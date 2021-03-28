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27 исторических фактов, которые на первый взгляд кажутся неправдоподобными

27 исторических фактов, которые на первый взгляд кажутся неправдоподобными (28 фото)

Автор:
28 марта 2021 13:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   в копилку   интересно   интересные факты   необычно вышло   познавательно   факты   
871
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В наше время, когда в информационном поле так много фейковых новостей и вымышленных историй, созданных для привлечения внимания, иногда даже настоящие, подлинные факты могут показаться полностью выдуманными. Но жизнь бывает более странной и нелепой, чем вымысел.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   в копилку   интересно   интересные факты   необычно вышло   познавательно   факты   
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Андрей Иванов Час назад
В 1882 году Людовик III преследовал прекрасную даму (которая на самом деле пыталась от него сбежать) на лошади и тоже не вписался в какую-то дверь. Вернее, лошадь вписалась, а он нет - сломал себе череп и умер на месте.

Он там по дворцу на лошади что ли рассекал?
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