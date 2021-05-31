Наверное все, кто жил в СССР, помнят знаменитую телепередачу “Клуб путешественников”, которая была посвящена туризму и путешествиям и сначала она носила название “Клуб кинопутешествий”, а её ведущим в течение 30 лет был талантливый тележурналист и кандидат медицинских наук Юрий Сенкевич. Вот об этом замечательном человеке мы сегодня и поговорим.
Юрий Александрович Сенкевич родился 4 марта 1937 года в Баян-Тумен (сейчас это город Чойбалсан), Монголия. Советский и российский медик и журналист, путешественник, телепродюсер, полковник медицинской службы, Лауреат Государственной премии СССР.
Отец Юрия Сенкевича был военным врачом, заместителем начальника Военно-медицинской академии имени Кирова в Ленинграде. А мать работала операционной сестрой в той же академии. Юрий Сенкевич в 1954 году окончил среднюю школу в Ленинграде, где подружился с будущим известным советским композитором Станиславом Пожлаковым.
В 1960 году Юрий Сенкевич окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова и по направлению отправился работать начальником медицинского пункта в воинскую часть, расположенную в городе Бологое-4 Калининской области (сейчас это Тверская область). В 1962 году Юрия Александровича
перевели в Москву в Институт авиационной и космической медицины при Министерстве обороны СССР.
А через год его откомандировали в Институт медико-биологических проблем при Министерстве здравоохранения СССР. Здесь Сенкевич сделал успешную карьеру, пройдя путь от рядового МНС до начальника Учебно-тренировочного центра, в котором готовили советских космонавтов к полётам в космос. Поэтому неудивительно, что Юрий Сенкевич и сам проходил подготовку для участия в космических полётах, в качестве врача-исследователя.
Во второй половине 1960-х Сенкевич участвовал в двенадцатой советской экспедиции в Антарктиду, где учёный-медик зимовал несколько месяцев на станции “Восток”. Но впервые о нём заговорили в 1969 году, когда знаменитый норвежский путешественник-исследователь Тур Хейердал пригласил 32-летнего Юрия Сенкевича в свою новую экспедицию в качестве врача. Юрий Александрович вместе с командой Тура Хейердала путешествовал на папирусной лодке “Ра”, а уже на следующий год совершил путешествие на “Ра-2”.
Хейердал пытался доказать, что такие путешествия древние люди совершали задолго до Колумба. Вот что Юрий Сенкевич рассказал в одном из интервью:
“На "Ра" мы должны были не только заниматься научной работой, приходилось также расправляться с бытовыми неурядицами. И тут мы порой сталкивались с совершенно неожиданными проблемами... Скажем, если дело касалось мытья посуды, то нельзя было угадать, как отреагирует на предложение поучаствовать в этом мероприятии африканец Абдулла Джибрин - то ли согласится, то ли вообразит, что его дискриминируют как чернокожего.
Приходилось мириться и с тем, что на обед порой готовилось столь экзотическое блюдо, что желудок просто отказывался его переваривать. Впрочем, со временем я привык заедать ломтем арбуза невероятно перченую рисовую кашу с накрошенным в нее черным хлебом, приправленную томатным соусом и лимоном, - любимое блюдо египтянина Жоржа Сериала. Но главное - нам удалось стать по-настоящему сплоченной командой, где каждый ради друга мог пойти на любые жертвы".
Знакомство с Туром Хейердалом стало судьбоносным для Юрия Сенкевича и вскоре он завершил карьеру военного медика. Однако Сенкевич так и не изменил своей первой профессии до конца жизни.
Юрий Александрович стал известным путешественником, писал книги, снимался в кино и в течение 30 лет был ведущим одной из самых популярных телепрограмм в нашей стране.
В 1977 и 1978 годах Юрий Сенкевич, совместно с Туром Хейердалом, участвовал в двух экспедициях в Индийском океане на построенной в Ираке тростниковой лодке “Тигрис”. Международный экипаж насчитывал 11 человек и эти экспедиции произвели большой резонанс во всём мире.
В итоге “Тигрис” был сожжён в апреле 1978 года в нескольких километрах от порта Джибути, в знак протеста против учений войск НАТО, начавшихся за два дня до инцидента. Да и вообще, продолжать экспедицию стало небезопасно. Юрий Сенкевич в начале 1980-х также участвовал в первой советской экспедиции на Эверест, о которой был снят документальный фильм.
Юрий Александрович был два раза женат. Первой его супругой стала Ирма Помчалова, которая выступала в танцевальном ансамбле “Берёзка”. В этом браке в апреле 1962 года Ирма родила дочь Дарью, которая в дальнейшем стала врачом-кардиологом.
Второй раз Юрий Сенкевич женился на Ксении Михайловой, лингвисте, старшем консультанте иностранной комиссии Союза театральных деятелей СССР. Затем Ксения работала преподавателем английского языка. У Юрия Александровича есть приёмный сын Николай, который в первой половине “нулевых” работал генеральным директором телекомпании НТВ.
Юрий Александрович Сенкевич ушёл из жизни 25 сентября 2003 года в Москве, прямо на рабочем месте. Знаменитому тележурналисту и путешественнику было 66 лет.
Источник:
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«В мире животных» Николай Николаевич Дроздов
«Клуб кинопутешественников» Юрий Александрович Сенкевич
Это был наш советский интернет... ну и книги, конечно.
Уникальное фото... Вот как так, "пересеклись" - путешественник, сатирик и физик?... И судя по фото, у них идёт очень душевный разговор.
( а на третьем фото - Ларс Ульрих и Джеймс Хетфилд на лодке "Ра". )