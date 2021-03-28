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В наше время, когда в информационном поле так много фейковых новостей и вымышленных историй, созданных для привлечения внимания, иногда даже настоящие, подлинные факты могут показаться полностью выдуманными. Но жизнь бывает более странной и нелепой, чем вымысел.
Пользователь форума Reddit с ником Youfellforityoufool попросил своих коллег-реддиторов поделиться реальными историческими фактами, которые звучат настолько глупо, что даже не кажутся реальными. И вот небольшая подборка на эту тему.
1.
В 2015-2016 годах в Новой Зеландии проходил референдум, на котором выбирали новый флаг страны. И в первых строчках хит-парада было изображение птицы киви, стреляющей лазерным лучом из глаз. До победы немного не хватило, но факт достоверный и очень забавный.
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2.
В 1774 году прусский король Фридрих Великий ввел "политику бесплатного картофеля", чтобы помочь людям пережить голод. В то время этот продукт был еще непривычным и многие от него отказывались. Фридрих приказал организовать фальшивое патрулирование картофельных полей, чтобы урожай выглядели более ценным. Народ начал приходить и красть картофель с полей по ночам (хотя его можно было получить совершенно бесплатно).
3.
Во время восьмидесятилетней войны Испания вторглась в Европу и прошла по ней, сжигая целые города. Добрались аж до Нидерландов, дело было к зиме. Голландцы оказались не лыком шиты - первым делом они затопили равнину перед городом, который осадила испанская армада. Испанцы попытались приблизиться на кораблях, но ничего не вышло - вода замерзла. Они двинулись дальше пешком по льду - но тут их ждали мины-ловушки и голландские ниндзя на коньках (!), которые быстро выезжали на расстояние выстрела, стреляли во врага и так же быстро уезжали на коньках в безопасное место. Испанцы не могли понять, что за чертовщина происходит. Так армия на коньках надрала им задницу.
4.
Одному шумерскому правителю оракул сказал, что "царя настигнет беда". Царь решил на один день короновать своего садовника, и в ту же ночь его казнить, исполнив таким образом пророчество, чтобы спасти свою жизнь. Так и сделали. Только вскоре после коронации садовника настоящий царь подавился супом и умер. Садовник правил еще 24 года.
5.
Канада и Дания находятся в состоянии необычной "войны" с 1984 года. Дело в острове Ганса, который оспаривается обеими странами с 1930-х годов. С 1984 года военные каждой страны регулярно посещают эту территорию и поднимают свой флаг, снимая флаг противника. И оставляют записку с приветствием. А еще канадцы оставляют там виски, а датчане - шнапс. И это повторяется снова и снова.
6.
Война из-за свиньи (также известная как Пограничный спор на островах Сан-Хуан) между США и Великобританией / Канадой длилась целых семь лет. Конфронтация началась в 1859 году из-за свиньи, застреленной в спорном районе на островах Сан-Хуан.
Боевой порядок включал 2600 солдат пехоты, пять мощных линейных кораблей и почти сотню пушек. Но, к счастью, серьезных боевых действий не случилось. Фактически, было зарегистрировано единственное ранение - королевский морской пехотинец получил удар в глаз камнем, брошенным из американских окопов. Он был доставлен в ближайший военный госпиталь, вылечился и вернулся в свою часть.
Большую часть энергии противоборствующие войска тратили на то, чтобы красться через линии к заставам друг друга - играть в карты, обмениваться историями и обменивать американский табак и свежие продукты на ром, украденный из британских квартирмейстерских складов.
Конфликт признан самой лучшей войной в истории. Единственной его жертвой была свинья.
Боевой порядок включал 2600 солдат пехоты, пять мощных линейных кораблей и почти сотню пушек. Но, к счастью, серьезных боевых действий не случилось. Фактически, было зарегистрировано единственное ранение - королевский морской пехотинец получил удар в глаз камнем, брошенным из американских окопов. Он был доставлен в ближайший военный госпиталь, вылечился и вернулся в свою часть.
Большую часть энергии противоборствующие войска тратили на то, чтобы красться через линии к заставам друг друга - играть в карты, обмениваться историями и обменивать американский табак и свежие продукты на ром, украденный из британских квартирмейстерских складов.
Конфликт признан самой лучшей войной в истории. Единственной его жертвой была свинья.
7.
Два французских короля умерли, сильно ударившись головой об дверной проем. В 1498 году из-за такого удара погиб Карл VIII. В 1882 году Людовик III преследовал прекрасную даму (которая на самом деле пыталась от него сбежать) на лошади и тоже не вписался в какую-то дверь. Вернее, лошадь вписалась, а он нет - сломал себе череп и умер на месте.
8.
