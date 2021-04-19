Исторические факты о Древнем Риме, которые очень похожие на ложь

Странные римские традиции. Зачем на похороны приглашали шутов? И для чего женщины визуально удлиняли ресницы?
Чтобы проводить умершего человека в загробный мир, на похороны приглашали старшего шута (архимима).
Архимимы имитировали жесты, поведение и речь умерших людей. Но так было не всегда. Первоначально шуты трудились исключительно в театрах, но позже их стали приглашать на пиры и похороны.
В похоронной процессии шуты следовали позади всех.
Мода на длинные ресницы у женщин сформировалась ещё во времена Древнего Рима. Девушки с длинными ресницами считались невинными. А распространился миф о непорочности женщин с длинными ресницами из-за трудов Плиния Старшего. Он утверждал, что из-за "сексуальных излишеств" выпадают ресницы. Девушки старались подчеркнуть ресницы, выкрашивая их в чёрный цвет.
Одними из самых эффектных и дорогих представлений стали бои в амфитеатрах. Но были и более масштабные представления с кровавым исходом. Ради исключительных событий строились открытые амфитеатры на воде (Наумахии). Наумахии представляли собой временные сооружения. Обычно выбирали озеро или запруженную местность. По берегам возводили площадки для зрителей. В наумахии участвовали настоящие боевые корабли Древнего Рима с бойцами и гребцами. Первая наумахия была устроена в 46 г. до нашей Эры. В водной битве участвовало более 2000 воинов-рабов и 4000 гребцов. В кровавом театрализованном представлении сначала сталкивались корабли, а потом в бой шли бойцы. Это было самое дорогое и кровавое зрелище в Древнем Риме. Наумахии проводились в честь какой-либо важной победы войск Древнего Рима.
В Древнем Риме за собой ухаживали не только женщины, но и мужчины. Но при этом мужчинам было непозволительно выходить на улицу с зеркалами (женщины часто прихорашивались прямо на публике перед зеркалом), нельзя было выбеливать кожу и удалять слишком много волос. При этом духами мужчинам позволялось пользоваться.
На заре существования Римской империи, в 535 году начались византийско-готские войны. В 547 году готы под предводительством вождя Тотилы разрушили Рим и выгнали всех его жителей. Более 40 дней Рим был совершенно пустым. К этому времени Рим уже потерял своё политическое значение (с 330 года центром стал Константинополь).
Источник:
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Всегда считал что заря это с начала правления принцепса сената, первого императора в современном понимании, Октавиана Августа.
А это было ещё до Н.Э.
535й это уже начало заката