего к нам лезть.
Сам ты обслуга!
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39k
Александр Sebastian Pereiro 56 минут назад
И слава богу, что никогда. Если опустить учителя (человека, который проводит больше времени с вашим ребёнком и по сути является его вторым родителем) до уровня обслуги, то у нас все больше начнёт появляться идиотов как ты.
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17k
kamanch Roman Sh 53 минуты назад
Так мы и есть в другой стране.
нужен совок - вали в Северную Корею, белорусь, Татарстан.. да куча стран с правильными политическими устоями.

Учителю повезло, что папа не пришел.
Могла бы еще и черепно-мозговую получить.
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4k
Konstantin Klipikov Sebastian Pereiro 43 минуты назад
А как его учить, если он стоит на ушах? И других учить не дает. И, во-вторых... Такие же как ты, случись чего, мгновенно переобуваются и кричат: "Куда смотрит школа, где он проводит больше времени, чем дома!?" В одном согласен, что ребенка воспитывают родители, это не обязанность учителя, но учитель (настоящий) знает и понимает, как это делать, ну учили нас так "в совке" , так что миллениалам, дети которых сейчас как раз учатся в "началке" молиться надо на тех учителей, которым не все равно, что выпастет из их, миллениалов, чада. Пока такие учителя остались. Моей младшей 4. Надеюсь, на ее век Мариванн хватит, потому что современные выпускники педвузов это почти всегда отстой, который больше никуда не взяли... И это еще аукнется.
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15k
sanchesS80 Sebastian Pereiro 23 минуты назад
"Совок" из детей крестьян создавал ученых, инженеров, докторов. Эти ученые и инженера двигали науку, запускали людей в космос, построили промышленность, на остатках которой мы до сих пор еще живём.
Так кстати было и на Западе лет 60-70-80 назад. Когда преподаватель был авторитетом с большой буквы.
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3k
au3 Час назад
"... чадо напавшей на учительницу женщины, учится в коррекционном классе с детьми с повышенной активностью и возбудимостью.

....ребенок подавлен до сих пор", – жалуется мать."

Какое действенное средство....
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13k
Габит Калыков Час назад
Яблоко от яблони...
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2k
Азиз Ниязов Час назад
Не зря в старину, в школах, розги в углу в ведре вымачивались
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16k
Ego sum qui sum Азиз Ниязов Час назад
в ведре со скипидаром
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2k
KL11 Ego sum qui sum 40 минут назад
не усугубляй. просто в воде.
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