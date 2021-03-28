Война из-за свиньи (также известная как Пограничный спор на островах Сан-Хуан) между США и Великобританией / Канадой длилась целых семь лет. Конфронтация началась в 1859 году из-за свиньи, застреленной в спорном районе на островах Сан-Хуан.



Боевой порядок включал 2600 солдат пехоты, пять мощных линейных кораблей и почти сотню пушек. Но, к счастью, серьезных боевых действий не случилось. Фактически, было зарегистрировано единственное ранение - королевский морской пехотинец получил удар в глаз камнем, брошенным из американских окопов. Он был доставлен в ближайший военный госпиталь, вылечился и вернулся в свою часть.



Большую часть энергии противоборствующие войска тратили на то, чтобы красться через линии к заставам друг друга - играть в карты, обмениваться историями и обменивать американский табак и свежие продукты на ром, украденный из британских квартирмейстерских складов.



Конфликт признан самой лучшей войной в истории. Единственной его жертвой была свинья.