В 1960 году Юрий Сенкевич окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова и по направлению отправился работать начальником медицинского пункта в воинскую часть, расположенную в городе Бологое-4 Калининской области (сейчас это Тверская область). В 1962 году Юрия Александровича

перевели в Москву в Институт авиационной и космической медицины при Министерстве обороны СССР.

А через год его откомандировали в Институт медико-биологических проблем при Министерстве здравоохранения СССР. Здесь Сенкевич сделал успешную карьеру, пройдя путь от рядового МНС до начальника Учебно-тренировочного центра, в котором готовили советских космонавтов к полётам в космос. Поэтому неудивительно, что Юрий Сенкевич и сам проходил подготовку для участия в космических полётах, в качестве врача-исследователя.