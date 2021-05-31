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В июле прошлого года в округе Кейп-Жирардо (Миссури, США) произошел инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения. На 12-летнего уличного танцора напал взрослый мужчина. Он проезжал мимо, остановил машину, вышел из нее, сделал вид, что пританцовывает и со всей силы двинул мальчику по лицу. С места происшествия нападавший скрылся, но от наказания уйти не удалось!
Для начала посмотрите видео - вот что произошло тем вечером
12-летний парнишка - ученик местной танцевальной студии Fingerprint Dance Studio Итан Хаглер. Рядом с ним были его учитель Майкл Карри и еще один из учеников той же студии. Итан от удара получил сотрясение мозга и кровотечение из носа.
Нападавшим оказался 28-летний Седрик Мур-младший. Его нашли и арестовали спустя несколько дней после произошедшего.
Поначалу он отказывался давать признательные показания и утверждал, что очевидцы что-то напутали. Однако запись с видеокамеры - лучшее доказательство.
10 мая преступник признал себя виновным в нападении второй степени и, согласно приговору, отправится в тюрьму на семь лет.
Выяснилось, что Мур ранее уже имел судимость. В апреле 2019 года его приговорили к испытательному сроку за домашнее насилие. В том же году он признал себя виновным в создании угрозы благополучию ребенка первой степени и в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Также мать его ребенка получила охранный ордер, согласно которому он не имеет права к ней приближаться.
Видео нападения Мура на подростка после публикации в Сети сразу стало вирусным. Оно шокирует своей бессмысленной жестокостью и подлостью. Люди были настолько ошеломлены этим событием, что долго не могли успокоиться: а если бы такое произошло с их ребенком? Ребенком, который - заметьте -находился на улице в сопровождении своего учителя, ничего не нарушал и... чем же он так задел взрослого мужика? Уж не тем ли, что мальчик белый, а танцует под музыку "черных"?
Видео нападения Мура на подростка после публикации в Сети сразу стало вирусным. Оно шокирует своей бессмысленной жестокостью и подлостью. Люди были настолько ошеломлены этим событием, что долго не могли успокоиться: а если бы такое произошло с их ребенком? Ребенком, который - заметьте -находился на улице в сопровождении своего учителя, ничего не нарушал и... чем же он так задел взрослого мужика? Уж не тем ли, что мальчик белый, а танцует под музыку "черных"?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: видео жизнь в сша инцидент нападение преступление преступление и наказание преступление против ребенка сша
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Ниггер мтил за 300 лет рабства.
А может потому, что он просто-напросто пидо-1
У нас пару дней назад случай , почти один в один.
.
В америке за это тюрьма
у нас , полицейский предложил принять извинения и забыть. ( если я правильно понял)
В Африку его! На волю!!!
Лучше кастрировать и за решётку с тремя пожизненными.
Если что то похожее было бы у нас, его ждало бы серьёзное наказание?