Вильгельм Завоеватель взорвался на своих похоронах. Кишечная инфекция, убившая его, в конечном итоге съела его тело изнутри. Весь газ от разложения вышел в тот момент, когда тело пытались уложить в гроб. Оно просто взорвалось из-за большого давления.
9.
Джек Дэниэл (да, тот самый Джек Дэниел) умер от инфекции пальца ноги. После того, как ударил ногой по сейфу с деньгами, комбинацию которого он забыл.
10.
Современный мир и огромная часть его проблем по большей части растут из того момента в 1914 году, когда один 19-летний парень застрелил одного эрцгерцога.
11.
Человек, который вторым в истории спустился с Ниагарского водопада в бочке и остался жив, позже погиб, поскользнувшись на апельсиновой корке.
12.
Система наведения спутника Skylab вышла из строя, и в результате произошла аварийная посадка в Австралии. Вместо того, чтобы вернуть спутник, Skylab обвинили в штрафе за мусор в размере 500 долларов. После уплаты штрафа компания хотела поместить спутник в музей, но получила отказ на том основании, что, поскольку спутник упал из космоса, теперь он принадлежит Австралии. Итак, теперь Skylab ежемесячно платит Австралии за размещение своего спутника в музее.
13.
Существовал реальный план подсыпать Гитлеру эстрогена в еду, чтобы попытаться превратить его в женщину и заставить отказаться от войны.
14.
Греческий философ по имени Хрисипп умер от чрезмерного смеха. Он смеялся над пьяным ослом, поедающим гниющий (следовательно, сброженный) инжир.
15.
"Горилла горилла горилла" (Gorilla gorilla gorilla). Это научное название западной равнинной гориллы.
16.
У американского президента Эндрю Джексона был домашний попугай. При жизни Джексон так много матерился, что его питомец также научился виртуозно браниться. Он делал это постоянно, в том числе и на похоронах своего хозяина - из-за птицу пришлось убрать куда подальше.
17.
Гондурас и Сальвадор вели шестидневную войну из-за футбольного матча - с 14 июля 1969 года по 18 июля 1969 года. Конфликт произошел из-за проигрыша команды Гондураса и был назван Футбольной войной.
18.
Бенджамин Хорниголд был английским пиратом в конце 1600-х - начале 1700-х годов. Однажды он ограбил торговое судно исключительно из-за шляп команды - потому что он и его команда так напились накануне вечером, что побросали свои шляпы за борт, и теперь им нужны были новые.
19.
Фраза Уинстона Черчилля, произнесенная им, когда он был в Белом доме и президент застал его голым: "Премьер-министру Великобритании нечего скрывать от президента США".
Австралия не только потеряла 17-го премьер-министра на пляже (он утонул), но и назвала в его честь общественный бассейн.
21.
В 1956 году американец по имени Томми Фицпатрик на спор украл небольшой самолет из Нью-Джерси, а затем идеально приземлился на узкой улочке перед баром, в котором он пил на Манхэттене. Два года спустя он сделал это снова после того, как кто-то усомнился в правдивости его истории.
Самое интересное - то, что в первый раз все закончилось штрафом в 100 долларов, поскольку обвинения были сняты владельцем самолета, а во второй раз он получил всего 6 месяцев тюрьмы.
Самое интересное - то, что в первый раз все закончилось штрафом в 100 долларов, поскольку обвинения были сняты владельцем самолета, а во второй раз он получил всего 6 месяцев тюрьмы.
22.
У наблюдателей "Титаника" не было биноклей. Считалось, что их случайно оставили в Саутгемптоне, но вна самом деле бинокли были заперты в сейфе на борту.
23.
Греческий трагик Эсхил умер, потому что орел уронил черепаху на его лысину, приняв ее за камень, о который можно разбить черепаший панцирь.
24.
Изначально кукурузные хлопья продавались как лекарство против мастурбации. Человек, который их изобрел - Джон Харви Келлог. Все его восемь детей были приемными и он никогда не спал в одной комнате со своей женой.
25.
Фидель Кастро очень любил молоко. Когда его корова, которой принадлежит мировой рекорд по количеству произведенного молока за день, умерла, он приказал сделать ее чучело, построить мраморную статую и опубликовать панегирик и некролог в государственной газете. Кубинские ученые неоднократно пытались (безуспешно) клонировать эту корову. Ее звали Убре Бланка, что означает "белое вымя".
26.
В 1184 году десятки знатных дворян со всей Священной Римской империи собрались в комнате в церкви Святого Петра. Пол под ними провалился, а внизу была уборная - в результате по меньшей мере 60 человек утонули в жидких экскрементах. Это называется "катастрофой в уборной в Эрфурте".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Он там по дворцу на лошади что ли рассекал?