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"Сегодня я узнал, что..": 20+ любопытных фактов обо всем на свете, которые пополнят копилку знаний

"Сегодня я узнал, что..": 20+ любопытных фактов обо всем на свете, которые пополнят копилку знаний (51 фото)

Автор:
06 апреля 2021 14:34
Сообщество : Факты
Метки: знания   интересно   интересные факты   подборка   познавательно   полезно   факты   фото   
3165
51
Всегда любопытно узнать или открыть для себя что-то новое и интересное. Именно тяга к знаниям и любопытство - это то, что оживляет наш ум и заставляет познавать и дальше. На форуме Реддит есть интересная ветка под названием "Сегодня я узнал" (Today I Learned), где пользователи делятся интересными фактами обо всем на свете, которые они открыли для себя впервые. Даже если вы думаете, что знаете все, возможно, в этом списке найдется история, которая вас удивит!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: знания   интересно   интересные факты   подборка   познавательно   полезно   факты   фото   
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17  комментариев
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4k
schmubu 2 часа назад
\ Из-за отсутствия "оксфордской запятой" в формулировке закона штата Мэн, устанавливающего, какие виды деятельности дают право работнику на сверхурочную оплату, более 120 водителей молокозавода Oakhurst получили 5 млн долларов компенсации

а как звучало предложение в договоре, и в чём заключался спор?
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3k
KL11 schmubu Час назад
чем оксфордская запятая отличается от обычной?
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2k
Mellivora 9 минут назад
дислоцированные в Японии, бежали в Швецию.
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Никуя себе маршрут. Чего не на Луну?
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78
oldlysyi 16 минут назад
Рыба, мед, говно и гвозди
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13k
Booka1a Полчаса назад
Во время Вьетнамской войны многие американские солдаты, дислоцированные в Японии, бежали в Швецию. Шведский премьер Пальме был против войны, и предоставил им убежище

вот это вообще не понял. что там за отчаянные дезертиры такие из Японии в Швецию бегали? и каким путем, интересно, через СССР огородами, воруя картошку? или через Ледовитый Океан на лыжах, питаясь тюленями? или южнее СССР через пару десятков стран Европы и Азии и тысяч на 5-6км дальше?
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3k
VL 38 минут назад
минус за машперевод.
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13k
sssss3 52 минуты назад
Грё,баный машинный перевод, "увеличение атмосферного кислорода" по-русски звучит "увеличение концентрации кислорода в атмосфере"
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1k
Карандаш 2,0 Час назад
Сегодня я прочитал 20+ всякой йухни, которая ни коим образом не повлияла ни на что, за исключением напрасно потраченных минут.
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13k
sssss3 Час назад
Комментарий к фото
За это его застрелили????
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2k
PLT LDR Час назад
И сразу по первому факту... Золотые Ворота не в Лос-Анджелесе, а в Сан-Франциско...
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13k
sssss3 Час назад
Комментарий к фото
Переводчики херовы, не через "КАНАЛ", а пищеварительный тракт! В жопе у вас канал
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1k
Карандаш 2,0 sssss3 Час назад
Комментарий к фото
Так может т.с. букву "к" лишнюю поставил?
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12k
Serg2001 Час назад
Самое интересное про 4-дневную рабочую неделю... ))
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2k
VikaR Час назад
японская железнодорожная линия Кисигава назначила кота по имени Тама "начальником станции - Тама была кошкой
https://www.bbc.com/russian/vert-tra-48474618https://www.bbc.com/russian/vert-tra-48474618
https://www.bbc.com/russian/society/2015/06/150628_japan_station_master_cathttps://www.bbc.com/russian/society/2015/06/150628_japan_station_master_cat
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8k
БарНалей 2 часа назад
"попробовал 4-дневную рабочую неделю.. Производительность труда на одного работника выросла на 40%"

Производительность работы офиса вообще очень сложно посчитать. Как правило считают по % выполненного/ных проектов. А т.к. графики уже утверждены. Так как они частенько связаны с другими офисами или заказчиками. То приходилось в них укладываться. Вот и получается что за один день людям необходимо было делать больше работы.
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13k
Booka1a БарНалей 24 минуты назад
если по графикам, то производительность выросла бы на 20%. значит шли с опережением всё-таки
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8k
БарНалей Booka1a 14 минут назад
Хм, ну да, конечно. Затупил сначала как посчитать быстро.
Но тут мог еще сыграть момент, что чем меньше свободного времени у человека, тем больше он успевает (до разумных пределов конечно). Например, если тебе надо сделать какое-нибудь дело на 3 часа, то можно весь день проволынить и так и не успеть его сделать к концу рабочего дня.
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