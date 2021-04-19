Исторические факты о Древнем Риме, которые очень похожие на ложь

Одними из самых эффектных и дорогих представлений стали бои в амфитеатрах. Но были и более масштабные представления с кровавым исходом. Ради исключительных событий строились открытые амфитеатры на воде (Наумахии). Наумахии представляли собой временные сооружения. Обычно выбирали озеро или запруженную местность. По берегам возводили площадки для зрителей. В наумахии участвовали настоящие боевые корабли Древнего Рима с бойцами и гребцами. Первая наумахия была устроена в 46 г. до нашей Эры. В водной битве участвовало более 2000 воинов-рабов и 4000 гребцов. В кровавом театрализованном представлении сначала сталкивались корабли, а потом в бой шли бойцы. Это было самое дорогое и кровавое зрелище в Древнем Риме. Наумахии проводились в честь какой-либо важной победы войск Древнего Рима.