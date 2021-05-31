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Как советский народ путешествовал по всему миру, глядя в телевизор. Судьба Юрия Сенкевича, который был популярнее Брежнева

Как советский народ путешествовал по всему миру, глядя в телевизор. Судьба Юрия Сенкевича, который был популярнее Брежнева (5 фото + 3 видео)

Автор:
31 мая 2021 20:45
Метки: Телеведущий   интересные факты   путешественник   
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Наверное все, кто жил в СССР, помнят знаменитую телепередачу “Клуб путешественников”, которая была посвящена туризму и путешествиям и сначала она носила название “Клуб кинопутешествий”, а её ведущим в течение 30 лет был талантливый тележурналист и кандидат медицинских наук Юрий Сенкевич. Вот об этом замечательном человеке мы сегодня и поговорим.

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Метки: Телеведущий   интересные факты   путешественник   
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Vladimir Yezhak 3 часа назад
Легендарная личность! Можно снять блокбастер, основанный на реальных событиях!)
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Arturs Vaišļa Час назад
...И здесь надо рассказать о трагической странице в биографии моего отца, о том, в чем он так и не решился признаться мне до самой своей смерти. Однажды я увидел, как отец заполняет какую-то анкету, и мне захотелось прочитать, что же в ней написано. В графе 'Отец' стояло примерно следующее: «Осип Георгиевич Сенкевич, из рабочих, скончался от хронического алкоголизма в таком-то году…» На самом же деле прочитанная мною запись в анкете не имела к моему деду никакого отношения, а была вынужденной мерой, поскольку происхождение от люмпена или пропойцы считалось самым благонадежным в эпоху диктатуры пролетариата. Мой дед Осип Георгиевич вовсе не умер в каком-то там году, никогда не был алкоголиком, а был очень состоятельным человеком и до революции имел на Украине свое поместье и большой собственный дом в Киеве, на Подоле. Шестеро его детей учились в гимназии. Когда после революции 1917 года началась "экспроприация экспроприаторов», дед лишился своего состояния и, чтобы содержать семью, в которой были еще не вставшие на ноги дети, стал преподавать в одной из киевских школ французский язык и музыку. Но в те неспокойные, смутные времена французским языком и музыкой прокормиться было нельзя, и вскоре стало ясно, что семья долго так не протянет. И тогда родственники со стороны бабушки Анны Ивановны, происходившей из семьи священнослужителей Дыбенко, посоветовали деду: «Иди в священники. Ты человек хорошо образованный…». Он так и сделал. Конечно, ему составили протекцию, просто так ему бы это не удалось. Дед с семьей уехал в Измаил, где получил приход. Потом уже семья перебралась в Одессу. У деда было два сына и четыре дочери. Сыновья мой отец и мой дядя уехали в Ленинград, где отец поступил на рабфак, а потом в Военно-медицинскую академию. Но чтобы иметь право учиться на рабочем факультете, надо было иметь соответствующее происхождение. И тогда муж старшей сестры отца, юрист, посоветовал ему писать в анкетах то, что потом, через много лет, я прочитал в одной из них. Не последуй отец совету своего родственника, вряд ли ему, сыну помещика, да еще ставшего священником, удалось бы получить образование, а потом и работу по специальности. Так отцу, принимая во внимание обстановку в стране в те годы, приходилось скрывать, что его отец жив. Скрывали это и от меня. Но связи с родными отец не порывал. Он ездил в Одессу, встречался с родителями, сестрами, посылал деньги. И моя мама знала, что надо регулярно отослать в Одессу какую-то сумму. Но со мной отец никогда не заговаривал о деде. Я даже не знал, как он выглядит. Однажды мне попалась в руки фотография, на которой были бабушка, отец и какой-то представительного вида бородатый мужчина. Я спросил: «А кто этот бородатый дед?» «Да так, один знакомый…» Хотя отец и скрывал от всех свое происхождение, но иногда это обнаруживалось в самых неожиданных случаях. Помню, что когда мы гуляли с ним по Ленинграду и заходили в Исаакиевский собор, то меня поражало, как подробно и интересно рассказывает он о сюжетах росписей на библейские темы. Я спросил его однажды, откуда он все это знает. Отец ответил: «Этому нас учили в школе. Давно…» Много позже, уже после смерти отца, когда ко мне приехал в гости двоюродный брат Володя, я узнал от него в подробностях трагическую ситуацию с дедом и отцом, который так и не решился рассказать мне обо всем, хотя времена были уже совсем другие и ему ничто не грозило. Может, он оберегал мою судьбу, а может, это был страх, въевшийся в души тех, кто пережил страшные годы репрессий? Не знаю… Не мне судить…
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21k
Юрьевич 2 часа назад
«Очевидное невероятное» Сергей Петрович Капица
«В мире животных» Николай Николаевич Дроздов
«Клуб кинопутешественников» Юрий Александрович Сенкевич

Это был наш советский интернет... ну и книги, конечно.
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35k
jonnyD 2 часа назад
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42k
parallax 2 часа назад
Тогда на ТВ работали специалисты своего дела и было интересно смотреть очень многие передачи. А сейчас смотреть практически нечего, там они малаховы.
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55k
Андрей 3 часа назад
Сенкевич - это Дядя Коля Дроздов, но по географии.
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9k
Nero 3 часа назад
Шутка тех времён: хватит смотреть на мир глазами Сенкевича!
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328
Будьте крепенькими и здоровенькими! 3 часа назад
Легендарные Владимир Шнейдеров и Юрий Сенкевич - такие добрые и знакомые лица. Любимые передачи детства. Романтика путешествий у черно-белых экранов. Спасибо.
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1M
Беспощадный критик 3 часа назад
Всё правильно, но не мешало бы упомянуть, что первым ведущим программы был Владимир Шнейдеров
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