Американский инженер-конструктор немецкого происхождения Йозеф Штраус был инженером моста "Золотые ворота". Во время строительства он распорядился установить под мостом сеть для безопасности. В сеть упали 19 человек
В индийской деревне малиновка свила гнездо в деревенском электрощите. Жители отключили уличные фонари на месяц, чтобы обезопасить птицу и дать вылупиться ее яйцам. Через 45 дней птица и птенцы благополучно улетели из гнезда
Офис Microsoft в Японии попробовал 4-дневную рабочую неделю в рамках одного проекта. Каждую пятницу офис закрывали. Производительность труда на одного работника выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
На писсуарах в амстердамском аэропорту Схипхол изображены мухи. Идея в том, чтобы задействовать "точку активного восприятия", благодаря чему тот, кто использует писсуар, меньше брызгает по сторонам
Некоторые совята спят на животе, потому что у них слишком тяжелая голова. Они спят так, пока не станут достаточно взрослыми
В 2018 году водители автобусов в Окаяме, Япония, устроили интересную забастовку с появлением конкурирующей автобусной линии. Они продолжали ездить по своим маршрутам, но не взимали плату с клиентов
В прошлом году слоненок, сбитый мотоциклом в Таиланде, выжил после того, как сотрудник проезжавшей мимо скорой помощи сделал ему искусственное дыхание. Мужчина работал в скорой 26 лет, но слонов не спасал никогда
Люди, говорящие на исландском языке, сейчас могут прочитать и понять древние исландские саги. За последние 1000 лет язык почти не изменился
Ученые выяснили, что икринки рыбы могут пережить путешествие по утиному кишечнику - это дает одно из объяснений того, как, нетронутые и изолированные водоемы могут быть заполнены рыбой
Актер Райан Рейнольдс заплатил 15 000 долларов, чтобы вернуть девочке плюшевого мишку со встроенным голосом ее умершей матери
В 2007 японская железнодорожная линия Кисигава назначила кошку по кличке Тама "начальником станции", что привело к всплеску популярности этого туристического направления. В 2010 году к Таме добавили еще одного кота
Во время Вьетнамской войны многие американские солдаты, дислоцированные в Японии, бежали в Швецию. Шведский премьер Пальме был против войны, и предоставил им убежище
В 5 веке до нашей эры хирург Сушрута впервые выявил диабет. Моча диабетиков была липкой и сладкой, потому что на нее сбегались муравьи. Он отметил, что диабет поражает богатых людей, и связан с чрезмерным потреблением риса и сладостей
Кен Это был первым американо-азиатским лидером мафии. Ему 3 раза стреляли в голову с близкого расстояния. После, он вылез из машины, прошел пару кварталов до ближайшей аптеки, и попросил о медицинской помощи. Он прожил 84 года
В детстве Гарриет Табмен получила тяжелую травму головы, и начала испытывать странные видения и яркие сны, которые она приписывала Богу. Всю свою жизнь она посвятила освобождению рабов через убежища Подземной железной дороги
Когда персонаж Дэвида Боуи в "Лабиринте" выполнял манипуляции с хрустальными шарами, на самом деле это делал за него мастер-жонглер Майкл Мошен. Тот стоял позади Боуи, и жонглировал "вслепую"
Во время создания "Моаны" продюсеры посетили южную часть Тихого океана и собрали советы экспертов по культуре для точности деталей. Первоначально Мауи был лысым, но его перерисовали с шевелюрой - потому что волосы символизировали ману (силу)
Пары морских коньков приветствуют друг друга танцем, который иногда включает в себя изменение окраса. Это способ укрепить связь и синхронизировать репродуктивные циклы
Когда во время Второй мировой США столкнулись с нехваткой пилотов, была запущена программа WASP по подготовке женщин-пилотов. 1100 женщин добровольно вызвались летать на военных самолетах
На Кубе водители государственных транспортных средств обязаны подвезти передвигающихся автостопом, если есть свободное место
Этот австралийский гриб (The Stonemaker Fungus) появляется только после лесного пожара. Они находятся под землей, и вырастают из пепла через 2-10 дней после пожара. Это происходит очень редко - говорят, каждые 100 лет
75-летнее исследование Гарварда показало, что близкие отношения - ключ к успеху человека. Наличие кого-то, на кого можно опереться, поддерживает работу мозга на высоком уровне и уменьшает эмоциональную и физическую боль
Сурикаты - не такие безобидные, как кажется. 20% всех сурикатов умирают от лап другого суриката
Знаменитая японская картина, где изображена волна, на самом деле является частью серии из 36 картин, на которых нарисована гора Фудзи с разных точек зрения
Кантри-певица Лоретта Линн выпустила рекордное количество песен, запрещенных на радио - больше, чем любой другой кантри-исполнитель мужского пола 20 века
Козлик, которого продали на убой для индийского ресторана на Аляске, сбежал в город. Он стал известен под именем Карри, и его долго пытались найти и выловить. В итоге, его поймали, и оставили в живых - он стал талисманом
Создатель "Маппет-шоу" Джим Хенсон изначально задумывал, чтобы шоу было для взрослых. Он хотел выпустить что-то похожее на "Южный парк"
Из-за отсутствия "оксфордской запятой" в формулировке закона штата Мэн, устанавливающего, какие виды деятельности дают право работнику на сверхурочную оплату, более 120 водителей молокозавода Oakhurst получили 5 млн долларов компенсации
