FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 769 постов • 190 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Мэри Энн Уэбстер: не судите книжку по обложке

Мэри Энн Уэбстер: не судите книжку по обложке (4 фото)

Автор:
31 мая 2021 09:01
Сообщество : Исторические факты
Метки: Мэри Энн Уэбстер   интересно   история   самая уродливая женщина   фото   
980
4

Фото этой женщины в свое время облетели весь мир. Ее признали в начале ХХ века "Самой уродливой женщиной на Земле", но это лишь часть истории Мэри Энн Уэбстер.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Мэри Энн Уэбстер   интересно   история   самая уродливая женщина   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
520
Alex Час назад
"Но у Мэри в браке родилось четверо детей, а в 2014 году умер муж и содержание семьи легло полностью на ее плечи." - Неплохо так мужик прожил, и умер совсем недавно.))))))) видать счастлив был
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
51k
DonNerka 15 минут назад
Автор, пропущена запятая после слова "стоп":
"У Мэри развилась акромегалия - в связи с нарушением функции передней доли гипофиза началось увеличение кистей, стоп черепа".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
... 23 минуты назад
Красивая была до болезни
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Иван Акимов 51 минуту назад
По современным меркам у неё до болезни была модельная внешность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Иван Акимов 53 минуты назад
У меня тоже когда то был знакомый с акромегалией. На него смотреть было страшно! Но он был человеком необыкновенной доброты! Дети его обожали. И люди к нему тянулись. Так что внешность это не порок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
VikaR Час назад
Но у Мэри в браке родилось четверо детей, а в 2014 году умер муж и содержание семьи легло полностью на ее плечи.
Умерла Уэбстер 26 декабря 1933 года в возрасте 59 лет, имея к тому времени рост 170 см и вес 76 кг.

Что-то у меня когнитивный диссонанс. Когда же они поумирали таки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Гопнички под окнами: 4 вида граждан, которые бесят нас летом (10 фото) Гопнички под окнами: 4 вида граждан, которые бесят нас летом (10 фото) 25 драматических моментов истории 25 драматических моментов истории Смут — нестандартная единица измерения расстояний Смут — нестандартная единица измерения расстояний Как люди расплачивались до появления монет Как люди расплачивались до появления монет Японка стала миллионером благодаря советской книге Японка стала миллионером благодаря советской книге 25 редких моментов в истории 25 редких моментов в истории
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1209380



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
35 предметов, на которые не хочешь, а поглазеешь
0
58
35 предметов, на которые не хочешь, а поглазеешь
Умора: котейки, которые внезапно сломались
1
15
Умора: котейки, которые внезапно сломались
﻿
"Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы
"Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Друзья познаются в беде
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#история#фото#фотографии#люди#эстетика#животные#прикольные#интернет#ретро#война
#интересно#картинки#факты#приколы#страна#новости#познавательно#комментарии#смешно#прикол
#Юмор#СССР#Россия#сатира#дети#позитив#подборка#мемы#шоу бизнес#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться