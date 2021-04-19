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Исторические факты о Древнем Риме, которые очень похожие на ложь

Исторические факты о Древнем Риме, которые очень похожие на ложь (5 фото)

Автор:
19 апреля 2021 11:06
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   древний рим   интересные факты   история   подборка фактов   факты о Древнем Риме   
1395
5

Странные римские традиции. Зачем на похороны приглашали шутов? И для чего женщины визуально удлиняли ресницы?

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Метки: Исторические факты   древний рим   интересные факты   история   подборка фактов   факты о Древнем Риме   
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Константин Безумов Час назад
Каким местом 535й год это заря римской империи?
Всегда считал что заря это с начала правления принцепса сената, первого императора в современном понимании, Октавиана Августа.
А это было ещё до Н.Э.
535й это уже начало заката
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O.Bender1 17 минут назад
Про 535ый - слишком сильно похоже на ложь. Автор ты так не считаешь? Правдой будет не на заре, а на закате Римской империи.
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