В Серпухове многодетная мать с кулаками напала на целующуюся паруПодмосковный город Серпухов славится не только старинной архитектурой, но и высокими моральными принципами горожан. Влюблённым парочкам прилюдно проявлять свои чувства настоятельно не рекомендуется.