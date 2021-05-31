Мэри Энн Уэбстер: не судите книжку по обложке

Мэри Энн родилась в 1874 году в Лондоне, кроме нее в семье было еще семеро детей. С юности девушка работала медсестрой.





В 1903 году Уэбстер вышла замуж за Томаса Бивэна. Но уже через три года начались проблемы со здоровьем. У Мэри развилась акромегалия - в связи с нарушением функции передней доли гипофиза началось увеличение кистей, стоп, черепа. Черты лица стали грубее, увеличивались подбородок, надбровные дуги, все это сопровождалось головными болями, повышенной утомляемостью. Но у Мэри в браке родилось четверо детей, а в 1914 году умер муж и содержание семьи легло полностью на ее плечи.

У семьи скопилось огромное количество долгов, а из-за болезни Уэбстер уволили. Именно тогда Мэри решилась принять участие в конкурсе на звание "самой уродливой женщины в мире" и победила с большим отрывом. А в 1920 году ей поступило предложение о работе от Сэма Гумперца из США. Женщину пригласили переехать в Америку и принять участие в шоу фриков на Кони-Айленде - "Страна грёз". И она поехала, там Мэри демонстрировала себя перед посетителями, надевая одежду, которая еще сильнее подчеркивала ее специфическую внешность.

Зрители насмехались над Мэри, оскорбляли ее, бросали камни и кричали. Ей часть приходилось бывать в общественных местах, регулярно выступала на Всемирной выстевке. И все это ради того, чтобы прокормить детей.

Умерла Уэбстер 26 декабря 1933 года в возрасте 59 лет, имея к тому времени рост 170 см и вес 76 кг.