В 2014 году четырехлетнюю девочку спасли после 11 дней пребывания в якутской тайге - она спаслась благодаря своему щенку, который прибежал в ее деревню. По следам щенка девочки поисковая собака и вышла на след самой малышки
Под мемориалом Линкольна есть подвал площадью 4000 кв. метров. До 1974 года о нем не вспоминали. Здесь образовались сталактиты и сталагмиты, своя экосистема, а также граффити от рабочих, которые его строили
Вокальный прием, используемый в песне "Zombie" The Cranberries, известен как "keening". Это плачущий звук, которым в Ирландии оплакивают умерших на похоронах
В 585 году до нашей эры в разгар битвы между лидийцами и мидянами случилось солнечное затмение. Солдаты истолковали это как знак, и прекратили сражение. В итоге, шестилетняя война была закончена
"Голубая" планета раньше была фиолетовой. 250 миллионов лет назад на планете выжила лишь фиолетовая бактерия, которая придала океанам фиолетовый оттенок. Геологи обнаружили остатки этой пурпурной бактерии в древней породе
Шотландский солдат Билл Миллин ходил по пляжам Нормандии в День "Д" и играл на волынке. Два пленных немецких снайпера позже рассказали, почему в парня не стреляли. Они решили, что он просто "dummkopf", или безрассудный идиот
Канадский хоккеист Стэн Микита был одним из самых штрафуемых игроков НХЛ. Однажды он пришел домой, и его 4-летняя дочь спросила, почему он так часто сидит на штрафной скамейке. Пообещав дочке играть аккуратнее, Микита поменял стиль игры
"Сатурн, пожирающий своего сына" - одна из 13 неопубликованных ранее работ испанского художника Франсиско Гойи. Он написал эти картины между 1819 и 1823 годами на стене своего дома
"Овечий лист" или листовой слизень - разновидность морского слизняка, способная к фотосинтезу. Он собирает хлоропласты, которые растения используют для фотосинтеза, и может жить так месяцами
Веками город Троя считался мифом, пока его не открыли в 1871 году в современной Турции. Этот район раскопали раньше, но руины Трои лежали под новыми раскопками и оставались нетронутыми в течение тысячелетий
Самый высокий средний возраст вступления в первый брак отмечен в Ирландии. Среднестатистический ирландец впервые вступает в брак в возрасте 35 лет
До успеха в кино Харрисон Форд был помощником по сцене у рок-группы The Doors. Он также играл мелкие роли в кино, но всерьез думал завязать с актерством на том этапе. Встреча с режиссером Джорджем Лукасом кардинально изменила его жизнь
Пластинки с 8 песнями после окончания записи воспроизводятся с самого начала еще раз. 8-трековую версию альбома Pink Floyd "Animals" изменили - на повторе было добавлено гитарное соло, соединяющее первую и последнюю песни альбома
Вирус герпеса используется для лечения рака. Модифицированная форма герпеса не так давно была одобрена FDA для лечения меланомы
Во время урагана "Иван" в 2004 году в Мексиканском заливе датчики давления на дне океана зафиксировали волну высотой 27 метров. После изучения этого случая эксперты определили, что во время урагана волны достигали 40 метров
В Нидерландах нашли самую старую известную лодку. Она была построена в период раннего мезолита - между 8040 и 7510 годом до н.э.
Первоначально в истории Шерлока Холмса он был зависим от кокаина. Когда автор Конан Дойл узнал больше о вреде кокаина, он написал, что Холмс бросил кокаин (в этом ему помог Ватсон)
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Актер Джордж Такей вежливо отказался озвучивать себя в серии Симпсонов "Marge vs. the Monorail" ("Мардж против монорельс"), потому что он не хотел высмеивать общественный транспорт
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Примерно 2,1 млрд лет назад существовало несколько многоклеточных организмов под названием франсевильская биота. Они считаются свидетельством самой ранней формы многоклеточной жизни
Источник: — переведено специально для fishki.net
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а как звучало предложение в договоре, и в чём заключался спор?
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Никуя себе маршрут. Чего не на Луну?
вот это вообще не понял. что там за отчаянные дезертиры такие из Японии в Швецию бегали? и каким путем, интересно, через СССР огородами, воруя картошку? или через Ледовитый Океан на лыжах, питаясь тюленями? или южнее СССР через пару десятков стран Европы и Азии и тысяч на 5-6км дальше?
https://www.bbc.com/russian/vert-tra-48474618https://www.bbc.com/russian/vert-tra-48474618
https://www.bbc.com/russian/society/2015/06/150628_japan_station_master_cathttps://www.bbc.com/russian/society/2015/06/150628_japan_station_master_cat
Производительность работы офиса вообще очень сложно посчитать. Как правило считают по % выполненного/ных проектов. А т.к. графики уже утверждены. Так как они частенько связаны с другими офисами или заказчиками. То приходилось в них укладываться. Вот и получается что за один день людям необходимо было делать больше работы.
Но тут мог еще сыграть момент, что чем меньше свободного времени у человека, тем больше он успевает (до разумных пределов конечно). Например, если тебе надо сделать какое-нибудь дело на 3 часа, то можно весь день проволынить и так и не успеть его сделать к концу рабочего дня.