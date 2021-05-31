Выяснилось, что Мур ранее уже имел судимость. В апреле 2019 года его приговорили к испытательному сроку за домашнее насилие. В том же году он признал себя виновным в создании угрозы благополучию ребенка первой степени и в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Также мать его ребенка получила охранный ордер, согласно которому он не имеет права к ней приближаться.



Видео нападения Мура на подростка после публикации в Сети сразу стало вирусным. Оно шокирует своей бессмысленной жестокостью и подлостью. Люди были настолько ошеломлены этим событием, что долго не могли успокоиться: а если бы такое произошло с их ребенком? Ребенком, который - заметьте -находился на улице в сопровождении своего учителя, ничего не нарушал и... чем же он так задел взрослого мужика? Уж не тем ли, что мальчик белый, а танцует под музыку "черных"?